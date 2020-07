Ultimo fine settimana del mese di luglio che sta per prendere il via. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 25 luglio 2020 per tutti e dodici i segni zodiacali e vediamo quali novità porteranno in amore e nel lavoro stelle e pianeti.

Stelle e oroscopo del 25 luglio 2020: previsioni dei segni

Ariete: in amore fine settimana che nasce in modo polemico, per questo motivo cercate di chiarire da subito un problema. Nel lavoro alcune questioni economiche sono da mettere a posto, meglio parlarne con qualcuno più in alto di voi.

Toro: per i sentimenti vivrete ancora una giornata di forza, alcuni hanno voglia di rimettersi in gioco in questo periodo.

Nel lavoro c'è da decidere entro la fine di luglio cosa portare avanti di un progetto.

Gemelli: a livello sentimentale momento di grande energia, potranno arrivare anche nuove emozioni. Venere nel segno aiuta. Nel lavoro periodo importante ed in più agosto e settembre porteranno qualcosa in più.

Cancro: in amore le prossime giornate saranno un po' complicate, meglio evitare di mettere troppa carne al fuoco. Alcune polemiche devono essere messe da parte. A livello lavorativo non mancheranno alcune soluzioni per l'estate.

Leone: a livello amoroso Luna favorevole. Le storie che hanno vissuto dei problemi di recente devono essere gestite meglio. Nel lavoro giornata positiva per prendere decisioni importanti, ma le scelte da fare non saranno semplici.

Vergine: per i sentimenti presto Venere porterà una maggiore serenità. I cuori solitari devono essere meno diffidenti. A livello lavorativo tutto va a rallentatore, ma nel complesso questo è un periodo importante.

Previsioni e oroscopo del 25 luglio 2020: la giornata dei segni

Bilancia: in amore Luna nel segno che porta una maggiore energia, quella che è mancata negli ultimi fine settimana.

Nel lavoro attenzione a quello che accade in questi giorni, non siate troppo impulsivi.

Scorpione: a livello sentimentale potreste sentire la necessità di riprendere un certo discorso. Nel lavoro giornata positiva, alcune trattative potranno essere recuperate.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale Luna che torna attiva e, se ci sono state delle discussioni, si potrà recuperare.

Nel lavoro, entro la fine dell'estate arriveranno alcuni cambiamenti interessanti.

Astri e oroscopo del 25 luglio 2020: previsioni

Capricorno: in amore periodo non esaltante e le storie nate da poco dovranno essere riviste. A livello lavorativo potrà arrivare una bella soddisfazione, un nuovo incarico nei prossimi mesi.

Acquario: a livello sentimentale fine settimana che regalerà un momento di riflessione. Nel lavoro cambiare mansione potrà essere importante, ma dovrete essere sicuri della scelta che avrete fatto.

Pesci: le storie d'amore che hanno resistito in questo periodo sono forti e dureranno. Nel lavoro, se cercate una risposta, questa potrà arrivare a breve.