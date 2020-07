L'Oroscopo di domani, lunedì 6 luglio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà sul piano astrologico.

La Luna lascerà la casa del Sagittario e transiterà nell'Acquario. La fase calante dell'astro luminoso accresce la voglia di fuggire lontano da chiunque e di prendere le distanze dagli impegni e dal solito tran-tran quotidiano. In queste 24 ore molti segni zodiacali cominceranno a valutare una vacanza o a delegare qualche mansione. Si apre una settimana ricca di divertimento, in cui tutto sarà possibile.

Per comprendere nello specifico che piega prenderà questa giornata del 6 giugno, è bene tenere in considerazione l'intero quadro astrologico e dare un'occhiata alle previsioni delle stelle con consueta classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Toro - 12° posto - Calo fisiologico. Per lungo tempo siete rimasti in una sorta di limbo e avete temuto di non uscirne fuori. Staccare la spina dalla società, però, vi ha aperto gli occhi facendovi scontrare con il reale valore della vita stessa. Tirate fuori la vostra unicità, in questo modo riuscirete a sbaragliare la concorrenza ed eventuali rivali in amore. In questa giornata vi renderete conto che avete delle esigenze da soddisfare, ma nessuno riesce a darvi ciò che cercate. Magari vi occorrono dei soldi extra, quindi potreste essere tentati a intraprendere un secondo lavoro o a tuffarvi nel commercio di un prodotto esclusivamente vostro.

Vergine - 11° in classifica - Detestate le critiche, ma esse ci saranno sempre nella vita. Più si cresce di valore e di importanza, più si viene bersagliati dai feedback. Un detto giapponese dice che la forza di volontà attraversa anche le rocce, perciò non date per scontata la perseveranza e la tenacia di perseguire un sogno o un obiettivo.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Scegliete accuratamente dove volete essere e imparate a costruirvi lo scudo destinato a proteggervi dalle critiche denigratorie. Guardate sempre in avanti e cercate di iniziare la settimana con il sorriso sulle labbra.

Acquario - 10° posto - Sarà un lunedì particolare, in cui potreste sentirvi confusi e poco produttivi a causa della Luna nel vostro domicilio.

Avete un'agenda fitta di impegni, anche se siete in vacanza non vi riposate mai. Nei mesi scorsi avete consumato tutte le vostre energie fisiche e mentali per tenervi a galla e non affondare, quindi è del tutto normale prendersi una pausa o rallentare facendo meno del solito. Occhio alla caffeina, non sarà il caso di eccedere con il suo consumo perché sarete molto agitati.

Scorpione - 9° in classifica - Un gradino alla volta e vi ritroverete in cima alla scala: questo è il vero segreto per andare avanti nella vita in qualunque circostanza. Quando vi sentite demoralizzati e svuotati, non dovete fare altro che rompere il ghiaccio imponendovi nuove sfide (anche piccole). Magari potreste intraprendere un percorso di fitness quotidiano o seguire un corso di disegno o di cucito, anche se non ne avete alcuna voglia.

Prevenire è meglio che curare, quindi non infilatevi in situazioni poco promettenti.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Capricorno - 8° posto - La disperazione non porta a ottenere degli ottimi risultati, quindi non svendetevi! I giganti puntano alle stelle, ossia al meglio. Non costringetevi a tollerare l'intollerabile. Date il massimo e questa stagione culminerà per il meglio. In questo lunedì qualcosa comincerà a muoversi nel verso giusto, ma se volete davvero spiccare, allora dovrete imparare a fare la differenza. Per quanto riguarda la sfera affettiva, i cuori solitari vorrebbero affianco un partner responsabile e romantico, due caratteristiche più uniche che rare di questi tempi.

Pesci - 7° in classifica - L’oroscopo di domani 6 luglio dice che dovete dare retta solamente al vostro cuore e smetterla di autocommiserarvi. L'unico modo per crescere è imparare dai propri sbagli e, se possibile, da quelli altrui. Cercate di fare la differenza offrendo un servizio migliore della concorrenza. L'eccellenza, del resto, è insita in voi, quindi non dovete fare altro che metterla in mostra. In giornata, in famiglia e in amore potrebbe esserci un filo di incomprensione. Nessuno ha il potere di leggervi in mente anche se spesso siete un libro aperto. Dunque, confidatevi e se volete qualcosa di particolare, chiedetela.

Cancro - 6° posto - L’Oroscopo del 6 luglio dice che dovete assolutamente pensare a voi stessi perché siete al limite.

Non potete essere tutto per tutti, ognuno gestisce da sé la propria vita. Dunque, imparate a focalizzarvi su quelli che sono i vostri interessi personali. Forse avete temete per il futuro, che l'incubo ripiombi sulla vostra testa e che questa volta possa finire peggio di prima. Cercate di non pensare alle cose brutte e concentrarvi sul presente. In passato avete ingerito molti bocconi amari, ma grazie a quelle esperienze siete diventati forti. Non è sbagliato chiedere certezze.

Leone - 5° in classifica - Avete bisogno di uscire fuori da questo periodo intricato e soffocante che vi tormenta da un bel po' e questa sarà una giornata valida. Anche all'interno del lavoro sembra mancare qualcosa, magari non siete più appassionati come prima.

In tal caso, prendete in seria considerazione di volgere lo sguardo altrove in cerca di stimoli nuovi. Il tempo è prezioso e spesso viene barattato in cambio di denaro o di inutili orpelli. Ascoltate i segnali inconsci che il vostro corpo vi manda: avete bisogno di una lunga vacanza in cui lasciarvi andare.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Sagittario - 4° posto - Sono poche le cose e le persone che riescono a catturare la vostra attenzione. Se volete fare carriera e farvi notare, allora dovete essenzialmente fare la differenza. Non limitatevi a fare il vostro dovere, ma fatelo nel miglior modo possibile. Cercate di risparmiare denaro in vista del prossimo futuro, soprattutto se avete intenzione di effettuare un grosso acquisto o un di fare un investimento immobiliare.

Non trascurate la vostra salute, ultimamente qualche nativo del Sagittario sta facendo le ore piccole e vanta una brutta cera.

Gemelli - 3° in classifica - Estate, tempo di sole e mare. Tutto quello che dovete fare è aprirvi alle nuove esperienze, perché avete ancora tanto da imparare. Circondatevi di persone migliori ed evitate i pettegolezzi maligni. Non sponsorizzate i comportamenti scorretti e ingiusti anzi, tenetevene alla larga. Lasciatevi cullare dal calore estivo: l'inverno tornerà di nuovo. Nella vita ci sono cose che non si possono controllare o manovrare, ma spesso quello che conta è seguire la corrente. Se non ve la sentite di lavorare troppo, prendetevi una vacanza.

Bilancia - 2° posto - Le previsioni astrologiche del 6 luglio aprono le porte a un lunedì ricco di risorse.

Qualcosa bolle in pentola da diversi mesi, ma forse c'è qualcosa che traballa. L'amore di coppia non sta procedendo come dovrebbe, perché un intoppo si è intromesso scompigliando l'intero equilibrio. Questa settimana vi aiuterà ad aprire gli occhi e il cuore. Se non volete perdere una persona cara, allora dovrete mettervi in gioco e tagliare i ponti con il passato. L'autunno prenderà una piega inaspettata e tutto dipenderà da come gestirete questa calda stagione.

Ariete - 1° in classifica - In questo lunedì importante, avrete tutte le carte in regola per superarvi. L'estate invoglia a godersi maggiormente le giornate a discapito del lavoro e dei progetti che si hanno in ballo, ma non fatevene una colpa.

Seguite il vostro istinto e prendetevi tranquillamente una pausa. La forza vitale potrebbe essersi esaurita, per cui una vacanza vi consentirà di recuperare e ricaricare le pile. State sognando un soggiorno alle terme o in una esotica località balneare. Comunque sia, in queste 24 ore riceverete dei consigli, ma la decisione finale spetta esclusivamente a voi.