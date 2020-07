Sta per prendere il via una nuova settimana, la seconda del mese di luglio 2020. Vediamo quali cambiamenti e novità porteranno stelle e pianeti in amore e nel lavoro dei segni, con tutte le novità dell'Oroscopo del 6 luglio 2020.

Astri e oroscopo del 6 luglio 2020: previsioni

Ariete: in amore situazione sentimentale interessante per i nuovi incontri. Se c'è qualche disputa in corso meglio parlarne. Nel lavoro da inizio anno qualcosa inevitabilmente è cambiata e alcune cose non state riuscendo a gestirle come vorreste.

Toro: per i sentimenti non mancherà qualche polemica in famiglia o nelle relazioni interpersonali.

Se c'è stata una separazione occorre guardare avanti. Nel lavoro cercate di parlare con chiarezza se qualcosa non va.

Gemelli: a livello amoroso le coppie di lunga data devono stare attente alle storie parallele. Nel lavoro, se siete in contatto con il pubblico è possibile vivere comunque qualcosa di positivo.

Cancro: in amore buone opportunità di vivere una storia importante. Dopo un fine settimana pesante si riparte. A livello lavorativo le attività sono favorite, questo è un periodo in cui dovete fare attenzione ai dettagli.

Leone: a livello sentimentale cercate di non sollevare polemiche. La Luna in opposizione può generare contrasti. Nel lavoro nuove prospettive, futuro più certo. Fate attenzione soltanto ad alcune questioni economiche.

Vergine: a livello sentimentale gli incontri sono promettenti, bisogna comunque rivedere un rapporto e ripartire. Nel lavoro c'è qualcosa da fare entro la fine del mese. I problemi possono essere superati con un po' di buona volontà.

Previsioni e oroscopo del 6 luglio 2020: la giornata

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore chi vive due storie deve stare attento alle parole.

Luna contraria che invita a far partire la settimana in modo prudente. Nel lavoro un progetto è in partenza, potrà essere attivato però solo della fine di questo mese.

Scorpione: per i sentimenti giornata stancante, dovreste fare solo le cose che vi piacciono. Nel lavoro avrete troppo da fare.

Sagittario: in amore chi ha avuto un evento importante da poco dovrà rivedere alcuni progetti per questioni finanziarie.

A livello lavorativo meglio evitare le spese di troppo, in questo momento è meglio contenere alcune uscite.

Stelle e oroscopo del 6 luglio 2020: la giornata

Capricorno: a livello amoroso è importante cercare soluzioni che sembrano al momento lontane. Nel lavoro c'è un cambiamento che deve riguardare anche le questioni di carattere economico.

Acquario: per i sentimenti Luna nel segno che vi permette anche di fare cose nuove. Può tornare una certa passionalità. Nel lavoro se ci sono stati problemi legali è meglio non esagerare con le spese.

Pesci: in amore agitazione per gran parte della giornata. In serata arriveranno momenti di maggiore serenità. Nel lavoro cercate di ottenere il massimo, anche se non sarà facile.