Sabato 18 e domenica 19 luglio 2020 troviamo sul piano astrale il Sole, la Luna e Mercurio sostare nel segno del Cancro, nel frattempo Saturno, Plutone e Giove stazioneranno in Capricorno. Urano permarrà nel segno del Toro così come Venere assieme al Nodo Lunare che continueranno il domicilio in Gemelli. Infine, Nettuno proseguirà la sosta in Pesci come Marte che rimarrà stabile in Ariete.

Oroscopo del weekend favorevole per Ariete e Cancro, meno roseo per Acquario e Gemelli.

Sul podio

1° posto Ariete: flirt. Continua lo sfavillante sestile tra Venere in Gemelli e Marte nel loro domicilio, e ciò questo weekend avrà buone chance di regalare ai nativi delle stuzzicanti nuove conoscenze.

I più intraprendenti del primo segno di Fuoco le trasformeranno in splendidi flirt estivi.

2° posto Cancro: stacanovisti. I nativi che svolgono una mansione alle dipendenze altrui, grazie al moto diretto mercuriale nel loro domicilio unito alla congiunzione dei Luminari, si sentiranno pedine indispensabili del progetto professionale. Tale convinzione darà loro grande autostima che muterà ben presto, come piacevole conseguenza, in stacanovismo.

3° posto Scorpione: lucidi. La Luna illuminerà Mercurio, entrambi nel loro Elemento, donando presumibilmente ai nativi una lucidità d'intenti senza eguali, che sarà l'ideale per giungere ad interessanti soluzioni in merito alle problematiche del momento.

I mezzani

4° posto Pesci: ostinati. Il sestile che Nettuno sui loro gradi formerà con Plutone in terza casa renderà, con ogni probabilità, i nati Pesci oltremodo determinati nel raggiungere i loro obiettivi, sia amorosi che professionali. Tale ostinazione, che solitamente non rientra nelle loro peculiarità, lascerà piacevolmente stupite le persone care.

5° posto Leone: attendisti. Il parterre planetario, ancora alle prese con un pesante scontro Terra-Acqua, intimerà ai nati Leone di pazientare ancora qualche giorno prima di mettere in atto le loro strategie. Questa attesa, inoltre, gli permetterà di scorgere e sistemare qualche incongruenza.

6° posto Sagittario: amicizie.

Il complicato periodo che stanno attraversando i nativi troverà, con tutta probabilità, l'appoggio delle amicizie più care, specialmente dal pomeriggio di sabato. Avere una o più persone fidate con cui confidarsi sarà per loro un toccasana.

7° posto Bilancia: sereni. Il focolare domestico dei nati del segno avrà buone chance di essere invaso da un clima sereno che, come piacevole conseguenza, gli permetterà di appianare i contrasti amorosi delle giornate precedenti.

8° posto Vergine: stress. Tra casa e famiglia le incombenze da ultimare risulteranno, c'è da scommetterci, più del solito in casa Vergine. Procrastinarne alcune si rivelerà una scelta saggia, in modo da scongiurare lo stress.

9° posto Capricorno: umore flop.

Il terzetto retrogrado formato da Giove, Plutone e Saturno formerà un'imponente opposizione al Sole, e ciò abbasserà probabilmente il tono umorale nativo. A fronte di ciò, sarebbe meglio non cedere alle provocazioni dell'ambiente lavorativo e lasciar correre.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: fiacchi. La settimana si sta avviando a conclusione ed i nati Acquario potrebbero, però, già avere uno scarno bottino energetico a disposizione per badare alle mansioni lavorative. Probabili attriti amorosi nella mattinata di sabato.

11° posto Toro: pigri. La voglia di mettersi in gioco in queste due giornate probabilmente latiterà in casa Toro, perché vorranno rilassarsi godendosi la loro serie tv preferita mangiucchiando sul divano.

12° posto Gemelli: fuori fase. I risultati professionali che giungeranno in questo weekend nativo saranno presumibilmente al di sotto delle aspettative. Ciò, però, non dovrà scoraggiarli in quanto i moti planetari cambieranno a breve a loro favore.