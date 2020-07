L'Oroscopo di domani, martedì 28 luglio, è pronto a svelare cosa hanno in serbo gli astri per ciascun segno zodiacale. Luna in posizione di caduta, sarà ancora in Scorpione e accentua la voglia di predominare e di perseverare. Essendo in piena stagione estiva, non tutti i segni beneficeranno di tali influssi. I nati dei Pesci, ad esempio, si ritroveranno a battere la fiacca. In questa giornata, le bugie avranno le ore contate e tutti i segreti verranno alla luce del sole. Secondo le stelle, in questo martedì potrebbero emergere dei pettegolezzi inediti o qualche colpo di scena incredibile.

Approfondiamo le previsioni astrali del giorno e la consueta classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: la classifica degli ultimi quattro segni zodiacali

Sagittario - 12° posto - Amate scatenarvi, specialmente in piena stagione estiva. Il vostro umore risulterà stellare in questa settimana di festeggiamenti e di uscite, ma in queste 24 ore sarete alle prese con un problema economico o familiare. Anche all'interno del lavoro potrebbero emergere degli imprevisti spiacevoli. Siete rimasti troppo tempo reclusi in casa, perciò sentite l'esigenza di recuperare terreno. Sta per capitare qualcosa di importante, probabilmente piacevole. Per quanto possibile, cercate di godervi la giornata senza pensare ai problemi.

Acquario - 11° in classifica - La vostra simpatia sarà una valida compagna di conquiste.

Nuove amicizie, avventure e/o amori si intravedono sul vostro orizzonte. Le predizioni astrali della suddetta giornata informano che sarà bene prestare attenzione ai disagi stradali. Evitate, per quanto possibile, di uscire nelle ore di punta. Un ex nutre del rancore nei vostri confronti e con molta probabilità rischierete di incrociarlo/a.

Non trascurate la famiglia, cercate di essere più presenti e coinvolgenti. Ultimamente vi sembra che qualcosa o qualcuno vi remi contro.

Vergine - 10° posto - "Sembra sempre impossibile, finché non viene fatto" disse Nelson Mandela. A volte gli ostacoli, le prove, le operazioni, ecc, sembrano più grossi di quello che realmente sono.

Cercate di togliervi i prosciutti davanti agli occhi: mai giudicare un libro dalla copertina. Accettate un invito, rompete il ghiaccio per primi, incominciate una serie tv insolita, insomma, cercate di superare i vostri limiti e i preconcetti. Fate in modo che questa stagione estiva vi lasci con qualche risorsa in più. Salute traballante, in giornata potreste soffrire di mal di testa o di mal di schiena.

Ariete - 9° in classifica - In giornata avrete bisogno di maggior spazio e libertà d'azione. Chi ha una relazione da pochi mesi o anni, potrebbe sentirsi un pochino 'invaso', ma sarà meglio mettere in chiaro il proprio carattere con gentilezza e cortesia, del resto si attirano più mosche con il miele che con l'aceto.

Anche all'interno dell'ambiente di lavoro sarà bene cercare di collaborare con gli altri colleghi, in questo periodo non vi servono ulteriori problematiche. L'aspetto astrale di questa giornata vi farà sentire bene a livello fisico, siete fieri delle vostre forme!

Predizioni dell'oroscopo di domani: i segni nella media

Pesci - 8° posto - L’oroscopo di domani 28 luglio annuncia dei colpi di scena in dirittura d'arrivo. Il vostro altruismo, nel tempo, vi ha lasciato innumerevoli cose, sia belle che brutte. Agosto vi permetterà di riposare, ma in queste 24 ore batterete la fiacca. La vostra pigrizia si è accentuata con il caldo! Questo è un periodo in cui non desiderate altro che guardate la tv, o leggere libri oppure fare dei lunghi bagni a mare.

Prendetevi tutto il tempo che vi serve per ricaricare le pile.

Cancro - 7° in classifica - Il vero coraggio è saper pensare ed agire con la propria testa e voi lo sarete in questa giornata. Lavorate sulle vostre qualità e colmate eventuali lacune. Quelle che possono rivelarsi delle soddisfazioni, non andranno trascurate. Chiudete i ponti con il passato: andare avanti, volgendo lo sguardo indietro, è impossibile e si rischia di andare a sbattere. Trascorrete il resto dell'estate senza preoccupazioni e dedicatevi a delle lunghe sessioni di lettura avventurosa o romantica. A settembre sarete richiamati a fare il vostro dovere, quindi riposate a dovere.

Toro - 6° posto - Nel vostro passato c'è una storia finita piuttosto male, ma sono proprio le cocenti delusioni ad aprire la porta della felicità e della realizzazione personale, perché si apprendono delle lezioni importanti.

Riuscirete a superare quelli che sono i vostri blocchi interiori e tante cose cominceranno ad ingranare e ad evolversi in meglio. Mettetevi in gioco senza alcun timore, in questa giornata riceverete il giusto supporto astrale. Per quanto riguarda il lavoro o un investimento, state attendendo una risposta prima di poter procedere.

Leone - 5° in classifica - Il tempo e la risata sono due fenomenali medicine per l'anima. A volte è meglio togliere piuttosto che aggiungere. Questo è un periodo in cui vorreste lasciarvi andare e dimenticare ogni problema. Ponetevi come obiettivo, di gustarvi l'ultima parte della stagione estiva: una pausa vi farà molto bene. Ad agosto avrete la possibilità di aprirvi ad una serie di nuove conoscenze e di tuffarvi nell'avventura: il divertimento non ha età.

Siete soliti lavorare sodo, tuttavia cercate di non prendervi un esaurimento nervoso.

Oroscopo 28 luglio, i primi quattro segni dello zodiaco

Gemelli - 4° posto - L’Oroscopo del giorno 28 luglio dice che tutti necessitiamo di una guida o di una lista. Procedere a casaccio non conduce mai a nulla di buono. La vita è già di per se piena di imprevisti, perciò cercare di limitare i danni impedirà al caos di governarvi. 'Chi ha ragione ed è capace di soffrire, alla fine vince', dunque, non abbandonate mai i vostri sogni e progetti. L'allineamento planetario di questo martedì vi offrirà delle possibilità in più. Vi offriranno dei suggerimenti o dei consigli, ma l'ultima parola spetterà solamente a voi.

Capricorno - 3° in classifica - Siete un segno molto impaziente, detestate le attese e tirare a lungo le cose. Un buon programma, messo nero su bianco, vi saprà guidare e soprattutto calmare. L'amore riaffiorerà, la fiamma della passione tornerà ad ardere come un tempo e le coppie vivranno una sorta di seconda luna di miele. Si prevede un agosto avventuroso ed emozionante. In giornata apprenderete un pettegolezzo particolare.

Bilancia - 2° posto - Le previsioni astrologiche annunciano una giornata piacevole e dedicata al proprio benessere fisico e mentale. La frenesia tipica del periodo invernale, ha finalmente lasciato il passo alla tranquillità. L'amore fa perdere la testa, facendovi sentire mille emozioni incontrollabili.

Tendete ad essere eternamente indecisi. Nella vita avete ingoiato molti limoni amari, ma cercate di non mettervi da parte per gli altri: "Chi fa da se fa per tre". Una buona idratazione e un'adeguata alimentazione, vi aiuteranno ad affrontare la calura di quest'afosa estate.

Scorpione - 1° in classifica - Detestate sentirvi vulnerabili o di non ricevere la giusta attenzione. Quando il partner o un familiare fa qualcosa per voi, vi luccicano gli occhi. Siete un segno capace di apprezzare anche le cose piccole. In giornata dovrete tenere a bada la paura: "La calma è la virtù dei forti". Nessun ostacolo vi sarà insuperabile, soprattutto perché potrete chiedere aiuto a qualcuno di fidato. Vi sentirete estremamente a vostro agio.