Nell'oroscopo della giornata di martedì 7 luglio, la Luna si troverà nel segno zodiacale dell'Acquario, che è particolarmente dolce nei confronti della propria anima gemella, mentre per la Vergine questo potrebbe essere il momento adatto per farsi notare e conoscere nuova gente. Nel settore professionale i nativi Scorpione noteranno dei miglioramenti, mentre le relazioni di coppia dei nativi Bilancia saranno in miglioramento. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di martedì 7 luglio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 7 luglio 2020 segno per segno

Ariete: l'oroscopo della giornata di martedì inizierà in maniera piuttosto felice per voi nativi del segno, perché oltre a Marte in congiunzione al vostro cielo, si affaccerà anche la Luna, che si troverà in sestile dal segno dell'Acquario. Sul fronte sentimentale sarete abbastanza vicini alla vostra anima gemella, cercando di compiacerla e portare il buon umore nella vostra relazione di coppia. Se siete single, potrebbe essere una giornata interessante e produttiva. Nel lavoro normalmente siete delle persone produttive, però forse un leggero calo di prestazione potrebbe colpirvi in questa giornata. Voto - 8-

Toro: ottimo periodo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

Il sostegno di Giove in trigono dal segno del Capricorno sarà perfetto per fare qualcosa di veramente produttivo sul posto di lavoro. Infatti, sarete abbastanza fiduciosi delle vostre capacità, tentando anche di sperimentare qualcosa di diverso. Per quanto riguarda la sfera sentimentale se siete già impegnati è importante che vi mostriate sempre per delle persone sincere nei confronti del partner.

I single recupereranno un rapporto con un amico caro. Voto - 7,5

Gemelli: oroscopo di martedì ottimo per voi nativi del segno. Potrete contare sulla Luna in trigono dal segno dell'Acquario, che assieme a Venere favorevole, amplificherà la vostra sete d'amore e di passione. Se avete una relazione stabile dunque mostrare il vostro amore soprattutto con i fatti.

Per i single le emozioni e i sentimenti saranno il loro cavallo di battaglia. Sul fronte lavorativo la concentrazione sarà fondamentale se volete ottenere il successo che desiderate. Voto - 8+

Cancro: configurazione astrale positiva per voi nativi del segno, con il Sole e Mercurio in congiunzione al vostro segno. Buon cielo dunque, che vi permetterà di vivere una giornata brillante. La sfera sentimentale si rivelerà soddisfacente, grazie anche al vostro entusiasmo e alla vostra irrefrenabile voglia di vivere. I single potrebbero decidere di aprirsi e manifestare i loro sentimenti. Sul posto di lavoro partirà in grande stile la giornata per voi, con le vostre spiccate capacità che potrebbero permettervi di distinguervi dagli altri.

Voto - 8

Leone: sul fronte sentimentale potreste provare emozioni un po’ contrastanti secondo l'oroscopo di martedì. Dovrete prestare particolare attenzione al vostro atteggiamento, ma soprattutto a ciò che dite in quanto potrebbe far innervosire il partner. Se siete single pensate a rafforzare il vostro rapporto con gli amici piuttosto che provare a legare con persone sconosciute. Sul posto di lavoro invece la situazione sarà abbastanza soddisfacente, grazie ad un ottimo Marte in trigono dal segno dell'Ariete. Voto - 7-

Vergine: periodo abbastanza gradevole secondo l'oroscopo, grazie a Giove in trigono dal segno del Capricorno, assieme al Sole e a Mercurio in sestile dal segno del Cancro. Per quanto riguarda la sfera sentimentale soprattutto per voi single questo sarà il momento adatto per darsi da fare e conoscere persone nuove con cui stringere amicizia, o magari qualcosa di più.

Le relazioni fisse troveranno qualcosa di bello da fare con un po’ d'ispirazione e di collaborazione. Il settore professionale si rivelerà positivo, con guadagni nella media e qualche piccola opportunità. Voto - 8

Bilancia: oroscopo di martedì in lieve miglioramento grazie alla Luna che si troverà in trigono dal segno dell'Acquario che, assieme a Venere in trigono dal segno dei Gemelli vi forniranno un aiuto concreto soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Sarete abbastanza flessibili nei confronti della vostra anima gemella, e con un atteggiamento più morbido riuscirete a rendere felice la persona che amate. Se siete single ci saranno piacevoli opportunità di condivisione e contatti significativi con gli altri.

Sul fronte lavorativo datevi da fare se volete riuscire ad ottenere risultati degni di nota. Voto - 7+

Scorpione: giornata di martedì che andrà a formare un'ottima configurazione astrale, con il Sole e Mercurio in un trigono perfetto con il segno del Cancro. La sfera sentimentale sarà in miglioramento, e potrete godere di un'intesa di coppia più convincente. I cuori solitari potranno contare su una vita sociale un po’ più movimentata. Nel lavoro vi darete da fare per sorprendere i vostri colleghi, che in questo periodo pare abbiano sottovalutato le vostre potenzialità. Voto - 7,5

Sagittario: state attraversando un periodo non molto convincente per quanto riguarda la sfera sentimentale secondo l'oroscopo.

Il pianeta Venere in opposizione potrebbe portare qualche grattacapo tra voi e il partner, dunque dovrete cercare di non essere arroganti. Per quanto riguarda i cuori solitari potreste essere più emotivi e individualisti del solito. Sul fronte lavorativo sarete pronti a delle novità che cercherete di sfruttare appieno per raggiungere buoni risultati. Voto - 6,5

Capricorno: oroscopo della giornata di martedì positivo per voi nativi del segno, con Giove in congiunzione al vostro cielo. Il settore professionale si rivelerà ottimale per voi nativi del segno, e vi permetterà di fare dei passi avanti se dimostrare tutto il vostro valore. Per quanto riguarda i sentimenti, potrebbero esserci dei cambiamenti tra voi e il partner e dovrete essere pronti a tutto.

I cuori solitari godetevi il periodo estivo senza pensare troppo a trovare l'amore. Voto - 7

Acquario: in questa giornata la Luna sarà in congiunzione al vostro cielo e insieme al pianeta Venere in trigono dal segno dei Gemelli, il periodo si rivelerà ottimale. Per quanto riguarda la sfera sentimentale godrete di un’ottima intesa di coppia, che renderà un vero incanto il rapporto tra voi e il partner. Se siete single, penserete a godervi la giornata e prendere la vita così com'è. Sul posto di lavoro un atteggiamento rilassato sarà l'ideale per fare buoni affari. Voto - 8,5

Pesci: vi sentirete bene con voi stessi in questa giornata secondo l'oroscopo di martedì. Potrete contare sul sostegno di Mercurio e del Sole in trigono dal segno dei Pesci, per rafforzare il vostro legame con la vostra anima gemella, grazie anche ad una buona atmosfera, e per raggiungere buoni risultati al lavoro.

Se siete single date un po’ di brio alla vostra routine quotidiana, facendo qualcosa che possa divertirvi e rendervi felici. Voto - 7,5