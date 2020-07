L'Oroscopo di domani, giovedì 9 luglio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. La Luna transiterà nei Pesci promuovendo la riflessione e i sentimenti. L'afa, le zanzare e la voglia di essere altrove, spinge il Cancro a essere nervosi e irascibili. Tuttavia, questo giovedì andrà in maniera particolarmente interessante e soprattutto differente per ciascun simbolo dello zodiaco. Amore, lavoro, salute e famiglia, approfondiamo questi settori scoprendo nello specifico le previsioni astrali della giornata per ciascun segno e l'immancabile classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Vergine - 12° posto - Luna in segno opposto vi darà un bel po' di problemi da risolvere. È un periodo costellato di alti e bassi, ma nonostante tutto, procedete senza freni. In serata sarete travolti da un'ondata di stanchezza e desidererete solamente starvene a casa, sul divano o sul letto. Prendetevela comoda per tutta l'estate, avete corso fin troppo. Lo stress e la tensione accumulate rischieranno di implodere in questa stagione dei grandi risvolti.

Toro - 11° in classifica - La strada che conduce alla grandezza è lastricata di piccoli dettagli, perché è proprio nelle piccole cose che si cela il segreto di una vita degna di essere vissuta.

Non guardate ciò che fanno gli altri, voi siete diversi. Date valore ad ogni piccolo gesto e tornate a perdervi nell'immensità di un tramonto in riva al mare. Durante i mesi del lockdown ve la siete vista brutta, quindi scatenatevi ma senza invadere eccessivamente gli spazi altrui.

Sagittario - 10° posto - Se volete risalire dal fondo, dovete essere voi stessi a darvi la spinta decisiva per riemergere.

In amore qualcosa non va, forse c'è un po' di maretta o distanza da colmare. Spesso avete la sensazione che voi e il partner veniate da due pianeti opposti. Qualcosa è cambiato rispetto a una volta, ma chiedetevi se volete ricucire il rapporto o voltare pagina. All'interno della sfera lavorativa siete un po' stanchi.

Capricorno - 9° in classifica - Un albero con delle salde radici, sviluppa dei rami forti e delle foglie verdeggianti: ecco perché dovete continuare ad innaffiare i vostri progetti e i talenti. Investite su di voi attraverso le conoscenze, la lettura, la buona musica e lo svago in genere. Accumulate più esperienze possibili affinché un domani possiate avere delle storie da raccontare e dei ricordi piacevoli da rivangare.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Cancro - 8° posto - L’oroscopo del 9 luglio vede alcuni nativi di questo magnifico segno, stare poco bene a livello fisico per colpa del caldo soffocante. Chi lavora, sta faticando molto tra afa e zanzare, ma in queste 24 ore sarete di gran lunga più irascibili che mai.

Tenete a bada il vostro umore sorseggiando una bibita fresca e prendendovi del tempo per meditare e scaricare la tensione. Il weekend sarà il periodo ideale per piantare i semi di un nuovo progetto, assicuratevi di avere un piano e tutto l'arsenale a disposizione.

Ariete - 7° in classifica - Da un po' di tempo, siete finiti in una situazione stagnante e ne siete stufi. Chiedetevi se siete pronti a tutto per fare il salto di qualità. Questo è un periodo in cui siete meno produttivi, forse per via della stagione calda: avete voglia di fuggire altrove! In giornata, date retta al vostro istinto e non costringetevi a fare ciò che non vi va di fare. Al tempo stesso, però, cercate di non perdere le buone abitudini che avete intrapreso ad inizio anno.

Scorpione - 6° posto - Occhio al troppo caldo e al climatizzatore/ventilatore. Non è un buon periodo per ammalarsi, quindi cercate di fare molta attenzione. Un po' di silenzio vi acquieterà permettendovi di ascoltare i rumori che si celano nella vostra mente. Cercate, se possibile, di rivedere l'alimentazione, forse state eccedendo con il cibo spazzatura a discapito dei prodotti di stagione. Amore ok.

Leone - 5° in classifica - Questa sarà una giornata molto caotica e infuocata, suderete moltissimo, ma al contempo avrete modo di riflettere e di interrogarvi su cosa vi rende felici. Se dovesse accorgervi di non sentirvi soddisfatti, allora dovrete correre subito ai ripari! Non lasciate che i problemi si ingigantiscono a macchia d'olio!

C'è sempre una scelta nella vita, perché in fondo al tunnel c'è sempre la via d'uscita.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Bilancia - 4° posto - Le previsioni astrologiche del 9 luglio vi vedranno coinvolti in una situazione particolare e al di fuori delle mura domestiche. Non amate molto uscire, specie di questi tempi così insicuri. Spesso volete fare delle cose ma avete paura di essere criticati o bollati come 'sciocchi'. Se non imparate a dar retta al vostro istinto, finirete per avere dei rimpianti pungenti. In giornata sarà meglio stabilire delle regole e dei limiti invalicabili, solo così sarà possibile ripristinare l'equilibrio generale.

Gemelli - 3° in classifica - Giovedì che potrebbe riservare dei colpi di scena, quindi guardatevi alle spalle.

Non è semplice andare avanti quando si ha l'impressione che il mondo ci remi contro. Dovete capire che non siete soli e che ogni problema può essere risolto. Tirate fuori la vostra grinta e la voglia di osare, potete ancora trasformare in positivo questo 2020 che è iniziato in malo modo. Guardate al futuro con ottimismo e speranza.

Acquario - 2° posto - Nutrite ciò che siete, imparate a dire di 'no' quando occorre. Non potete esserci sempre per gli altri, ma potete esserci per voi stessi. Tutto quello che dovete fare è cercare di godervi la stagione estiva come facevate nei tempi migliori. Anche se l'economia traballa, nel vostro piccolo potete fare qualcosa per risalire la china e impedire alla vostra nave di affondare.

Pesci - 1° in classifica - L’oroscopo di domani 9 luglio invita a staccare la spina dal mondo intero. Siete sempre in prima linea quando qualcuno vi chiede aiuto. La generosità, a lungo andare, rischierà per ritorcervi contro, quindi ponete un limite al più presto. Sfruttate l'estate per fare una sana introspezione e migliorarvi internamente. L'autunno vi riserverà delle sorpresine, quindi datevi da fare adesso.