Un'altra settimana del mese di luglio sta per cominciare, esattamente quella che va da lunedì 6 a domenica giorno 12, l'oroscopo preannuncia l'arrivo di notizie interessanti per alcuni segni zodiacali. Qualcuno potrebbe imbattersi in giornate decisamente negative, come nel caso dei nati sotto al segno della Vergine che si ritroveranno a dover affrontare qualche battibecco di troppo con il partner. La Bilancia dovrà invece fare i conti con qualche nota di stress che, tutto sommato, non porterà gravi tensioni nelle relazioni con i propri familiari ed i propri cari. Sembra invece essere un periodo ottimale per i nati sotto al segno dell'Ariete e dell'Acquario: per loro, i sentimenti si moltiplicheranno e influenzeranno positivamente la vita di coppia.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete - il sentimentalismo non sempre viene visto di buon occhio da tutti, ma il partner spesso e volentieri è in grado di apprezzarlo. Le dimostrazioni di affetto, le sorprese e tutto ciò che potrebbe rendere felice la persona amata si mostreranno quasi in maniera automatica durante questa settimana.

Toro - un po' di nervosismo, secondo quanto previsto dall'oroscopo, potrebbe rendere le prossime giornate un po' difficoltose da superare. La tranquillità rischia di venire lesa dall'arrivo di una notizia inaspettata e soprattutto indesiderata. Quindi risulta essere necessario mantenere il proprio autocontrollo e la calma.

Gemelli - buone notizie in arrivo, specialmente per coloro che attendono da tempo qualcosa di importante. Le risposte potranno finalmente arrivare nell'arco delle prossime giornate e quell'attesa considerata spesso interminabile potrà finalmente terminare.

Cancro - le intuizioni sembrano essere all'ordine del giorno e molte volte spingono questo segno zodiacale a ripetere quella frase considerata spesso irritante: "te lo avevo detto".

Il partner potrebbe essere più suscettibile del solito, ma non vi è assolutamente da preoccuparsi poiché i sentimenti sono forti e si vede.

Leone - una luna in opposizione potrebbe rendere le prossime giornate pesanti e difficili da superare. Fare yoga e meditare aiuterà sicuramente ad affrontare i problemi con maggiore comprensione e fiducia nelle proprie capacità.

Attenzione a non tuffarsi a testa bassa in situazioni spiacevoli, guardare avanti è sempre consigliato.

Vergine - attenzione alle discussioni che potrebbero nascere con il proprio partner. Una situazione delicata potrebbe essere smossa dall'atteggiamento poco maturo di uno dei due amanti. Meglio non insistere su determinati argomenti e cercare di risolvere una determinata situazione nel minor tempo possibile, senza portarla per le lunghe.

L'oroscopo settimanale da Bilancia a Pesci

Bilancia - potrebbe sopraggiungere qualche piccola nota di stress, specialmente con l'avvicinarsi del fine settimana. Attenzione quindi a non dare troppo peso a persone che non lo meritano. Riuscire a circondarsi di persone care e amate risulta essere davvero terapeutico in momenti come questi.

Scorpione - un po' di malumore investirà le prossime giornate e renderà l'umore dello Scorpione decisamente basso. Prendere una boccata d'aria e magari ritagliare qualche momento della propria giornata per sé stessi potrebbe non essere poi un'idea così cattiva.

Sagittario - una nuova carica di energia renderà la settimana a dir poco allegra. Le difficoltà e gli intoppi, anche quelli lavorativi, potranno essere affrontate di petto ed a testa alta. L'allegria risulterà essere contagiosa per le persone care ed amate.

Capricorno - in un momento come questo, pervaso dal malessere generale e dagli intoppi, stringere i denti sembra essere l'unica cosa possibile da fare. La necessità spesso porta a chiedere aiuto ad amici e parenti, ma non sempre questa risulta essere la soluzione al problema.

Acquario - come già anticipato, secondo l'oroscopo di questa nuova settimana, anche i nati sotto a tale segno potranno immergersi nel romanticismo e godere dei frutti e delle sensazioni che questo è in grado di donare. La vita di coppia risulta essere maggiormente favorita.

Pesci - nonostante i battibecchi trascorsi e la pesantezza degli ultimi giorni, i nati sotto al segno dei Pesci riusciranno a risalire in superficie per scorgere le cose belle della vita ed avvicinarsi maggiormente ad esse. Lasciarsi abbracciare dal benessere e dall'amore potrebbe aiutare in questa risalita.