Arriva un nuovo mese e sono pronte delle nuove previsioni astrologiche per tutti e dodici i segni zodiacali. Sta per partire un importante periodo per alcuni segni, mentre per altri vi sarà ancora qualche difficoltà da affrontare. Approfondiamo di seguito le previsioni e l'Oroscopo di mercoledì 1° luglio 2020.

Stelle e oroscopo del 1° luglio: la giornata dei segni zodiacali da Ariete a Vergine

Ariete: in amore la presenza di Venere attiva nel segno porterà una giornata interessante da vivere. Siete aperti alle novità e non dovete quindi rimanere troppo chiusi in voi stessi. Nel lavoro non sottovalutate ipotesi di cambiamento, È importante che iniziate a pensare a dei progetti in vista di settembre.

Toro: per i sentimenti questa nuova giornata nasce con la Luna in opposizione, per questo motivo occorre fare attenzione ai dettagli. Nel lavoro periodo di grandi novità da sfruttare.

Gemelli: a livello amoroso entro poco tempo anche chi è single da molto avrà la possibilità di vivere una relazione stabile. In generale intanto non mettetevi contro altre persone. Nel lavoro c'è una grande voglia di fare, non mancheranno alcuni ostacoli da superare.

Cancro: in amore sarà un periodo che vede il Sole in transito fino al 22. Le emozioni valgono di più. A livello lavorativo, se possibile, fate il punto della situazione, non si esclude l'opportunità di risolvere un problema importante.

Leone: a livello amoroso situazione positiva, alcune coppie potrebbero fare scelte importanti.

Nel lavoro si possono sbrogliare alcune vicende, ma conviene darsi da fare.

Vergine: a livello sentimentale una storia può essere ancora fonte di disagio. In alcune coppie in questo momento c'è una grande tensione da superare. Nel lavoro quelli che dall'anno scorso cercano di risolvere un problema ora sono decisamente più forti.

Previsioni e oroscopo dell'1 luglio: la giornata da Bilancia a Pesci

Bilancia: per i sentimenti Venere è in buon aspetto. Non si escludono che ci siano da realizzare progetti di coppia. A livello lavorativo approfittate di questo momento per affrontare un'attività con maggiore impegno, anche se economicamente qualcosa manca ancora.

Scorpione: in amore questa situazione astrologica aiuta, ma agosto varrà ancora di più. Ci sarà comunque la possibilità di partecipare a nuovi avvenimenti. Nel lavoro vi sono dispute ancora non risolte, ma sarà possibile avere una buona idea su quello che potrete fare da settembre.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale parte un periodo di revisione in amore. Nonostante l'agitazione qualche problema potrà comunque essere risolto. Nel lavoro chi ha un'attività commerciale potrebbe pensare di iniziare qualcosa altrove.

Capricorno: per i sentimenti luglio porterà agitazione nella vostra vita per colpa di alcune opposizioni planetarie. A livello lavorativo si vivranno delle situazioni che richiedono maggior spirito organizzativo, c'è da superare qualche contrasto.

Acquario: a livello sentimentale Venere continua a dare forza. Le stelle sono particolari e vi portano a trovare la voglia di cambiare. Nel lavoro gestite bene le finanze perché molti progetti che avete in mente sono piuttosto onerosi.

Pesci: in amore evitate che alcune complicazioni rovinino i rapporti in una coppia. La giornata parte bene ma non dovete perdere tempo inutilmente. Nel lavoro è normale che nel corso degli ultimi mesi ci sia stato qualche dubbio, ma ora avrete la possibilità di organizzare nuovi progetti.