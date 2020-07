L'Oroscopo settimanale dal 3 al 9 agosto 2020 è pronto a mettere in chiaro i voti e le previsioni zodiacali della settimana da lunedì a domenica. Ad essere valutata quest'oggi, la prima settimana del mese di agosto. Come sempre, le analisi sono imperniate sulle effemeridi relative del periodo e messe in relazione ai sei segni sotto analisi nel contesto, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Speranzosi sulla buona riuscita del periodo? Le stelle certamente sono pronte a dare appoggio positivo e consenso, ovviamente non a tutti i segni. Iniziamo a scoprire i migliori e peggiori, scelti come sempre in questa sede tra quelli facenti parte della seconda tranche zodiacale.

A ben figurare tra i migliori in assoluto certamente i nati sotto al segno dei Pesci (voto 8), super favoriti da una meravigliosa Luna in ingresso nel comparto questo prossimo mercoledì 5 agosto. A seguire a ruota i fortunati amici nativi nel predetto segno di Acqua, gli appartenenti a Bilancia (voto 7) e Scorpione (voto 7), entrambi valutati nel frangente con discrete probabilità di successo. Intanto, per quanto riguarda la coda della scaletta le previsioni da lunedì 3 a domenica 9 agosto annunciano un periodo immerso nella più totale delle routine per Sagittario (voto 6), Capricorno (voto 6) e Acquario (voto 6), sottoposti a seppur lievi negatività capaci di rendere più di qualche giornata abbastanza flemmatica o abbastanza impegnativa da vivere.

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì 3 a domenica 9 agosto.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 7. Per voi, nativi sotto al segno della Bilancia, il periodo valutato non sarà come si suol dire, proprio da buttare.

Infatti, ad attendere tutti tre splendide giornate, una al 'top' (giovedì 6) e le altre due a cinque stelle (mercoledì e venerdì). A seguire le altre abbastanza positive interessanti sia martedì che sabato. Invece da tenere molto sotto controllo sia il primo che l'ultimo giorno della settimana: guardiamo al "bicchiere mezzo pieno!", anche perché senz'altro c'è chi sta peggio di voi!

Pronti a scoprire come saranno i prossimi sette giorni?

La classifica:

Top del giorno giovedì 6 agosto;

giovedì 6 agosto; ★★★★★ mercoledì 5, venerdì 7;

★★★★ martedì 4 e sabato 8;

★★★ domenica 9 agosto;

★★ lunedì 3 agosto 2020.

♏ Scorpione: voto 7. Settimana tutto sommato buona, ad eccezione di martedì e mercoledì. Peccato, proprio nella parte centrale della settimana non ci voleva proprio: pazienza! Diciamo che ad essere colpito sarà soprattutto il settore dedicato agli affetti o ai sentimenti in generale, questo purtroppo è quanto fatto trapelare dal vostro cielo nel periodo. Quindi calma e massima fiducia nelle stelle. Vediamo allora di individuare le giornate migliori da usare per le cose di una certa portata, ovviamente tenendo sotto massimo controllo quelle sottolineate come negative.

A seguire le stelle di vostra competenza, giorno per giorno:

Top del giorno domenica 9 agosto;

domenica 9 agosto; ★★★★★ venerdì 7, sabato 8;

★★★★ lunedì 3, giovedì 6;

★★★ martedì 4 agosto;

★★ mercoledì 5 agosto 2020.

♐ Sagittario: voto 6. Le giornate sotto osservazione in questo momento annunciano a voi del Sagittario un venerdì e un sabato decisamente poco gradevoli in quanto a positività. Infatti, venerdì avrà i colori spenti del "sottotono" mentre il sesto giorno tra i sette analizzati si profila abbastanza complicato in quanto considerato con il "ko". Tra alti e bassi, punte di felicità e momenti di apprensione, questo lasso temporale sarà tutto sommato positivo. Avrete voglia di tenerezza, di stabilità sentimentale e di tanta serenità!

Vediamo cos'altro riserveranno le stelline quotidiane applicate ai singoli giorni:

★★★★★ martedì 4, mercoledì 5;

★★★★ lunedì 3, giovedì 6, domenica 9;

★★★ venerdì 7 agosto;

★★ sabato 8 agosto.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 6. Le giornate in analisi, ovviamente parlando in generale, osserveranno un andamento a basso profilo per voi del Capricorno, soprattutto riguardo la parte centrale del periodo. Infatti giovedì e venerdì porteranno rispettivamente due stelline dei frangenti segnati dal "ko" e tre stelle dei periodi "sottotono". Poi, gran parte dei giorni saranno abbastanza positivi o sufficientemente nella media. In evidenza lunedì 3 e domenica 9 agosto, entrambi classificati a cinque stelle: due splendide giornate da usare secondo le vostre migliori intenzioni.

Scopriamo pure le stelline giornaliere applicate ai restanti singoli periodi:.

★★★★★ lunedì 3, domenica 9 agosto;

★★★★ martedì 4, mercoledì 5, sabato 8;

★★★ venerdì 7 agosto;

★★ giovedì 6 agosto 2020.

♒ Acquario: voto 6. Settimana certamente non troppo affidabile, anche se non sarà priva di giornate positive. Allora, vogliamo partire con lo svelare i giorni più fortunati? Certi della risposta affermativa, diciamo subito che lunedì e giovedì arriveranno cinque splendide stelline affiancate da quelle altrettanto buone valutate a quattro stelle del 4, del 5 e del 7 di Agosto. Intanto, al rallentatore potrebbe presentarsi sabato, in questo caso segnalato con tre stelline indicanti i periodi "sottotono".

Molto peggio potrebbe risultare domenica, in questo frangente classificata con il segno di spunta del "ko".

Di seguito il riepilogo della settimana iniziando dalle giornata valutate a massima positività a venire giù:

★★★★★ lunedì 3, giovedì 6;

★★★★ martedì 4, mercoledì 5, venerdì 7;

★★★ sabato 8 agosto;

★★ domenica 9 agosto.

♓ Pesci: voto 8. La prossima settimana per voi, amici dei Pesci, si pensa possa presentarsi abbastanza positiva. L'oroscopo della settimana vede il periodo certamente prezioso all'inizio, da sfruttare nelle questioni aperte dalle quali non riuscite a venir fuori. Senz'altro i giorni del frangente compresi nella parte centrale saranno tutti di buon auspicio. Soprattutto mercoledì 5 agosto: la giornata porterà in seno una spettacolare Luna in Pesci e tanta positività da sfruttare in campo sentimentale.

Scopriamo le stelline giornaliere:

Top del giorno mercoledì 5 agosto - Luna nel segno;

mercoledì 5 agosto - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 3, martedì 4 e giovedì 6;

★★★★ venerdì 7 agosto;

★★★ sabato 8 agosto;

★★ domenica 9 agosto 2020 .

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Nuovo incontro con l'Astrologia: in evidenza in questo frangente la classifica stelline della settimana da lunedì 3 a domenica 9 agosto, valida per l'intero comparto zodiacale. Ansiosi di sapere come è stato valutato il vostro simbolo astrale di nascita? In questa prima settimana di agosto a poter contare su sette giorni a massima positività sarà l'Ariete, primo in classifica e "top della settimana". In seconda posizione troviamo questa volta il Cancro seguito a pochissima distanza da Pesci.

La parte centrale della scaletta vede in buona positività Toro, Gemelli, Bilancia e Scorpione, tutti alla pari in quarta posizione. Invece al quinto posto troviamo Leone, Sagittario, Capricorno e Acquario. Ultimo posto in classifica per la Vergine.

Andiamo a confermare quanto appena asserito ricontrollando il tutto nella scaletta seguente:

1° Ariete , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° Cancro, voto 9;

3° Pesci, voto 8;

4° Toro, Gemelli, Bilancia e Scorpione, voto 7;

5° Leone, Sagittario, Capricorno e Acquario voto 6;

6° Vergine, voto 5.

Il rapporto astrologico inerente l'oroscopo settimanale dal 3 al 9 agosto 2020, in questo caso impostato sulla prima settimana di agosto è arrivato al capolinea.

Il prossimo appuntamento con le predizioni settimanali, nonché con la nuova classifica stelline quotidiana riguarderà il periodo compreso tra il 10 ed il 16 di agosto.