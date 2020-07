L'oroscopo della giornata di lunedì 6 luglio prevede per i nativi Vergine un periodo nel complesso discreto, tanto che riuscirà ad apprezzare il valore delle persone in maniera più consistente, mentre una nuova collaborazione per i nativi Gemelli potrebbe portare risultati migliori sul posto di lavoro. Inizio settimana buono per i nativi Sagittario, che potranno contare sulla Luna in sestile dal segno dell'Acquario a partire dalla seconda parte della giornata, mentre per i Pesci questo potrebbe essere un buon momento per stare in giro e darsi da fare. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di lunedì 6 luglio per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 6 luglio segno per segno

Ariete: l'oroscopo della giornata di lunedì si prospetta discreto per i nativi del segno, grazie al pianeta Marte in congiunzione al vostro segno. Sul fronte lavorativo, nonostante il sovraccarico d'impegni, non vi darete per vinti, e anche a costo di sacrificare un po’ del vostro tempo libero, farete di tutto per terminare i vostri impegni. In amore potrebbe esserci qualche piccola perplessità tra voi e la vostra dolce metà, ma con un po’ di comprensione, potreste risolvere tutto. Se siete single meglio tenere la testa alta per trovare qualcuno da amare. Voto - 7+

Toro: inizio della settimana così così per i nativi del segno. Potrete ancora contare sulla Luna in trigono dal segno del Capricorno per qualche ora, per poi trovarsi in quadratura dal segno dell'Acquario.

Con questo cielo in amore sarà un periodo un po’ difficile da gestire, in quanto dovrete fare attenzione al temperamento della vostra anima gemella, piuttosto altalenante durante la giornata. Se siete single i vostri pensieri saranno indirizzati verso i vostri impegni, e meno sulla vostra vita sociale.

Per quanto riguarda il lavoro Giove favorevole vi darà tutto il supporto necessario per svolgere bene le vostre mansioni. Voto - 7

Gemelli: oroscopo di lunedì più che soddisfacente per i nativi del segno, con la Luna che sarà in trigono dal segno dell'Acquario, assieme a Venere in congiunzione da un po’ di tempo.

Sul fronte sentimentale vi sentirete felici e soddisfatti della vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella seconda decade. I cuori solitari potrebbero anche decidere di farsi avanti con un po’ di coraggio in più. Il settore professionale si rivelerà buono, soprattutto dedicandovi ad alcune mansioni di gruppo. Voto - 8+

Cancro: configurazione astrale positiva. Potrete contare sul sostegno del Sole e di Mercurio, ormai stabili nel vostro cielo da un po’. La sfera sentimentale sarà ricca di novità e incontri soprattutto per i cuori solitari, che avranno l'occasione di vedere un po’ di mondo e divertirsi. Se avete una relazione fissa vi sentirete teneri e gentili con il partner, regalandovi brevi ma intensi momenti di piacere.

In ambito lavorativo la situazione procede molto bene per voi nativi del segno. Non preoccupatevi dunque, e continuate a mettere il vostro impegno. Voto - 8+

Leone: la settimana inizierà in maniera abbastanza convincente secondo l'oroscopo. L'appoggio di Marte in trigono dal segno dell'Ariete vi toglie alcuni dubbi per quanto riguarda il settore professionale, mostrandovi la via dove procedere, senza alcun intoppo. In amore voi single godrete di una situazione favorevole che vi permetterà di vivere una serata incantevole. Se avete una relazione stabile mettete da parte ogni dissapore tra voi e il partner e provate a ricominciare. Voto - 7,5

Vergine: oroscopo in generale discreto per i nativi del segno, con Giove in trigono dal segno del Capricorno.

Sul fronte lavorativo se avrete le idee chiare su quel che fate, non avete nulla di cui preoccuparvi. In amore soprattutto voi single potreste scoprire il vero valore di una persona che precedentemente avete sottovalutato. Se avete una relazione fissa se sarete in grado di dimostrare il vostro amore, sarete in grado di rinsaldare il vostro legame con il partner. Voto - 7,5

Bilancia: configurazione astrale piuttosto altalenante per i nativi del segno, considerato che ci saranno il Sole e Mercurio in quadratura dal segno del Cancro, ma Venere in trigono dal segno dei Gemelli. Per quanto riguarda la sfera sentimentale cercherete di entrare in sintonia con il partner, anche se non sarà un'impresa facile.

Se siete single in questo periodo preferirete prendervi cura dei vostri affari. Nel lavoro cercate di rimanere fuori da eventuali progetti che potrebbero rivelarsi un fiasco. Voto - 7

Scorpione: periodo piuttosto soddisfacente per i nativi del segno secondo l'oroscopo, grazie ad astri in posizione favorevole come il Sole e Mercurio, oltre alla Luna in quadratura dal segno dell'Acquario. Per quanto riguarda la sfera sentimentale vivrete con maggiore serenità la relazione di coppia, con momenti a dir poco straordinari. Se siete single sarà il momento di fare quel passo in avanti che avete programmato da un po’ e che non riuscite a fare. Nel lavoro sarete alla ricerca di una nuova stabilità che possa portare qualche guadagno in più.

Voto - 8

Sagittario: in questa giornata potrete contare sulla Luna in sestile dal segno dell'Acquario, che assieme a Giove in trigono dal segno dell'Ariete, porterà piacevoli soddisfazioni durante la giornata. Per quanto riguarda la sfera sentimentale potrete contare su un buon affiatamento di coppia, offrendo tutto il vostro tempo libero alla vostra anima gemella. I cuori solitari il vostro buonumore sarà particolarmente contagioso, soprattutto se siete nati nella terza decade. Nel lavoro mettete in pratica tutte le vostre competenze e vedrete che arriveranno risultati interessanti. Voto - 7,5

Capricorno: oroscopo della giornata di lunedì discreto per voi nativi del segno, considerato che potrete contare sul pianeta Giove in congiunzione, e sulla Luna ancora per qualche ora.

In amore non potrete nascondere le vostre reazioni istintive, che vi permetteranno di vivere momenti positivi con la persona che amate. Per quanto riguarda i cuori solitari presto alcune discussioni con gli amici si risolveranno presto. Nel lavoro sarete particolarmente concentrati e motivati sui vostri progetti, nel tentativo di ottenere buoni risultati. Voto - 8-

Acquario: cielo astrologico ideale per vivere un buon inizio settimana, grazie alla Luna in congiunzione al vostro cielo. In amore questo sarà il momento adatto per fare colpo sulla vostra anima gemella, grazie alle tante energie che avrete a disposizione. Se siete single la situazione sarà abbastanza scorrevole e vivrete bei momenti, con gli amici o con nuove conoscenze.

Per quanto riguarda il lavoro vi sentirete motivati e svolgere molto bene le mansioni sarà alla vostra portata. Voto - 8,5

Pesci: oroscopo di lunedì soddisfacente per i nativi del segno, con il Sole e Mercurio in trigono dal segno del Cancro. Per quanto riguarda la sfera sentimentale il periodo sarà l'ideale per stare in giro e darsi da fare, soprattutto voi single, magari in compagnia dei vostri amici. Se avete una relazione fissa il vostro fascino potrebbe coinvolgere la vostra anima gemella in un vortice di passione. Per quanto riguarda il settore professionale presto potrebbero arrivare delle interessanti novità incrementeranno i vostri guadagni. Voto - 8