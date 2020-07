L'Oroscopo della settimana dal 27 luglio al 2 agosto è pronto a mettere in evidenza le previsioni con le stelline e le pagelle ricavate dall'astrologia del periodo. In questo contesto le analisi riguardano i soli segni rientranti nella prima metà dello zodiaco, pertanto focus mirato in esclusiva per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Iniziamo subito a svelare qualche indizio sul probabile andamento settimanale, in questo caso dando "un assaggio" in anteprima sui migliori e peggiori del periodo. A non avere grossi problemi sarà la Vergine (voto 8). Subito dietro il predetto simbolo di Terra troviamo, a pari merito, Leone e Cancro (voto 7).

Periodo sufficientemente positivo, vista la non troppa distanza dai migliori, anche per Toro e Gemelli, entrambi con voto 6. Di diverso avviso le previsioni dell'oroscopo da lunedì 27 a domenica 2 agosto per uno solo dei segni in analisi: l'Ariete (voto 5), purtroppo sottoposto a un periodo in linea di massima poco positivo.

Astrologia della settimana: la Luna nei segni

Prima di togliere il velo della curiosità dalle nuove analisi astrali, generate dall'oroscopo della prossima settimana, la solita prassi impone di dare notizia sui prossimi passaggi lunari. Il periodo a cavallo tra le fine dell'attuale mese e l'inizio di agosto vedrà l'Astro d'Argento cambiare per ben quattro volte settore in altrettanti simboli astrali.

A iniziare il giro sarà la Luna in Scorpione, presente nel segno d'Acqua già da questo lunedì 27 luglio alle ore 06:12. Un nuovo cambio di settore avverrà con l'arrivo della Luna in Sagittario, mercoledì 29 luglio alle ore 09:25, al quale seguirà venerdì 31 luglio il transito della Luna in Capricorno.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

La settimana relativa ai transiti lunari potrà considerarsi conclusa con l'arrivo della Luna in Acquario, prevista nel comparto del segno di Aria domenica 2 agosto.

Astrologia e classifica della settimana: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - voto 5. Le giornate in analisi quest'oggi osserveranno, purtroppo, un andamento a basso profilo per voi dell'Ariete.

Valutate bene tutte le circostanze e, se certe situazioni non dovessero sbloccarsi, non esitate a chiuderle. In questo frangente l'oroscopo di questa settimana invita a tenere sotto controllo, in modo particolare, le giornate coincidenti in calendario con mercoledì, sabato e domenica, in questo caso valutate "sottotono" e da "ko". Il consiglio? Se avete situazioni in attesa di soluzioni, oppure progetti da mettere in gioco, non fatelo nelle due giornate indicate poc'anzi. Infatti, il mancato appoggio astrologico non favorirà le azioni messe in campo da coloro nativi in questo segno. Il consiglio è di sfruttare al massimo la splendida giornata di martedì e, nel caso non bastasse, di attendere la settimana seguente.

Vediamo nei minimi dettagli cosa offre di buono la classifica con le stelle quotidiane:

★★★★★ martedì 28 luglio;

★★★★ lunedì 27, giovedì 30 e venerdì 31 luglio;

★★★ mercoledì 29 luglio e domenica 2 agosto;

★★ sabato 1° agosto.

Toro - voto 6. Sette giornate valutate sulla scarsa sufficienza per tanti nativi del Toro, ovviamente non senza periodi altamente efficienti su cui poter contare (giovedì 30 luglio). Nei legami consolidati potranno emergere delle nuove esigenze. Se l’abitudine avesse intiepidito il rapporto d’amore, è il momento di far brillare di nuovo la forza dei sentimenti: inventatevi qualcosa di carino. L'Astrologia del periodo intanto, per quanto riguarda la generalità dei prossimi sette giorni, guarda con un po' di ansia martedì 28 luglio (giornata nera), come anche in merito a domenica, valutata con sole tre stelle.

Buone e accettabili, invece, le restanti giornate di lunedì 27, mercoledì 29, venerdì 31 luglio e sabato 1° agosto, preventivate a quattro stelle. Passiamo pure al responso restituito dall'astrologia in merito all'andamento del vostro segno e incrociamo (per voi) le dita.

Il riassunto condensato restituito dalle stelline della settimana:

★★★★★ giovedì 30 luglio;

★★★★ lunedì 27, mercoledì 29, venerdì 31 luglio e sabato 1° agosto;

★★★ domenica 2 agosto;

★★ martedì 28 luglio.

Gemelli - voto 6. Si annuncia a voi nativi del segno una settimana particolarmente intensa: valutate bene cosa fare e non prendete iniziative avventate, soprattutto se doveste essere sotto tensione. La parte centrale del periodo sarà decisamente non buona: in questo caso a mercoledì e giovedì, valutati rispettivamente con le tre stelle relative al "sottotono" e ai periodi da "ko".

I tempi sono maturi per una storia d'amore importante, perciò mai rifiutare eventuali inviti o occasioni di ritrovo. Cercate di avere più fiducia in voi stessi e ricordate: le scelte coraggiose prima o poi vengono premiate. Non dimenticate di giocare le vostre carte migliori in quei giorni segnati al vertice della classifica, specialmente lunedì 27 luglio e sabato 1° agosto, giornata sottoposta ai buoni flussi della Luna in Capricorno. Ansiosi di scoprire il resto della classifica insieme a noi?

A seguire la classifica stelline relativa alle giornate da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 27 luglio e sabato 1° agosto;

★★★★ martedì 28, venerdì 31 luglio e domenica 2 agosto;

★★★ mercoledì 29 luglio;

★★ giovedì 30 luglio.

Oroscopo e stelline settimanali: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - voto 7.

L'oroscopo della settimana prevede sette giorni mediamente buoni, non troppo difficili da superare, parlando ovviamente in merito a eventuali impegni gravosi o affini messi in conto al periodo. L'amore vi riserverà una piccola sorpresa: un rapporto di amicizia in fase di trasformazione potrebbe diventare qualcosa di più "dolce". La Luna ravviverà la fiamma dell'amore nelle coppie, anche se la passione sarà un po' fiacca. In prospettiva, comunque da mettere in conto, delle belle novità in ambito sentimentale nel corso delle giornate di lunedì, martedì o mercoledì. Viste le due giornate negative a cui sarete costretti a far fronte proprio in concomitanza con la partenza del weekend, il consiglio è di preparare una scaletta con le priorità e tanta pazienza a portata di mano (sapete bene il motivo, vero?).

Bene, togliamo pure il velo dalla vostra classifica stelline interessante i prossimi giorni.

Lo specchietto riassuntivo espresso dalla classifica a stelline di vostra competenza:

Top del giorno martedì 28 luglio;

martedì 28 luglio; ★★★★★ lunedì 27 e mercoledì 29 luglio;

★★★★ giovedì 30 luglio e domenica 2 agosto;

★★★ venerdì 31 luglio;

★★ sabato 1° agosto.

Leone - voto 7. Periodo abbastanza idoneo a soddisfare quasi ogni aspettativa, purché venga messa un po' di attenzione in più nei rapporti con le persone o nelle cose che andrete a fare. L’atmosfera in amore sarà un crescendo di emozioni e per chi è in coppia si riaccenderanno la passione, i sentimenti e i desideri sopiti. Anche la vita sentimentale di coloro ancora single è prevista serena e gratificante: in tanti troverete punti d'intesa con persone che inizialmente avevate sottovalutato.

Secondo l'oroscopo della settimana il periodo avrà un inizio claudicante, una parte centrale ottima e quella finale discreta. Piccola parentesi negativa proprio lunedì 27 e martedì 28 luglio, ma sarà normale visto il tipo di cielo astrale presente (negativo). In campo professionale riuscirete a portare a termine una trattativa importante e così facendo darete a tutti una grande dimostrazione di competenza.

A voi il prospetto con le stelline relative ai sette giorni prossimi a venire:

Top del giorno giovedì 30 luglio;

giovedì 30 luglio; ★★★★★ venerdì 31 luglio e sabato 1° agosto;

★★★★ mercoledì 29 luglio e domenica 2 agosto;

★★★ lunedì 27 luglio;

★★ martedì 28 luglio.

Vergine - voto 8. Giornate splendide dal punto di vista della forma attendono molti di voi della Vergine.

Coraggio, grinta e lucidità non mancheranno e saprete elaborare le giuste strategie per realizzare obiettivi importanti. In generale l'oroscopo della settimana dal 27 luglio al 2 agosto preannuncia un periodo costruttivo in campo sentimentale e in famiglia, convincente quanto basta per regalare soddisfazioni a molti del segno. Purtroppo non tutto il periodo sarà positivo, infatti questo frangente vedrà un avvio instabile, ma un gran finale di settimana: martedì e mercoledì sicuramente sconfortanti, rispettivamente valutati "sottotono" e con la spunta relativa al "ko". In compenso voi nativi potrete contare a occhi chiusi su una splendido inizio weekend: la "top del giorno" arriverà a deliziare sogni e speranze sabato 1° agosto.

I dettagli scanditi dalle stelline relative alla classifica giornaliera:

Top del giorno sabato 1° agosto;

sabato 1° agosto; ★★★★★ giovedì 30, venerdì 31 e domenica 2;

★★★★ lunedì 27 luglio;

★★★ martedì 28 luglio;

★★ mercoledì 29 luglio.

È possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e scoprire la classifica finale della prossima settimana.