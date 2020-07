L'oroscopo del 5 luglio è pronto a rivelare come si concluderà il primo weekend del mese corrente. Per le persone dei Gemelli si prospetta una giornata poco appagante, invece, per i nativi del Cancro non è al top. Di seguito, l'astrologia della giornata di domenica 5 luglio e le previsioni degli astri dedicate ai 12 segni dello zodiaco.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Cancro

Ariete – Questa giornata di fine weekend è ideale per sistemare quelle questioni ancora rimaste in sospeso. Se non riuscite a trovare una soluzione, siate pazienti e fiduciosi. I cambiamenti che desiderate devono prima avvenire dentro di voi e poi manifestarsi esteriormente.

Toro – Se il partner d’amore vi trascura, non nascondetevi dietro a scuse banali, aprite gli occhi e cercate di capire se la vostra relazione merita di andare avanti o di chiudere. Se il vostro amore è ancora autentico, allora scuotete il vostro partner con dolcezza e malizia, con grinta e astuzia. Le vostre piccole provocazioni potrebbero avere un effetto benefico.

Gemelli – Dubbi, insoddisfazioni, insicurezze sono i responsabili di una domenica poco appagante. Dovete capire che è meglio essere amati per quello che siete realmente dentro che per quello che fate e che date, perché questo atteggiamento spesso finisce per creare situazioni scomode, in cui date troppo e c’è chi ne approfitta.

Cancro – Se siete in cerca di una storia felice, cercate di capire che cosa non ha funzionato negli amori precedenti.

Come avete capito, questo non è un periodo top ma potete sfruttarlo per evitare di ripetere gli errori del passato. Voltate pagina con tutte le cose che non funzionano.

Previsioni di domenica 5 luglio: da Leone a Scorpione

Leone – Questa è una domenica che oscilla tra alti e bassi. Nella prima parte della giornata dovete muovervi con massima cautela, qualcosa potrebbe ostacolare il vostro rapporto di coppia.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Evitate ulteriori battibecchi. In serata, invece, potete risolvere eventuali problemi.

Vergine – Questo periodo richiede concentrazione, scrupolo e prudenza. Nella prossima settimana sarete liberi di mandare avanti i vostri progetti, risolvere grattacapi – vecchi e nuovi – recuperare la complicità con il vostro partner romantico.

L'oroscopo raccomanda di fare molta attenzione ai soldi, ci sono più uscite che entrate.

Bilancia – In questo periodo il vostro cuore è in letargo, forse attende degli stimoli giusti o sta aspettando agosto per risvegliarsi e tuffarsi nelle avventure amorose. Per il momento, l’amore non è uno dei settori più favoriti dalle stelle. Manca quel pizzico di pepe e d’intensità travolgente, anche se poi finisce per diventare gelosia o tormento.

Scorpione – Se state cercando lavoro o sperate di aggiungere al vostro curriculum qualche esperienza in più, l’inizio della settimana sarà eccellente, soprattutto per accogliere eventuali novità e proposte. Aspettatevi cambiamenti, forse nella logistica o l’introduzione di una nuova strumentazione informatica.

Se in amore siete in cerca di emozioni forti, questo periodo potrebbe fare al caso vostro.

Astrologia giornaliera: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Si prospetta una giornata poco speciale per gli affari di cuore. Se avete una grande confusione in testa, se le idee sono poco chiare, cercate di aver pazienza. Nei prossimi giorni troverete una soluzione per mettere fine a questa confusione. Insomma, le vostre emozioni sono incostanti, a giorni brucianti e a giorni fredde. Avete bisogno di ritrovare il vostro equilibrio.

Capricorno – Famiglia, figli, problemi di soldi o gelosia potrebbero creare delle crepe nel vostro rapporto di coppia. Questa giornata di domenica si presenta nervosa e un pochino instabile.

Sanate subito quelle crepe e non lasciate che il tempo le ingigantisca. Se tenete davvero al vostro partner, sarà importante andare al nocciolo della questione subito, senza rimandare.

Acquario – Giornata adatta per discutere con la vostra dolce metà di tutto e di più. Qualche incomprensione potrebbe farsi strada ma non temete: cuore e passione saranno sempre al primo posto e potrete vivere giornate di grande trasporto e autentica felicità. Potreste anche prendere una decisione importante per la vostra vita di coppia.

Pesci – Se volete ricevere più attenzione dalla vostra dolce metà, non lasciate che l’insoddisfazione prenda il sopravvento, ma confessate direttamente alla persona interessata quello che vi manca.

Siate diretti e schietti ma occhio all'insicurezza, che potrebbe spingervi ad assecondare controvoglia la volontà del partner.