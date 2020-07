Guardando all'oroscopo del weekend che va dall'11 al 12 luglio, i nativi sotto il segno dell'Ariete potranno contare su una buona configurazione astrale che li porterà ad essere affettuosi nei confronti del partner, il tutto mentre Bilancia dovrà cercare di riflettere sulla propria situazione attuale. Capricorno avrà particolarmente a cuore le questioni di famiglia, mentre Vergine potrebbe avere qualche problema all'interno della propria relazione di coppia. Andiamo a vedere nel dettaglio l'Oroscopo per il fine settimana dall'11 al 12 luglio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo weekend 11-12 luglio 2020 segno per segno

Ariete: fine settimana abbastanza discreto per voi nativi del segno, soprattutto per quanto riguarda la vostra relazione di coppia, dove potrete contare su una buona intesa, utile per vivere momenti particolarmente felici insieme. Voto - 8

Toro: oroscopo del weekend discreto per voi nativi del segno, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Giove favorevole infatti vi permetterà di metterci tutto il vostro impegno in quel che fate con risultati per niente deludenti. Voto - 8+

Gemelli: cercherete di stare vicino alle persone che più amate in questo fine settimana, come il partner, nel tentativo di recuperare e rafforzare il legame che vi unisce, il tutto senza trascurare l'ambito lavorativo.

Voto - 7,5

Cancro: sarete alla ricerca di una storia d'amore semplice, ma solida secondo l'oroscopo del fine settimana, soprattutto voi single. Con un po di fortuna, potreste anche ottenere tante piacevoli soddisfazioni. Voto - 7,5

Leone: un po di gelosia potrebbe capitare a chiunque nella vostra relazione di coppia, ciò nonostante cercate di non causare ulteriori problemi tra voi e la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Voto - 6,5

Vergine: dovrete cercare di vedere il vero valore della vostra anima gemella, considerato che in questo periodo potrebbero esserci alcune tensioni con il partner. Voto - 6,5

Bilancia: le vostre sicurezze potrebbero crollare, tanto che dovrete prendervi un po di tempo solamente per voi stessi e riflettere sulla vostra attuale situazione nel tentativo di trovare una soluzione.

Voto - 6

Scorpione: una buona influenza astrale vi permetterà di vivere un discreto fine settimana. Approfittatene in amore per condividere insieme al partner bei momenti, oppure nel lavoro per raggiungere agilmente i vostri risultati. Voto - 8

Sagittario: periodo piuttosto positivo per voi nativi del segno per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Sarete in grado di svolgere molto bene le vostre mansioni, grazie all'influenza positiva del pianeta Marte, in trigono dal segno dell'Ariete. Voto - 8

Capricorno: le questioni di famiglia saranno la vostra prima priorità secondo l'oroscopo del weekend. Il periodo vi riserverà momenti piuttosto emozionanti soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single provate ad assumere un approccio più diretto per riuscire a fare colpo nei confronti della persona che amate.

Voto - 8

Acquario: vi renderete conto che in questo periodo non potrete permettervi di rilassarvi per quanto riguarda il settore professionale. Avrete tante mansioni da portare a termine e non potrete permettervi di fare errori. Voto - 7-

Pesci: la vostra relazione di coppia potrebbe attraversare qualche piccola difficoltà in questo fine settimana. Dovrete fare un po di attenzione, anche perché da delle semplici incomprensioni la situazione potrebbe peggiorare. Voto - 6