L'oroscopo del giorno 11 luglio è pronto a mettere in chiaro come andrà la partenza di questo weekend. A fare da ago della bilancia, come sempre, le effemeridi del periodo, nel contesto interessanti esclusivamente Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Iniziamo subito a tastare il polso alle previsioni astrologiche di sabato, con l'intento di anticipare qualcosa in merito al periodo. Questo fine settimana vedrà in gran forma gran parte di coloro nativi in Bilancia e Sagittario, entrambi molto fortunati in quanto favoriti da Venere e Urano (specularità positiva al 85%). Intanto è previsto un periodo in salita, con probabili motivi di stanchezza per il segno dell'Acquario: in questo frangente il generoso simbolo astrale di Aria avrà contro il Sole in Cancro (specularità negativa al 90%), in opposizione al trio Giove-Plutone-Saturno.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana, per poi passare all'Oroscopo di sabato 11 luglio su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 11 luglio

Scommettiamo che in tanti state in trepidazione nell'attesa di scoprire come è stato classificato il vostro segno. Bene, senza perdere tempo andiamo subito a togliere il velo dalla nuova classifica stelline giornaliera, a questo giro interessante la giornata di sabato 11 luglio. Come già in parte svelato in apertura, a svettare meritatamente nella parte alta della nostra scaletta quotidiana il segno della Bilancia insieme al Sagittario, appaiati entrambi al primo posto con cinque stelle. La parte relativa al centro classifica è tutta dedicata a Scorpione, Capricorno e Pesci: seconda posizione e quattro stelle indicanti i periodi routinari.

Per concludere resta confermata l'ultima posizione per gli amici dell'Acquario, preventivati in giornata "sottotono".

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Bilancia, Sagittario;

★★★★: Scorpione, Capricorno, Pesci;

★★★: Acquario;

★★: nessuno.

Previsioni zodiacali del giorno 11 luglio: in amore 'scintille' per Bilancia

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★.

L'oroscopo del giorno annuncia a voi nativi un sabato 11 luglio brillante e altamente sostenuto dagli astri: in molti casi si prevedono scintille in amore. Le stelle saranno dalla vostra parte e il vostro cuore inizierà di nuovo a battere con un ritmo diverso, più veloce. Vi lascerete trasportare dalla passione insieme al vostro partner di sempre: era ora!

Preparatevi pertanto a riscoprire la serenità e la gioia di vivere. Riguardo voi single, si consiglia di prepararsi per dare il meglio di voi in amore. Se sarete affettuosi, disponibili all'ascolto e alle esigenze della persona a cui vorreste legare il cuore, garantito che quest'ultima si innamorerà di voi. Nel lavoro, periodo ricco: riuscirete a emanare molto carisma, cosa che potrebbe accrescere il vostro prestigio e la vostra immagine in ambito professionale. Voto: 9.

Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Le previsioni zodiacali di sabato presumono possa essere una giornata all'insegna della solita routine. Se non in tutti i campi, almeno in quelli più impegnativi o a rischio sarebbe meglio metterci un po' più di attenzione del solito.

Intanto, per quanto riguarda l'amore non sono troppo negative le analisi del momento. Parlando di coppia, se dovesse esserci qualche piccola schermaglia tra voi e la persona amata, questo potrebbe non nuocere affatto. Diciamo che vi obbligherà ad aumentare la vostra attenzione nei confronti del partner e questo sarà un bene per entrambi. Single, oltre a rallentare i ritmi quotidiani cercate di mettere a tacere certe dicerie. Qualcuno intanto, a vostra insaputa, tenterà di screditarvi agli occhi di chi sapete: calma! Nel lavoro potreste essere abbastanza demotivati o distratti. Tale stato potrebbe favorire difficoltà nel realizzare progetti, che ad afferrare al volo eventuali occasioni che si dovessero presentare.

Voto: 8.

Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★. L'oroscopo del giorno 11 luglio al Sagittario indica che questo primo giorno del weekend partirà molto bene, con un sabato fortunato valutato a cinque stelle, indicative di buona sorte. In amore questa giornata scorrerà tranquillamente: sarete coccolati dal partner, il quale vi darà un segno tangibile del bene che vi vuole. In famiglia, come anche nella maggioranza delle coppie, non vi allontanerete più di tanto dalle persone amate anzi, cercherete di pensare più agli altri che voi stessi. Single, qualche buona opportunità d'incontro in questo periodo non dovrebbe mancare. Passerete una giornata ricca di opportunità per nuovi incontri: le stelle sono pronte a darvi tutto ciò che desiderate, a patto di riuscire a sbloccarvi una volta per sempre da quel vostro atteggiamento troppo remissivo.

Nel lavoro sarete un vulcano d'idee: dimostrerete di essere molto creativi e innovativi. Agendo in questa maniera tanti apprezzeranno di più il vostro operato. Voto: 9.

L'oroscopo di sabato 11 luglio: buon inizio weekend per il Capricorno

Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. L'oroscopo della giornata di sabato 11 luglio indica un buon inizio di weekend, abbastanza portato alla positività. Ovviamente, a patto di non provocare, quel filo di negatività è pur sempre in agguato. Questa giornata, perciò, risulterà alla fin fine discreta, ma vivibile. Diciamo che un po' di noia prenderà il sopravvento soprattutto a fine pomeriggio - inizio sera. Tanti trascorreranno dei momenti felici e stimolanti con partner, famigliari e amici, il tutto in un'atmosfera complice e molto rilassante.

Single, il giorno sembra favorevole a coloro che hanno importanti scelte da fare o che intendono iniziare qualcosa in campo sentimentale. Le stelle saranno disponibili ad aiutare, favorendo la messa in opera d'idee giuste: in ballo amicizie o incontri di una certa importanza. Nel lavoro tutto sembra procedere bene, nonostante ciò dovrete rimboccarvi le maniche per migliorare la situazione generale. Voto: 8.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★. Le previsioni astrali del giorno indicano in arrivo un sabato mediocre, pronto a dare alla giornata di fine settimana un senso di stanchezza e apatia difficili da contrastare. Riguardo la passione, Cupido sarà latitante: sembrerebbe avervi messo da parte sottolineando, se mai ce ne fosse bisogno, il periodo "sottotono".

Il vostro partner non vi darà quelle particolari attenzioni che (forse) state aspettando da tempo. Visto il periodo negativo, purtroppo, a molti di voi non basterà nemmeno il supporto della persona amata per essere sereni: portate pazienza. Se single, invece, nel periodo indicato sarete molto imbronciati: tutti quelli che si troveranno attorno a voi, vedendovi in tale stato, scapperanno via a gambe levate. Cercate di tirarvi su col morale. Nel lavoro quasi certamente dovrete contare solo sulle vostre forze: gli altri non saranno in grado di aiutarvi, né dimostreranno voglia di farlo. Regalatevi una serata casalinga, rilassante e densa di complicità affettive. Voto: 7.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★.

L'oroscopo del giorno 11 luglio mette in risalto ancora la splendida situazione astrologica di Nettuno, vostro pianeta di settore. Il pianeta dedicato al re del mare si troverà in ottimo trigono astrale al Sole in Cancro, peccato per la non buona presenza di Venere, speculare negativa per il segno. Gli astri prevedono in amore abbastanza opportunità. Gli stimoli per procedere non vi mancheranno di sicuro: cercate di recuperare la fiducia in voi stessi, questa dovrà essere una delle vostre impellenti priorità. In caso di problemi agite senza perdere tempo. Single, provate a dare ascolto alle persone che vi circondano e che fanno parte integrante del vostro ambiente: se continuerete a tendere all'isolamento finirete con il ritrovarvi soli e non vi piacerà.

Nel lavoro, intanto, studiate una strategia attenta, sarà la vostra carta vincente. È vero che siete, comunque, sostenuti da un fiuto e da un istinto formidabili, ma è sempre bene avere alle spalle un’accurata preparazione a tavolino. Voto: 8+.