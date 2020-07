Nuova giornata di luglio per i segni zodiacali. Scopriamo come andrà domenica 5 luglio l'amore, il lavoro e la salute dei segni. Ecco l'Oroscopo e le stelle dall'Ariete ai Pesci.

Stelle e oroscopo del 5 luglio 2020: previsioni

Ariete: in amore situazione che non è favorevole per le storie che vanno avanti da tempo. Da un certo periodo è accaduto qualcosa e questa situazione non riesce a migliorare. Nel lavoro non portate avanti ulteriori progetti, pensate solo a quello che c'è di necessario da fare.

Toro: per i sentimenti giornata che aiuta le coppie che hanno vissuto una crisi. Nel lavoro conviene usare questo momento per risolvere un problema.

Evita solo di esporvi troppo.

Gemelli: a livello amoroso tra oggi e domani sarà possibile un miglioramento. C'è qualcosa di particolare in questo cielo perché vivrete una grande energia. Nel lavoro non è un momento che aiuta, ma potrà consentire già dalla prossima settimana di ripartire.

Cancro: in amore giornata che porterà maggiori pensieri. Nelle coppie in cui ci sono dei problemi è meglio non perdere troppe iniziative. A livello lavorativo non trascurate le amicizie, grazie ad un contatto potrebbe non essere una bella proposta.

Leone: per i sentimenti giornata che parte con qualche ansia in più. Se ci sono delle dispute sentimentali bisogna essere prudenti. Nel lavoro meglio darsi da fare.

Chi aspetta una conferma deve attendere ancora qualche giorno.

Vergine: in amore è un buon aspetto che aiuta le coppie. Con una persona del Cancro, del Toro o Scorpione in questo periodo potreste avere però maggiori difficoltà. Nel lavoro per molti è già arrivata una buona notizia.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Previsioni e oroscopo del 5 luglio 2020: la giornata

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale attenzione alle parole in amore. Risulterete maggiormente aggressivi. Questo potrebbe rovinare un rapporto. A livello lavorativo non fate passi falsi, non è questo il momento. Se state pensando ad un cambiamento meglio farlo con prudenza.

Scorpione: in amore giornata interessante che porterà diverse emozioni. Nel lavoro pensate di essere stati messi in un angolo, ma non dovete prendere tutto di petto.

Sagittario: a livello amoroso meglio prendere con calma tutto quello che succederà, in questi giorni qualcosa potrebbe non tornare. Prudenza nei rapporti con una persona della Vergine o dei Gemelli. Nel lavoro dovete fare i conti con la realtà, ma soprattutto a livello economico.

Astri e oroscopo del 5 luglio 2020: la giornata

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale Luna che si trova in aspetto positivo. State comunque attenti alle relazioni che hanno presentato problemi in questi giorni. Nel lavoro alcuni potrebbero cambiare idea rispetto a un accordo.

Acquario: per i sentimenti in questo momento bisogna stare attenti alle piccole tensioni. Chi ha un dubbio su una storia deve fare scelte importanti. A livello lavorativo nervosismo che potrebbe rovinare un rapporto, non è un vero e proprio blocco ma solo un momento di agitazione.

Pesci: in amore chi è in dubbio tra una storia non deve fare passi falsi. Bene il rapporto con Scorpione e Capricorno. Nel lavoro siate prudenti nelle nuove scelte. Siete spinti però da nuove stimoli.