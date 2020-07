L'Oroscopo di venerdì 10 luglio ricerca una nuova armonia attraverso i transiti planetari favorevoli per l'amore e promettenti per la sfera professionale. Mercurio in Cancro rende la comunicazione più sensibile e discreta, mentre Luna in Pesci garantisce delle atmosfere romantiche e quasi in bilico tra il sogno e la realtà. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo di venerdì

Ariete: Luna molto vicina a voi fa da "valvola di sfogo", così riuscite a filtrare alcune emozioni dirompenti introdotte da Marte nel segno. Portate avanti i progetti amorosi con successo, poiché molto determinati e fortunati in amore.

Attenzione però a eventuali nervosismi che possono crescere in ambito professionale.

Toro: la comunicazione diventa il vostro campo d'azione, sia in amore che in ambito professionale. Così avviate un dialogo costruttivo che diventa molto entusiasmante per l'amore, poiché Urano nel segno rende il tutto molto fantasioso e originale. Buone prospettive si aprono davanti a voi e sono promettenti per il lavoro.

Gemelli: un po' di introversione viene sprigionata da Luna in quadratura che fa assumere un atteggiamento riservato. Sono gli altri che devono cercarvi se desiderano stare in vostra compagnia, mentre desiderate solo stare in pace con voi stessi. Sole cerca di smorzare il tutto, introducendo stimoli simpatici e più sensibili.

Cancro: la ricettività è potenziata da Mercurio e Sole in transito nel segno, che rendono gli affetti sensibili e allargano la mente in modo fantasioso e discreto. Via libera a un flirt promettente per l'amore e approfondite le sensazioni attraverso un dialogo che sonda anche un po' il terreno in campo lavorativo.

Leone: gli astri invitano a soppesare bene le parole altrui e a selezionare le vostre in maniera più oculata sia in campo sentimentale che in quello professionale. Luna interferisce un po' dai Pesci e confonde il sogno con la realtà, offuscando alquanto le idee. Ma bilanciando al meglio le emozioni, potete avere un quadro generale delle situazioni più obiettivo.

Vergine: siete molto sentimentali con Luna che rema contro e dissimula un po' le sensazioni con la passività. Così le sensazioni diventano instabili e alquanto apprensive. Mercurio dal Cancro sprigiona mutevolezza in amore, ma viene potenziata una vena creativa preziosa per rendere il campo lavorativo più originale.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: diventa più difficile comunicare con Mercurio in Cancro che risulta in quadratura astrale. Così possono sorgere dei fraintendimenti in amore e non riuscite a comprendere bene ciò che dicono gli altri. Attenzione però a non fare scelte avventate. Bando alla pigrizia in ambito professionale.

Scorpione: la sensibilità è intensa poiché prodotta da una Luna in Pesci che risplende in modo sognante.

L'astro d'argento acuisce l'immaginazione e fa volare sulle ali della fantasia, ma attenzione a questo transito in Pesci che fa rifuggire un po' dall'assumersi le responsabilità anche in ambito lavorativo.

Sagittario: Venere in opposizione può causare impazienza di concretizzare i sogni amorosi con immediatezza o incostanza emotiva. Siete alquanto suscettibili anche sul lavoro, ma cercate di ritrovare il giusto equilibrio contando sull'aiuto benefico di Marte che produce un dinamismo produttivo e rigenerante per tutte le sfere vitali.

Capricorno: avete bisogno di chiarire un po' alcune situazioni lasciate in sospeso e Mercurio in opposizione quasi sfida ad avviare un dialogo risolutore per la sfera affettiva.

Non lasciate scorrere addosso ciò che pronunciano gli altri e anche in ambito lavorativo, portate avanti le vostre idee con coraggio e determinazione. In amore, cercate di contrastare un senso di solitudine prodotto da Luna in Pesci.

Acquario: la comunicazione è un po' chiusa dalla posizione di Mercurio in Cancro che sfida quasi a intavolare alcuni discorsi lasciati in sospeso. Sigillati tra molteplici astri che avviano un cambiamento costruttivo per tutte le sfere vitali, non avete nulla da temere anche se al momento un po' di malinconia vi assale.

Pesci: Luna nel segno e in sinergia con Nettuno sprigiona un vero e proprio "incantesimo d'amore" e la mente difficilmente riesce a comprendere queste sensazioni sognanti, quasi surreali tanto sono romantiche.

Così i sentimenti prendono il volo e quasi ossessionano la mente. Un'intelligenza creativa viene introdotta da Mercurio in trigono astrologico, promettente per il lavoro.