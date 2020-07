In arrivo una nuova giornata per i segni zodiacali. Scopriamo come andrà giovedì 30 luglio 2020 dall'Ariete ai Pesci. Di seguito le stelle e l'Oroscopo con amore, lavoro e salute.

Ariete: a livello sentimentale potrete trovare delle soluzioni. È il momento giusto per discutere e non lasciare le situazioni in sospeso. Nel lavoro l'ansia potrebbe disturbare i vostri progetti.

Toro: per i nati sotto questo segno a livello lavorativo potrebbero esserci delle agitazioni. In amore attenzione alle provocazioni, vi sentite agitati.

Gemelli: in campo lavorativo, in questa giornata avrete l'esigenza di dare di più, alcune trattative in corso potrebbero tuttavia subire dei cambiamenti.

In amore, con la luna in opposizione alcune situazioni non saranno facili da gestire con il partner.

Cancro: a livello sentimentale, in questa giornata, potrete vivere delle situazioni importanti, migliorerà ancor di più nel prossimo mese quando Venere entrerà nel segno. Nel lavoro, potreste risentire della stanchezza, non sottovalutate delle problematiche.

Leone: a livello lavorativo potrete ottenere delle buone risposte. Per quel che riguarda l'amore, cercate di non investire troppe energie, cercate di capire quanto una relazione possa avere futuro.

Vergine: per i nati sotto questo segno, a livello lavorativo ci saranno delle proposte da non sottovalutare, soprattutto in vista della stagione autunnale.

In amore, è probabile che le coppie possano vivere dei momenti sottotono.

Bilancia: in campo lavorativo potrebbero arrivare delle polemiche da parte dei collaboratori. Cercate di fare le cose con calma. In amore, ci saranno delle scelte importanti da affrontare.

Scorpione: a livello sentimentale, in questa giornata, potrete vivere dei momenti importanti, le stelle sono dalla vostra parte.

Non mancheranno opportunità. Nel lavoro portate avanti i vostri progetti.

Sagittario: per quel che riguarda la giornata di giovedì 30 luglio 2020, a livello lavorativo, presto, con il transito di Mercurio interessante potrete vivere delle opportunità. Per quel che riguarda l'amore, cercate di non innervosirvi troppo, qualcuno potrebbe volervi provocare.

Capricorno: in campo amoroso potrete creare delle situazioni importanti, cercate di comprendere quali sono le le situazioni per cui vale la pena lottare. A livello lavorativo le dispute potrebbero essere risolte.

Acquario: Luna favorevole per il segno, in campo amoroso potrete fare dei passi avanti, anche se vi sentite stanchi. Nel lavoro è possibile che ci siano dei cambiamenti.

Pesci: per i nati sotto l'ultimo segno zodiacale, la giornata di giovedì 30 luglio in campo lavorativo potrà essere caratterizzata da tensioni. In amore, cercate di evitare le polemiche.