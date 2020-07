Nel mese di agosto 2020 troveremo sul piano astrologico tre passaggi planetari rilevanti: Mercurio viaggerà dai gradi del Cancro alla Vergine, nel frattempo il Sole si sposterà dal Leone alla Vergine ed, in ultimo, Venere passerà dal domicilio dei Gemelli al Cancro.

Oroscopo mensile, riguardante fortune e lavoro, favorevole per Leone e Cancro, meno entusiasmante per Ariete e Pesci.

Sul podio

1° posto Leone: progetti. Il mese del compleanno potrebbe rivelarsi oltremodo interessante sotto il profilo professionale nativo, grazie in primis ai favorevoli passaggi di Mercurio (dal 5) e del Sole. L'arma in più, però, sarà lo spostamento venusiano che, dapprima nei frizzanti Gemelli, passerà il 7 in Cancro facendogli assumere un atteggiamento moderato ma lungimirante per i loro progetti.

Giornate fortunate: 15, 22 e 28.

2° posto Cancro: finanze top. Mente lucida e risultati che giungono copiosi, com'è probabile avvenga questo mese, faranno probabilmente mettere in secondo piano dai nativi anche le fatiche più pesanti. Sarà così che, come piacevole conseguenza, anche il bottino economico tornerà ad essere florido. Giornate fortunate: 2, 7 e 31.

3° posto Toro: incontri. Sino a metà agosto i nati Toro saranno, c'è da scommetterci, alle prese con un periodo di preparazione professionale, sopratutto i lavoratori autonomi. In questo lasso di tempo sarebbe bene controllare scrupolosamente ogni questione burocratica e, sopratutto, creare un business plan. Dalla terza settimana, quando il duetto Sole-Venere diverrà di Terra, ci saranno buone possibilità di fare nuove conoscenze che potrebbero rivelarsi importanti per il percorso lavorativo del prossimo futuro.

Giorni fortunati: 20, 22 e 23.

I mezzani

4° posto Sagittario: stacanovisti. La voglia di evadere dall'ambiente professionale, per chi ancora non l'abbia fatto, sarà probabilmente pressante. Malgrado ciò, però, i nativi non si perderanno in elucubrazioni mentali o in chiacchiere e spingeranno sul piede dell'acceleratore.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Tale stacanovismo, più evidente nelle settimane centrali, sarà figlio della loro voglia di accumulare quanto più denaro possibile, in modo da raggiungere con più facilità le loro mete. Giorni fortunati: 16, 19 e 25.

5° posto Capricorno: gratifiche. Chi tra i nativi svolge un lavoro alle dipendenze altrui, in questo mese, avrà ottime possibilità di ricevere una gratifica economica.

Più che un vero e proprio aumento di stipendio, però, potrebbe trattarsi di un bonus legato all'operatività dimostrata e/o a degli obiettivi raggiunti. Ciò sarà possibile sopratutto dal 22 del mese, quando anche il Luminare maschile si unirà alla schiera planetaria di Terra. Giorni fortunati: 14, 26 e 30.

6° posto Vergine: bocca cucita. Nell'ottavo mese del 2020 i nati Vergine si renderanno presumibilmente conto, almeno sino al 25, che sarebbe meglio ridurre al lumicino la comunicazione coi parigrado. Preferiranno, infatti, rivolgersi direttamente ai piani alti aziendali per qualsiasi perplessità e, agli sgoccioli del mese, capiranno di averci visto lungo. Giorni fortunati: 26, 27 e 31.

7° posto Scorpione: per il rotto della cuffia.

Tra i segni più bersagliati, economicamente parlando, di agosto potrebbero esserci i nati Scorpione, che saranno alle prese con un appannamento di idee ed intenti. Malgrado la lucidità, quindi, non sarà il loro fiore all'occhiello potranno, fortunatamente, contare sulla spinta venusiana dal 7 nel loro Elemento. Venere, infatti, li preserverà dall'adempiere a qualsiasi scadenza mensile, a patto che eliminino ogni spesa voluttuaria. Giorni fortunati: 8, 11 e 17.

8° posto Bilancia: compromessi. Sul fronte professionale nativo ad essere sotto esame saranno, c'è da scommetterci, i rapporti coi colleghi, spesso nervosi o addirittura inesistenti. Lavorare in un team senza comunicare è controproducente, quindi dovrebbero scendere a qualche compromesso per il quieto vivere.

Giorni fortunati: 19, 21 e 27.

9° posto Gemelli: a rilento. Sebbene dal 6 al 21 il duetto Mercurio-Sole sarà in felice aspetto, i nativi dovranno, gioco forza, fare i conti col passaggio di Venere dalla loro orbita al segno successivo. Tale spostamento, infatti, parrà far avanzare a rilento i loro progetti professionali, suggerendogli di conservare le buone idee di agosto per i prossimi mesi. Giorni fortunati: 9, 14 e 30.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: insoddisfatti. Rispetto a qualche mese fa, il trend lavorativo è parecchio cambiato per i nati Acquario che, ad agosto, si troveranno alle prese con ulteriori mutamenti. Alcuni colleghi potrebbero soffiargli l'agognata promozione, oppure si vedranno ridotte le ore di lavoro d'improvviso.

Piccoli o grandi fastidi che avranno il potere di renderli insoddisfatti. Giorni fortunati: 1, 21 e 26.

11° posto Pesci: bizzosi. Il parterre planetario ad agosto avrà tra i protagonisti i valori Terra-Fuoco rendendo, come spiacevole conseguenza, i nati Pesci facilmente irritabile sul versante professionale. Non saranno necessarie motivazioni vere e proprie, basterà una minuzia per scatenare la loro ira. Sarà bene, però, specialmente da metà mese in poi, fare molta attenzione alle parole perché potrebbero urtare la sensibilità di qualcuno nell'ambiente lavorativo. giorni fortunati: 5, 20 e 31.

12° posto Ariete: revisioni comportamentali. I nati Ariete ad agosto si sentiranno e, con tutta probabilità, saranno sul filo del rasoio per quanto riguarda l'ambiente professionale.

Ad essere sotto osservazione saranno i rapporti relazionali con capi e colleghi con cui, nell'ultimo periodo, hanno avuto numerosi attriti. Adesso che Venere sbarcherà in Cancro ed il duetto Sole-Mercurio sarà in Leone, ecco che le settimane centrali risulteranno probabilmente idonee a smussare i lati più arcigni del loro carattere. Giorni fortunati: 2, 4 e 19.