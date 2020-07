Un mese di agosto 2020 decisamente brillante è alle porte per i nati del segno della Vergine. Carica, intraprendenza e passione, sia in ambito sentimentale sia lavorativo, saranno al centro dei pensieri delle persone di questo segno. I presupposti per poter essere in prima linea ci saranno tutti, pianeti favorevoli compresi, ma purtroppo le energie non saranno delle migliori.

Amore e affetti

Un sestile ottimo di Venere dal giorno 8 vi attende a braccia aperte, quindi per le coppie e per le relazioni già avviate e in fase di maturazione potranno sicuramente accennare a idee e progetti per il futuro.

Il trigono di Saturno in Capricorno, anch'esso un segno di terra, metterà in luce gli aspetti più responsabili di voi e di riflesso anche quelli del partner. Giove nella stessa posizione vi permetterà anche di avere la fortuna necessaria per poter mettere a frutto i vostri sogni nel cassetto con relative facilità e tranquillità.

Anche se siete single e avete concluso una storia da poco, certamente avrete voglia di fare nuove esperienze, di incontrare qualcuno di speciale e di provare emozioni sentimentali nonostante qualche delusione. Questo desiderio di rimettersi in gioco sarà più forte verso la fine del mese, grazie al sostegno di Mercurio e di un caldo ottimismo da parte del Sole.

Lavoro e studio

Questo Giove vi darà moltissima fortuna, sia che riguardi la conquista un lavoro nuovo sia con gli affari del lavoro attuale. Il consiglio sarà quello di non perdere assolutamente tempo ed energie in cose futili o passeggere e immergervi nella vostra professione, perché saranno assicurati non soltanto i guadagni ma anche un senso di responsabilità ben più forte e sentito.

Se la vostra organizzazione funzionerà a dovere, potreste persino averne gli effetti positivi per tutto il resto dell'anno. Ottime le collaborazioni con i colleghi, ma evitate di lavorare in squadra almeno i primi giorni del mese.

Uno studio eccellente che collega fortuna ed impegno porterà soltanto a un rendimento brillante, perciò non esitate a lavorare sodo per ottenere i risultati che cercavate da tempo.

Fortuna e salute

Sicuramente nel vostro mese di agosto non mancherà la fortuna, in tutte le sue sfaccettature. Quella che però brillerà grazie anche per merito vostro sarà quella che alimenterà il campo lavorativo e professionale. Anche l'aspetto burocratico avere degli effetti migliori rispetto ai mesi precedenti, e riuscirete molto più facilmente a districarvi da determinate questioni che per una ragione o per un'altra avete lasciato in sospeso.

Purtroppo però le energie non saranno ai massimi livelli, quindi dovrete necessariamente scandire il vostro tempo e dedicarne molto al riposo.