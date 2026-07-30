Nel fine settimana che apre il mese di agosto l'oroscopo segnala momenti di tenerezza e positività per i nati sotto il segno dell'Acquario. Nel weekend 1° e 2 agosto 2026 per i Pesci sarà il momento di indagare su una situazione importante, mentre l'autostima per il segno del Leone crescerà costantemente.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni zodiacali del weekend.

La prima parte della classifica dell'oroscopo del fine settimana

1° Acquario: tenerezza al top. Per il vostro segno zodiacale sarà il momento di diffondere tenerezza e serenità, sia per il partner che per altre persone.

Sul lavoro sarete dei veri e propri leader, capaci di guidare anche il gruppo più ingestibile.

2° Sagittario: l'oroscopo vi riserverà qualche bella sorpresa, forse una nuova amicizia o una nuova avventura che vi riempirà il fine settimana. L'ambito economico si stabilizzerà in men che non si dica.

3° Leone: l'autostima sarà al massimo nel corso di questo fine settimana, complice anche una carrellata di successi che vi daranno una solida sicurezza pecuniaria. In famiglia avrete una dolcezza senza pari.

4° Ariete: fra voi e il partner non ci sarà bisogno di parole. Riuscirete a comprendervi reciprocamente anche in situazioni tutt'altro che facili. Per il momento i vostri obiettivi saranno messi in pausa per riposo, secondo l'oroscopo.

5° Gemelli: la gentilezza sarà parte integrante di questo fine settimana nonostante ci sia qualcosa da fare in più sul posto di lavoro. Con il partner aprirete una finestra di dialogo che sicuramente farà bene anche alla passione.

6° Scorpione: forse avrete bisogno di una piccola novità per ravvivare l'allegria, e nella giornata di domenica potrebbe succedere qualcosa per cui valga la pena spendere qualche frammento della vostra energia, e anche qualche soldo.

La seconda parte

7° Bilancia: lasciate che i vostri pensieri fluiscano senza ostacoli. Soltanto così riuscirete a dare una definizione al senso di tristezza che in questo momento vi sta coinvolgendo. In amore ci saranno perplessità importanti.

8° Vergine: distrazioni. Se troverete delle distrazioni dal lavoro e per esteso dalla routine quotidiana, non vi farà altro che bene. Le due giornate del fine settimana si riveleranno rigeneranti, specialmente se non avrete a che fare con nessuno.

9° Pesci: secondo l'oroscopo del weekend, sarete in vena di indagare su una questione di vitale importanza. La diffidenza che avete lasciato in un angolo nelle scorse giornate riaffiorerà con estrema facilità e urgenza. Sul posto di lavoro vi sentirete sotto pressione.

10° Toro: qualche guadagno andrà perso a causa di acquisti che non avete ponderato in precedenza. Con i sentimenti non avrete molta confidenza, soprattutto se di recente ci sono state illusioni troppo grandi per poter essere ignorate.

11° Capricorno: sarete in forte disaccordo con i colleghi di lavoro e molto distanti emotivamente dalla persona amata. Sicuramente la stress farà la sua parte anche nel fine settimana, ma non lasciate che prenda il sopravvento su questioni diverse da quelle professionali.

12° Cancro: a disagio. Ci saranno situazioni che vi faranno sentire a disagio nonostante abbiate fatto di tutto per migliorarle. Al momento sarà bene dedicare più tempo alla famiglia e alle amicizie, soprattutto se di recente siete stati distratti.