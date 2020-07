Ad agosto 2020 troveremo sul piano astrale tre cambi planetari degni di nota: Venere si sposterà dall'orbita dei Gemelli al Cancro, mentre il Sole viaggerà dai gradi del Leone alla Vergine ed, infine, Mercurio passerà dal domicilio del Cancro al segno della Vergine.

Oroscopo mensile sull'amore favorevole per Cancro e Toro, meno roseo per Vergine e Capricorno.

Sul podio

1° posto Cancro: passionali. L'ottavo mese del 2020 avrà buone chances di risultare favorevole per quanto riguarda le faccende amorose dei nativi. Sarà Venere, da giorno 7 nel loro domicilio, a formare due sestili, prima con Urano e poi con Mercurio, regalandogli presumibilmente un'invidiabile carica passionale.

2° posto Toro: affettuosi. Il primo segno di Terra, nel mese di agosto, potrebbe trovarsi alle prese con una settimana iniziale costellata da equivoci e malumori di sorta, a causa dell'avversa posizione venusiana e mercuriale. Successivamente, però, potranno chiarire qualsiasi malinteso con l'amato bene nelle giornate centrali, per poi godersi un fine mese ricolmo d'affetto reciproco.

3° posto Scorpione: comprensivi. Solitamente questo periodo risulta ostico sul fronte amoroso nativo ma quest'anno, fortunatamente, in soccorso arriverà Venere nel loro Elemento, avvalorata dai transiti mercuriali ad inizio e fine agosto. Queste posizioni planetarie renderanno, con ogni probabilità, i nativi più comprensivi ed affabili del solito nei confronti del partner e ciò non potrà che cimentare la simbiosi del menàge amoroso.

I mezzani

4° posto Leone: a volte ritornano. Malgrado sia il mese del compleanno per i nati Leone, nelle loro menti l'amore potrebbe non avere la priorità, almeno inizialmente. Quando il Luminare maschile, sino al 21 nel loro domicilio, si starà avviando a sbarcare in Vergine, infatti, la loro opinione in merito probabilmente muterà, grazie ad una vecchia conoscenza che si paleserà al loro cospetto.

5° posto Ariete: trasgressivi. Le giornate più interessanti del mese, sotto il profilo amoroso, in casa Ariete si riveleranno, c'è da scommetterci, quelle centrali quando sia il Sole che Mercurio saranno in Leone. In quel periodo, a causa anche di Venere d'Acqua, metteranno in campo una vena trasgressiva nella relazione, che il partner apprezzerà di buon grado.

6° posto Gemelli: due cuori e una capanna. L'ultimo segno dello Zodiaco, nel mese di agosto, si rapporterà probabilmente con la voglia di fare progetti di coppia e l'esiguo bottino economico a disposizione. A fronte di ciò, è probabile che cerchi soluzioni alternative per arrivare ugualmente alle sue mete amorose, che potrebbero giungere a fine mese.

7° posto Sagittario: desiderati. Gli impegni pratici e le, sempre più numerose, mansioni professionali avranno buone possibilità di tenere molto impegnati i nativi ad agosto. Di conseguenza, infatti, torneranno a casa così di rado che il partner potrebbe desiderare la loro presenza tra le mura domestiche come ai primi tempi.

8° posto Pesci: gelosi.

Sebbene non vi saranno probabilmente reali motivazioni per esserlo, i nati Pesci saranno alle prese col fantasma della gelosia. Le posizioni dissonanti del Sole e di Venere dal 5 del mese, li faranno, inoltre, esagerare nelle reazioni. Facile intuire come il partner non sarà affatto contento del loro inspiegabile atteggiamento.

9° posto Bilancia: illusioni. Agosto avrà buone possibilità di rivelarsi come un periodo foriero di nuove ed intriganti conoscenze per i nati Bilancia, peccato, però, che molte tra queste si riveleranno dei fuochi di paglia. Potrebbe, quindi, essere il classico mese estivo delle scottature amorose, dove i nativi farebbero bene a divertirsi senza aspettarsi troppo dalle controparti.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: sotto scacco. A Saturno poco conciliante ci si abitua con difficoltà, figurarsi se ad esso, come capiterà ad agosto, si aggiungeranno anche il duetto Sole-Venere opposto per le due settimane centrali. I nativi, a fronte di ciò, potrebbero sentirsi sotto scacco sul fronte amoroso, perché avranno a che fare con incontentabili mogli in stato interessante o suocere che li faranno irritare non poco.

11° posto Capricorno: perplessi. Il partner, nell'ottavo mese dell'anno, giocherà, c'è da scommetterci, come al gatto col topo coi nati Capricorno. Sarà presumibilmente un gioco di provocazioni sparse qui e lì solo per il gusto di tenerli sulla graticola, a causa delle poche attenzioni ricevute ultimamente.

12° posto Vergine: timidi. Dalla seconda settimana di agosto in poi, i nati del segno si troveranno, con tutta probabilità, a stringere nuove conoscenze, sia sul fronte mondano che professionale. I single, però, potrebbero mancare di intraprendenza e perdere l'occasione di intavolare degli intriganti flirt. Servirà, invece, sgranare gli occhi e mettere in campo un pizzico di coraggio durante l'ultima settimana, quando il Sole e Giove regaleranno ottime occasioni.