Sabato 11 e domenica 12 luglio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna e Marte sostare nel segno dell'Ariete, nel frattempo Giove, Plutone e Saturno stazioneranno sui gradi del Capricorno. Urano permarrà in Toro, così come Mercurio e il Sole rimarranno stabili nel domicilio del Cancro. In ultimo, Nettuno proseguirà il proprio moto nel segno dei Pesci come Venere assieme al Nodo Lunare che continuerà il transito in Gemelli.

Oroscopo del weekend favorevole per Toro ed Ariete, meno roseo per Cancro e Scorpione.

Sul podio

1° posto Toro: affettuoso. Il sestile che Venere formerà con Marte da un lato potrebbe abbassare la carica passionale dei nativi, ma dall'altro aumentare la loro propensione a donare affetto alle persone care e, di conseguenza, riceverne altrettanto in cambio.

2° posto Ariete: ostinati. Marte nel loro domicilio sarà marcato a vista da Mercurio in Cancro, con cui farà quadrato, ma grazie alla congiunzione lunare i nati Ariete metteranno presumibilmente in campo un'invidiabile determinazione nel perseguire i loro obiettivi professionali, a patto, però, che tengano a bada l'irruenza.

3° posto Leone: attendisti. Weekend dai tratti riflessivi quello che si prospetta in casa Leone, dove il terzetto Giove-Plutone-Saturno retrogrado formerà una pressante e pesante opposizione al Sole nel segno che li precede. Grazie, fortunatamente, a Marte e Venere in posizione conciliante potrebbero riuscire a rimanere volutamente in attesa, prima di attuare le mosse che hanno in mente da qualche tempo.

I mezzani

4° posto Acquario: priorità. Saranno due giornate che, con ogni probabilità, spingeranno i nativi a riordinare le proprie priorità tra il settore professionale e quello amoroso. A venire in loro soccorso ci sarà il sestile tra Mercurio ed Urano che, agendo dalla settima casa, li esorterà a mettere in secondo piano ciò che, al momento, non sarà necessario per la loro evoluzione esistenziale.

5° posto Sagittario: scelte. I tempi sembrano maturi per i nati Sagittario che vogliono operare delle scelte, complicate ma necessarie, a pagarne le conseguenze sarà presumibilmente il partner, il quale la penserà in maniera contrapposta. La loro rinomata cupidigia, però, non li farà desistere e proseguiranno dritti per la loro decisione, qualunque essa sia.

6° posto Capricorno: nuovi tasselli. Nell'ambiente professionale, tra Saturno e Giove che camminano all'indietro e lo scontro acceso tra i Luminari, qualcosa si sta evolvendo ed i nati del segno, per restare sul pezzo, dovranno aggiungere qualche nuova freccia al loro arco. Cercare un hobby da cui possano trarne un'entrata economica supplementare potrebbe rivelarsi un'idea eccezionale.

7° posto Vergine: bocca cucita. Con la congiunzione che Mercurio formerà col Sole, i nativi saranno probabilmente chiamati a misurare le parole, sopratutto nel nido domestico, dove una frase detta al momento sbagliato avrà buone chance di ferire la persona amata o i figli.

8° posto Gemelli: lavoro flop. Se da un lato le vicende amorose godranno di 48 ore placide e spensierate, dall'altro lato i nati Gemelli saranno alle prese con qualche imprevisto di troppo sul versante professionale, che metterà a dura prova la loro resistenza mentale.

9° posto Bilancia: finanze sottotono. Nell'ultimo periodo la seconda e terza decade si è concessa qualche lusso di troppo, economicamente parlando, e questo weekend probabilmente i nodi verranno al pettine. Nessuna paura, basterà serrare i cordoni della borsa per queste due giornate, attendendo che le casse si rimpinguano con nuove entrare finanziarie.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: destabilizzati. Il Sole, essendo una tra gli Astri che meno li rappresenta, quando, come in questo caso, è bersagliato da ben quattro pianeti potrebbe metterli nelle condizioni di trovarsi in situazioni destabilizzanti con cui avere a che fare. Stavolta potrebbe essere la professione a pagarne lo scotto, dove peccheranno di lucidità e voglia di mettersi in gioco.

11° posto Scorpione: fiacchi. Il bottino energetico dei nati Scorpione, in questo fine settimana, potrebbe essere scarno, facendo optare alcuni tra loro per prendersi un giorno di ferie dal lavoro, ove possibile, in modo da ricaricare le pile. Sarà bene, inoltre, evitare di provocare il partner perché non sarà così paziente come al solito.

12° posto Pesci: timidi. Il parterre planetario risulterà tutto sommato neutrale per i nativi che, specialmente nella giornata di sabato, avranno buone chance di fare intriganti incontri amorosi dove, però, metteranno poca intraprendenza, facendo così scappare la 'preda'.