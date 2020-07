L'Oroscopo settimanale dal 27 luglio al 2 agosto 2020 svela l'astrologia applicata alla settimana a cavallo tra la fine di luglio e l'inizio di agosto. In questa sede sono in primo piano le pagelle con le stelle e le relative predizioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Desiderosi di sapere cosa riserveranno le stelle al vostro segno di nascita? In questo caso diciamo subito che a gongolare i prossimi sette giorni in calendario sarà il Capricorno (voto 10), nel frangente valutati al "top della settimana". Il caparbio segno di Fuoco sarà affiancato da un altro simbolo astrale altrettanto fortunato: lo Scorpione (voto 9).

Intanto, non male davvero le giornate in analisi anche per i nati in Sagittario (voto 7), seguito in graduatoria da Bilancia (voto 6) e da Pesci (voto 6): questi ultimi due segni osserveranno tutti una certa stabilità, intervallando periodi buoni con altri valutati nella routine.

Andiamo ai dettagli analizzando le previsioni zodiacali della settimana e poi passare a consultare la classifica completa dal 27 luglio fino al 2 agosto.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia - voto 6. Il periodo, parlando in generale, per voi nativi dei Pesci vedrà l'alternarsi di fasi positive ad altre abbastanza impegnative a cui dovrete senz'altro adeguarvi. Intanto mettete in gioco le vostre necessità più importanti durante le giornate valutate a maggiore positività: lunedì e domenica troverete senz'altro supporto da parte degli astri, quindi approfittate.

Meno farete e meglio sarà, invece, in questo prossimo venerdì 31 luglio (sottotono), giudicato con le tre stelline della flemma e dell'apatia generale. Peggio ancora il giorno seguente, giovedì 30 luglio (ko), classificato con la massima negatività: calma!

A seguire il condensato da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 27 luglio, domenica 2 agosto;

★★★★ martedì 28 e mercoledì 29 luglio, sabato 1 agosto;

★★★ venerdì 31 luglio;

★★ giovedì 30 luglio 2020.

♏ Scorpione - voto 9.

L'Astrologia della settimana prepara la strada ad un ottimo periodo per voi appartenenti al simbolo astrale dello Scorpione. Diciamo con una certa sicurezza che sarà una settimana quasi perfetta (giusto un voto vi separa dalla "top"). Meravigliosa la Luna in Scorpione in arrivo proprio ad inizio periodo, lunedì 27 luglio.

Ma vediamo il decorso settimanale svelando i restanti giorni belli e quello (l'unico!) eventualmente considerato come "brutto".

Il resoconto quotidiano e relative stelle:

Top del giorno lunedì 27 luglio - Luna in Scorpione;

lunedì 27 luglio - Luna in Scorpione; ★★★★★ martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 luglio;

★★★★ venerdì 31 luglio e domenica 2 agosto;

★★★ sabato 1 agosto 2020.

♐ Sagittario - voto 7. In arrivo una settimana valutata abbastanza buona da vivere visto il positivo responso restituito dalle effemeridi del periodo. Ovviamente, anche se nel complesso tutto girerà discretamente, il periodo osserverà un andamento a fasi alterne in due giornate ben definite. A dare pensiero pertanto i soli lunedì e domenica: purtroppo colpiti l'inizio e la fine della settimana, rispettivamente da considerare con il "sottotono" e il "ko".

Calma e nervi saldi, vi rifarete certamente mercoledì 29 luglio, giorno d'arrivo della Luna nel segno. La presenza dell'Astro d'Argento nel settore favorirà anche le due giornate successive, tutte da scoprire.

Prendete nota dei giorni buoni e meno buoni analizzando la scaletta seguente:

Top del giorno mercoledì 29 luglio - Luna in Sagittario;

mercoledì 29 luglio - Luna in Sagittario; ★★★★★ giovedì 30 e venerdì 31 luglio;

★★★★ martedì 28 luglio e sabato 1 agosto;

★★★ lunedì 27 luglio;

★★ domenica 2 agosto.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno - voto 10. In arrivo una settimana da considerare davvero super, certamente ben espressa da giornate quasi tutte al top. A dare una grossa marcia in più, specialmente in amore, una meravigliosa Luna in Capricorno in arrivo nel comparto a partire dalle ore 13:58 di venerdì 31 luglio, a cui seguiranno altre due giornate davvero prorompenti: sabato e domenica, per un weekend tutto all'insegna dell'amore e della passionalità.

Andiamo a scoprire qualcosa di più sui prossimi sette giorni togliendo finalmente il velo dalle stelline giornaliere.

Il responso astrologico applicato alle giornate da lunedì a domenica:

Top del giorno venerdì 31 luglio - Luna in Capricorno;

venerdì 31 luglio - Luna in Capricorno; ★★★★★ lunedì 27 luglio, sabato 1 e domenica 2 agosto;

★★★★ martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 luglio.

♒ Acquario - voto 7. L'oroscopo della settimana complessivamente indica abbastanza positivi i prossimi sette giorni interessanti l'ultima settimana di luglio e i primi due giorni di agosto. Diciamo che potrebbero portare in misura uguale sia eventuali difficoltà che momenti sicuramente molto efficaci. Ottime le performance in amore, come anche nelle affettività strette, senz'altro garantite dalla giornata di domenica 2 agosto, merito di una splendida Luna in arrivo nel segno verso fine periodo.

Il satellite terrestre quindi, anche se con un po' di ritardo, certamente garantirà una giornata al "top" e tanta positività da sfruttare.

Il responso espresso dalle stelline giorno per giorno:

Top del giorno domenica 2 agosto - Luna in Acquario ;

domenica 2 agosto - ; ★★★★★ venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto;

★★★★ lunedì 27 e giovedì 30 luglio;

★★★ martedì 28 luglio;

★★ mercoledì 29 luglio 2020.

♓ Pesci - voto 6. Valutato appena sulla semplice sufficienza, il periodo per voi dei Pesci indica che le giornate in arrivo avranno il picco massimo di negatività nella parte centrale del periodo. Dunque, in arrivo un giovedì (sottotono) ed un venerdì (ko) assolutamente da tenere sotto stretto controllo. In questi due giorni considerati in negativo evitate di strafare, come al solito, ma siate coerenti e concentrati con le cose e verso le situazioni con le quali avrete a che fare.

Da sfruttare al massimo le giornate del 28 e del 29 luglio entrambe valutate al "top", in questo caso sottoscritte da cinque stelle.

Il resoconto finale espresso dalle stelline giornaliere:

★★★★★ martedì 28 e mercoledì 29 luglio;

★★★★ lunedì 27 luglio, sabato 1 e domenica 2 agosto;

★★★ giovedì 30 luglio;

★★ venerdì 31 luglio 2020 .

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Concludiamo con la classifica stelline della settimana da lunedì 27 a domenica 2 agosto, come sempre in questi casi valida per l'intero comparto zodiacale. Vediamo quanti di voi potranno gongolare e chi invece per forza maggiore sarà costretto a tirare i remi in barca.

I dettagli segno per segno dal migliore (Capricorno) a quello preventivato in difficoltà (Ariete):

1° Capricorno , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° Scorpione, voto 9;

3° Vergine, voto 8;

4° Cancro, Leone, Sagittario e Acquario, voto 7;

5° Toro, Gemelli, Bilancia e Pesci, voto 6;

6° Ariete, voto 5.

Il rapporto astrale riguardante l'oroscopo settimanale dal 27 di luglio al 2 agosto, impostato sulla settimana a cavallo tra la fine di questo mese e l'inizio del nuovo, finisce qui.

Il prossimo incontro con l'Astrologia settimanale verterà sul lasso temporale compreso dal 3 al 9 agosto.