Nella settimana dal 20 al 26 luglio 2020 troviamo sul piano astrale il Sole viaggiare dall'orbita del Cancro, dove staziona anche Mercurio, al segno del Leone, mentre Urano sosterà nel domicilio del Toro. Saturno, Giove e Plutone permarranno in Capricorno, così come Venere assieme al Nodo Lunare che proseguiranno la sosta in Gemelli. In ultimo, Nettuno rimarrà stabile in Pesci e Marte continuerà il transito nel segno dell'Ariete.

Oroscopo settimanale favorevole per Leone ed Ariete, meno roseo per Toro ed Acquario.

Sul podio

1° posto Leone: investimenti. Il mese del compleanno aprirà i battenti mercoledì, col Sole che sbarcherà nel loro domicilio e la Luna starà a fargli compagnia per due giornate.

La triplice opposizione che il Luminare maschile formerà col terzetto Giove-Saturno-Plutone potrebbe spingere alcuni nativi ad investire su se stessi, come ammodernare l'attrezzatura professionale o frequentare un corso d'aggiornamento, strizzando l'occhio al futuro.

2° posto Ariete: finanze in rialzo. Le giornate centrali della settimana avranno ottime chance di rivelarsi le migliori, in quanto i nati Ariete noteranno, con ogni probabilità, come il loro bottino finanziario sia in risalita. Sull'onda dell'entusiasmo, però, non dovrebbero cimentarsi in spese folli perché Saturno e Giove rimangono ostici in tal senso.

3° posto Sagittario: loquaci. Con Mercurio, adesso in moto diretto, ed il Sole da mercoledì nel loro Elemento ecco che i nativi potranno dare sfoggio di una spiccata loquacità, estremamente utile per chi tra loro opera nel settore della comunicazione.

Doverose scelte amorose da ponderare con estrema attenzione.

I mezzani

4° posto Bilancia: lavoro top. Se da un lato le faccende familiari potrebbero nascondere qualche insidia, dall'altro i nati del segno potranno contare sul versante professionale che regalerà loro, specialmente nel weekend, numerose soddisfazioni sia morali che economiche.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

5° posto Gemelli: step by step. Il parterre planetario della settimana, eccezion fatta per le briose giornate conclusive, metterà i nativi di fronte alla necessità di rallentare il passo, sopratutto nelle nuove conoscenze affettive. Il Sole esuberante di Fuoco, in alcuni casi, li ha spinti per bruciare le tappe nelle faccende di cuore, mentre sarebbe meglio guardarsi attorno e non avere alcuna fretta di intavolare flirt su due piedi.

6° posto Capricorno: mondani. Eccezion fatta per le prime due giornate, la settimana in questione si rivelerà presumibilmente oltremodo mondana per i nati Capricorno, i quali non perderanno occasione per sfoggiare i loro abiti nei locali di tendenza.

7° posto Toro: concreti. I lavoratori autonomi, che col transito saturniano in Acquario avevano ingigantito le loro capacità per racimolare più clienti, adesso potrebbero rendersi conto che sincerità e concretezza vale molto di più per il pubblico.

8° posto Pesci: vizi. Il sestile tra Nettuno nella loro orbita e Plutone in Capricorno nella terza casa ci parla, con tutta probabilità, di malsane abitudini di cui, malgrado ci sia la salute da preservare, i nativi non riusciranno ad accantonare facilmente.

Lunedì e martedì è preferibile tenere la bocca cucita nel settore professionale, onde evitare controproducenti battibecchi.

9° posto Cancro: fantasmi dal passato. Le giornate di mercoledì e giovedì riporteranno, c'è da scommetterci, alla luce dei fantasmi del passato coi cui i nativi, come esigeranno Saturno ed Urano, dovranno affrontare una volta per tutte. A seconda dei casi, potrà trattarsi di una vecchia fiamma, di un ex datore di lavoro o di una causa legale giunta all'epilogo.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: nervosi. Le energie latitano ma le incombenze aumentano e, tra amore e lavoro, i nati Acquario potrebbero divenire bizzosi d'improvviso, anche per questioni di poco conto. Sarà nel weekend, grazie alla Luna nel loro Elemento ed alla sfavillante Venere, che potranno finalmente riacquistare il buonumore e godersi l'affetto delle persone care.

11° posto Scorpione: spese extra. Il settore professionale ultimamente ha dovuto fare i conti con qualche ostacolo di troppo, ed in molti casi ciò si è tradotto in meno entrate economiche in casa Scorpione. Questa settimana, come se non bastasse, qualche altra spesa supplementare potrebbe aggiungersi ed i nativi, gioco forza, dovranno stringere ulteriormente i cordoni della borsa per onorare ogni impegno finanziario.

12° posto Vergine: umore flop. Togliendo la routinaria giornata di venerdì, i nativi avranno buone chance di approcciarsi alla settimana con un tono umorale sotto i tacchi, che li farà produrre meno al lavoro e li renderà meno appassionati in amore. Meglio, quindi, passare del tempo con le amiche di sempre, magari loro riusciranno a strappargli un sorriso.