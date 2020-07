Inizia una nuova settimana per i 12 segni zodiacali e l'oroscopo è pronto a rivelare che cosa potrebbe accadere sul piano astrologico nella settimana che va da lunedì 6 a domenica 12 luglio.

Per i nativi del Toro questa settimana parte benissimo, invece per le persone nate sotto il segno della Vergine oscilla tra alti e bassi. Nel dettaglio, l'astrologia applicata alla settimana dal 6 al 12 luglio e le previsioni delle stelle da Ariete a Pesci.

Oroscopo fino al 12 luglio: da Ariete a Cancro

Ariete – Nonostante alcune tensioni nate nel weekend, questa settimana vi offre qualche momento piacevole, soprattutto per la vita amorosa.

Qualche tensione in famiglia potrebbe farvi cadere vittima del nervoso, attenzione. Affrontate ogni cosa con tanta pazienza e molta tolleranza, presto tutto si sistemerà. Usate sempre la vostra testa!

Toro – Questa settimana parte alla grande per quanto riguarda ogni settore della vita. Non si esclude qualche giornata all'insegna del nervosismo, forse qualcuno ha detto una parola di troppo e non l’avete gradita. Se ci sono tensioni in casa, l'oroscopo consiglia di non agitare le acque inutilmente e di fare subito chiarezza. Nella parte centrale della settimana dovete fare molta attenzione alle prenotazioni estive, un imprevisto potrebbe far saltare in aria tutto.

Gemelli – Se il vostro partner d'amore non prende sul serio la responsabilità finanziaria, proteste sentirvi frustati questa settimana.

Avete pianificato insieme dei programmi a lungo termine, ma la sua poca collaborazione vi fa dannare l'anima. Sfortunatamente, le differenze tra voi e il vostro partner si fanno sempre più evidenti. Vi sentite come se voi fosse gli unici a ad agire da persona adulta nel regno finanziario, allora è arrivato il tempo di discutere con il vostro partner.

Se siete single, potreste chiudere questa settimana con zero conquiste. Non siete ancora pronti ad affidare il vostro cuore a qualcuno.

Cancro – Rispetto alle settimane scorse, questa settimana vi offre più relax. Sfruttatela anche per affrontare quelle vecchie questioni irrisolte, con maggiore grinta e tenacia.

La forza e la determinazione vi aiutano a rendere le vostre vacanze più allegre e divertenti, a risolvere con più facilità alcuni problemi di famiglia. Nel prossimo fine settimana la vostra vita sociale potrebbe decollare e i single finalmente potrebbero rimettersi in pista.

Previsioni delle stelle 6-12 luglio: da Leone a Scorpione

Leone – Rompere una cattiva abitudine può essere una delle cose più potenti che voi possiate mai fare. Mentre questa trasformazione richiede un po' di tempo, cambiate dieta o frequentate un programma di riabilitazione, il momento di agire è adesso! Se state affrontando una crisi sanitaria, questa settimana vi spinge a prendere seriamente in considerazione la vostra vita amorosa.

Se il vostro partner sta con voi nella salute e nella malattia, allora la vostra relazione è una roccia. Se, invece, il vostro partner non è mai presente nei momenti peggiori della vostra vita, allora il vostro rapporto non ha motivo di esistere.

Vergine – Si prospetta una settimana fatta di alti e bassi, giornate ad alto tasso di emotività e giornate sottotono e contraddittorie. L’unica cosa buona di questa settimana è che avete una bella capacità espressiva, molto utile per risolvere divergenze familiari. Nella parte centrale della settimana e anche nel weekend dovete affrontare fastidi, ostacoli, incomprensioni. Per fortuna, siete delle persone dotate di buon senso!

Bilancia – Una grave situazione domestica potrebbe lasciarvi estremamente vulnerabile questa settimana.

Forse uno dei vostri cari sarà poco bene e richiederà il vostro sostegno. È anche possibile che un problema con un familiare o un collega attira la vostra attenzione. Qualunque sia il problema, vi farete consolare dal vostro partner. Se la vostra dolce metà preferisce non supportarvi, potreste sentirvi delusi. I cuori solitari potrebbero sfruttare questa nuova settimana per concentrarsi maggiormente sulle proprie esigenze personali.

Scorpione – Questa settimana potreste sentirvi frustati per la mancanza di profondità intellettuale del vostro attuale partner d'amore. Sembra preferire una conversazione leggera e soffice, mentre voi preferite di gran lunga le discussioni serie su argomenti importanti.

Il vostro partner potrebbe accusarvi di avere una mentalità 'vecchia scuola'. Voi potreste avere approcci molti diversi su come gestire un problema questa settimana, per via delle vostre mentalità opposte. Cercate di raggiungere un compromesso.

Astrologia settimanale: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Il vostro partner potrebbe accusarvi di essere molto tirchi e questa definizione non vi piace. Vi vedete come una persona saggia quando si tratta di finanze. In effetti, negli ultimi due anni avete lavorato sodo per assicurarvi un certo tipo di benessere. State prendendo decisioni caute riguardo al denaro e avete imparato a tagliare le cose superflue in modo da dare più spazio alle spese che sono davvero importanti per voi.

Dal momento che il vostro partner non sembra essere d'accordo con voi, potreste offendervi. I single continuano a preferire le scappatelle erotiche.

Capricorno – In questa settimana potreste non sentirvi all'altezza delle vostre possibilità. Magari si tratta solo di stanchezza oppure siete ancora preoccupati per alcuni problemi familiari che non avete ancora risolto in maniera definitiva. In ogni modo, cercate di tenere intatta la ragione, prima o poi riuscirete a mettere a posto ogni cosa. A fine settimana, le persone che vi stanno attorno vi diranno di avere ragione e che la strada da voi intrapresa è quella giusta. Questa settimana, comunque, si conclude in maniera soddisfacente.

Acquario – Avete difficoltà a impegnarvi in qualcosa, soprattutto coloro che hanno una storia che sembra più una prigione.

Avete bisogno della vostra libertà, nessuno deve permettersi di soffocare la vostra anima. Per questo motivo, preferite volare da soli, senza un partner al vostro fianco. All'improvviso, potreste sentire il bisogno di riconsiderare tutto. L'amore non dovrebbe negare la libertà. Il vero amore deve rendervi liberi.

Pesci – Potreste sentirvi soli in questa settimana. È molto possibile che abbiate iniziato a respingere delle persone e vi siete isolati socialmente, perché state lottando con la paura di perdere qualcosa d'importante. Questo potrebbe accadere nel settore romantico, in quello dell'amicizia o in entrambi. Se avete paura di perdere una persona che amate, potrebbe essere una buona idea parlarne con qualcuno.

È vero, a volte l'amore può essere doloroso e le relazioni non sono sempre facili, ma ne vale sempre la pena.