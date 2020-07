L'ultima giornata del mese di luglio sta per prendere il via. Approfondiamo come si conclude il mese per tutti e dodici i segni zodiacali, leggendo l'Oroscopo del 31 luglio 2020 con amore e lavoro assoluti protagonisti.

Stelle e oroscopo del 31 luglio per i primi sei segni zodiacali

Ariete: in amore ci sarà una maggiore agitazione. Nei rapporti in cui c'è qualche problematica dovete evitare le provocazioni. Nel lavoro ci sarà una grande stanchezza in serata.

Toro: per i sentimenti la giornata va meglio che in passato. Il pomeriggio potrà essere importante per ristabilire un certo equilibrio. Nel lavoro, chi sta aspettando una chiamata non dovrà attendere e probabilmente già c'è stato un contatto negli ultimi giorni.

Gemelli: a livello amoroso è una giornata stancante. Recentemente vi sono state alcune provocazioni che sarà meglio lasciare da parte in questo momento. Cercate di portare avanti nuovi progetti. Nel lavoro molto dipende da quello che volete fare, è possibile comunque una crescita.

Cancro: in amore chi è in bilico tra due storie potrebbe sentirsi sotto stress. Siete agitati ma è meglio non strafare. A livello lavorativo, se avete a che fare con una persona dell'Ariete meglio avere pazienza.

Leone: per i sentimenti la giornata porta qualcosa in più, ci sarà una bella situazione astrologica. Nel lavoro non esagerate nelle discussioni. È probabile che un contratto sia da rivedere.

Vergine: cercate in amore di parlare sempre con cautela, la Luna sarà contraria.

In questo periodo rimandate le decisioni importanti. Nel lavoro ci sono maggiori responsabilità e la stanchezza si fa sentire.

Previsioni e oroscopo del 31 luglio, da Bilancia a Pesci

Bilancia: a livello sentimentale l'ultima giornata del mese vedrà la Luna attiva che porta una maggiore fiducia in voi stessi.

A livello lavorativo le vostre ambizioni sono sempre più forti, nonostante il prossimo sia un mese solido cercate comunque da adesso di programmare qualcosa.

Scorpione: situazione favorevole per i sentimenti. Un nuovo incontro potrebbe diventare importante. Nel lavoro, se c'è stata una delusione, da ora si parte verso nuovi orizzonti.

Cercate di concludere qualcosa subito e non rimandate nulla.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale la Luna nel segno porta maggiori emozioni da vivere in amore. Non è escluso che si debbano fare alcune scelte. A livello lavorativo con Marte favorevole si può concludere un accordo.

Capricorno: per i sentimenti c'è la Luna nel segno. Restano però alcune tensioni con una persona dell'Ariete e del Cancro. Non mancheranno comunque nuove proposte. Nel lavoro è possibile che siate impegnati in un progetto, ma ci sono continui rinvii.

Acquario: per i sentimenti la giornata può regalare qualche emozione in più. Attenzione ai rapporti con una persona dei Pesci o del Cancro. Nel lavoro non mancheranno le buone idee, iniziate a fare qualche richiesta ora che il periodo è interessante.

Pesci: in amore al mattino ci sarà stanchezza e nervosismo. Non è una giornata facile, sono troppe le cose da portare avanti. Nel lavoro avete bisogno di cambiare, un progetto potrebbe aiutarvi a riprendere vigore.