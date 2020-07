Nell'oroscopo della giornata di giovedì 9 luglio, per i nativi Capricorno sarà il momento di mettere in risalto le proprie capacità comunicative e cercare di portare un po’ di stabilità nella propria relazione di coppia, mentre Cancro apprezzerà molto il calore che il partner o altri sapranno irradiare. Sarà una giornata ricca di pensieri e di sentimenti per i nativi Bilancia, da condividere con la propria anima gemella, mentre Giove e Saturno favorevoli per il Toro promettono momenti positivi per i nativi del segno sul posto di lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di giovedì 9 luglio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 9 luglio 2020 segno per segno

Ariete: configurazione astrale soddisfacente per voi nativi del segno, con Marte in congiunzione al vostro cielo, e Venere in sestile dal segno dei Gemelli.

Sul fronte sentimentale se siete single il vostro rapporto con una persona in particolare procede bene, tanto che per voi sta diventando qualcosa di veramente importante. Se avete una relazione fissa l'ottimismo sarà importante per godere di un rapporto con il partner tranquillo. Sul fronte lavorativo arrivare contenti al lavoro vi permetterà di svolgere più efficacemente le vostre mansioni. Voto - 8-

Toro: se siete single forse state riflettendo molto su una potenziale relazione, e dunque sarà arrivato il momento di prendere una decisione definitiva. Se avete una relazione fissa non ostacolate il partner nelle sue mansioni, o rischierete solo di causare litigi. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, gli influssi di Giove e Saturno in trigono dal segno del Capricorno vi regalano successi grandiosi che vi metteranno tanta felicità, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Voto - 7+

Gemelli: è da un po’ che state respirando una nuova aria, grazie anche a una splendida configurazione astrale, formata da Venere in congiunzione e Marte in sestile dal segno dell'Ariete. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, secondo l'oroscopo, portare delle belle novità nella vostra storia d'amore servirà a non annoiarvi e vivere ogni giornata diversa da quella precedente.

I cuori solitari saranno chiamati a prendere delle decisioni. Sul fronte lavorativo vi darete tantissimo da fare, senza fermarvi mai un momento. Potreste sfruttare il momento per portarvi avanti e godere successivamente di qualche giorno di relax. Voto - 8,5

Cancro: in questa giornata apprezzerete molto quanto di buono riuscirete a ricavare dalla sfera sentimentale secondo l'oroscopo di giovedì.

Gli influssi positivi del Sole e di Mercurio in congiunzione vi accompagneranno in questo bel periodo di soddisfazioni. I sentimenti avranno il primo posto in questa giornata, dunque datevi da fare nel dare e ricevere affetto. Se siete single stare con gli amici vi darà quella sensazione di leggerezza e spensierata che non vi capitava di sentire da tempo. Nel lavoro tentennate un po’, ma non per colpa vostra. Tuttavia dovrete cercare comunque di fare qualcosa per sbloccare la situazione. Voto - 7,5

Leone: secondo l'oroscopo, soprattutto voi single dovrete cercare di tenervi strette quelle persone che vogliono stare vicino a voi, perché sono quelle che vi apprezzano veramente. Se avete una relazione fissa l'energia positiva va e viene tra voi e il partner.

Cercate di minimizzare i danni nei momenti no, magari prendendovi qualche momento per voi. In ambito lavorativo la situazione sembra migliorare, e Marte in trigono dal segno dell'Ariete non vi farà mancare le energie. Voto - 7,5

Vergine: configurazione astrale un po’ fastidiosa secondo l'oroscopo di giovedì, con Venere in quadratura che non vi dà pace. La vostra storia d'amore sembra aver raggiunto una fase di stallo difficile da sbloccare, tanto che non sarà facile andare d'accordo con tutti. Se siete single va bene avere spirito d'iniziativa, ma non soltanto con quello che volete fare voi. Sul fronte lavorativo vi riprenderete alla grande con Giove e Saturno che vi sostengono. Una notevole precisione nei dettagli infatti vi permetterà di svolgere in maniera impeccabile le vostre mansioni.

Voto - 7-

Bilancia: oroscopo di giovedì ricco di pensieri per voi nativi del segno. Sostenuti da Venere in trigono dal segno dei Gemelli, sul fronte sentimentale troverete sempre un motivo per essere felici con la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda i cuori solitari in questa giornata non ci sarà spazio per eventuali incertezze e saprete sempre cosa fare. Nel lavoro Marte e Mercurio sfavorevoli portano un po’ di noia e di pigrizia, impedendovi di lavorare al meglio delle vostre capacità. Voto - 7

Scorpione: ottimisti e speranzosi secondo l'oroscopo della giornata di giovedì, soprattutto voi single, che non vi arrenderete nella vostra ricerca del partner ideale.

Se avete una relazione fissa e precedentemente c'è stato qualche problemino, in questa giornata sarete in grado di risolvere tali problemi, rafforzando il vostro legame. Se siete single riprendete terreno e apprezzerete maggiormente qualunque cosa. Sul fronte lavorativo poi Mercurio favorevole vi aiuterà a raggiungere il successo che state cercando, anche se saranno richieste le vostre abilità. Voto - 8-

Sagittario: sarà il periodo adatto per muoversi, darsi da fare e tenersi attivi secondo l'oroscopo di giovedì. Gli influssi di Marte in trigono dal segno dell'Ariete, portano tante energie che vi danno la possibilità di fare ciò che più vi pare, facendo venire meno gli influssi negativi di Venere.

In amore infatti trascorrere una bella giornata con il partner, magari fuori a godersi questo bel tempo, sarà perfetto per aumentare l'intesa fra di voi. Se siete single potreste vivere una giornata divertente con gli amici, magari davanti a un bel gelato. Sul fronte lavorativo state ricevendo numerosi incarichi da svolgere, e dovrete essere pronti a tutto. Voto - 8-

Capricorno: cercherete di portare alla ribalta la vostra vita sentimentale e lavorativa secondo l'oroscopo, mettendo in risalto le vostre doti comunicative, e la vostra voglia di vivere. La vostra relazione di coppia tenderà così ad essere un po’ più romantica dimostrando al partner quanto ci tenete a lei. Se siete single un discorso ben organizzato farà sempre il suo bell'effetto.

Sul posto di lavoro, con Giove e Saturno in congiunzione, potreste riuscire a trovare un modo per riportare in auge la vostra carriera professionale. Voto - 7,5

Acquario: la Luna ha abbandonato il vostro cielo, è vero, ma ciò non vorrà dire che di colpo tutto andrà male. In amore infatti potrete contare ancora su Venere in trigono dal segno dei Gemelli, godendo ancora di una solida relazione di coppia, fatta di momenti romantici e di crescita emotiva. Se siete single ciò che vi sembrava strano inizia ad avere un senso. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo continuate ad impegnarvi al massimo e vedrete che i risultati arriveranno. Con Marte in sestile dal segno dell'Ariete presto ci saranno delle soddisfazioni.

Voto - 8-

Pesci: la Luna si affaccerà al vostro cielo in questa giornata di giovedì secondo l'oroscopo, rendendovi felici come dei bambini. Sul fronte sentimentale vi attendono dolcissimi momenti con il partner che aumenteranno l'intesa di coppia. Se siete single siate meno assillanti con gli altri e lasciate che tutto proceda come natura vuole. Vedrete che presto sarete accontentati. Nel lavoro Giove e Saturno in sestile aiuteranno soprattutto chi svolge incarichi di tipo mentale. Voto - 8