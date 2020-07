Il weekend di sabato 1 e domenica 2 agosto 2020 partirà decisamente bene per i nati dei segni di acqua. Allo Scorpione la Luna donerà molta più serenità, più sicurezza, ma sarà un 'rialzo' sarà piuttosto lento. Al contrario, il Sagittario sperimenterà il fuoco della passione nella vita di coppia, dove vi sarà una nuova complicità e poca voglia di rovinare il proprio equilibrio. Tempo di vacanze e viaggi per i segni del Cancro, del Toro, della Vergine, amore e guadagni per il Capricorno.

In basso sono presenti tutti i 12 segni dello zodiaco con le relative previsioni astrologiche.

Determinazione per Ariete

Ariete: sul lavoro la determinazione cederà il posto alla riflessione. Purtroppo dovrete fare qualche passo indietro o fermarvi del tutto per poter prendere alcune decisioni che potrebbero migliorare o peggiorare la prospettiva professionale.

Toro: finalmente il weekend non sarà soltanto fatto di lavoro e fatica, ma anche di divertimento, di esperienze amorose del tutto nuove e soddisfacenti. Un'avventura romantica potrebbe anche trasformarsi in qualcosa di più serio e intenso.

Gemelli: avrete poche idee sul piano progettuale del vostro lavoro, ma d'altro canto dovrete comunque essere efficienti e dare il meglio di voi, anche se qualche collega potrebbe seriamente farvi arrabbiare per un nonnulla.

Cancro: finalmente sarà un weekend di partenze dopo tanto tempo speso in città a lavorare, a prendevi cura della casa e sempre a disposizione per gli altri. Sarà quindi arrivato il momento di dedicarvi interamente a voi stessi senza limitazioni di sorta.

Vacanze 'ruggenti' per Leone

Leone: l'oroscopo prevede un weekend fatto di vacanze decisamente diverse dal solito, in cui potrete sperimentare la vostra voglia di conoscere, di esplorare nuovi orizzonti sia fisici che emozionali.

Non sprecate le occasioni di arricchire le vostre conoscenze.

Vergine: se è vero che in questo weekend staccherete la spina dal lavoro, è altrettanto sicuro che potrebbero esserci delle novità professionali niente male. Anche se siete in vacanza, rimanete comunque all'erta per eventuali aggiornamenti.

Bilancia: in genere siete troppo disponibili e gentili con gli altri. Questo weekend dovrete cercare di fare qualcosa per voi, provate a lasciare per un attimo qualche faccenda in sospeso e prendetevi cura del relax e della vostra salute.

Scorpione: il periodo di stallo lavorativo sicuramente sarà spezzato da qualche novità positiva che vi farà rimettere in gioco e uscire dal 'cono d'ombra' che ultimamente ha messo al tappeto le vostre finanze. Non ci sarà molto da attendere in fatto di tempo.

Sagittario passionale

Sagittario: ogni cosa sarà messa da parte in favore della passione con il partner o con qualche nuova amicizia che vi scalderà il cuore. Essendo un segno di fuoco saprete come accendere l'erotismo anche se vivete una relazione di coppia che da tempo sembrava essere un po' fredda.

Capricorno: amore e guadagni. Questo sarà un bellissimo weekend su cui potrete contare sia economicamente parlando, sia in termini di romanticismo. Dovrete solamente essere molto accorti su una faccenda lavorativa abbastanza delicata e complessa.

Acquario: qualcuno che non vedevate da molto emergerà dal nulla e potrebbe ancora al vostro fianco, ma la vostra risposta a tale riavvicinamento potrebbe essere negativa. Ora più che mai avete bisogno della vostra libertà.

Pesci: probabilmente allenterete un po' la presa sul lavoro, concedendovi qualche piccolo riposo in più, ma non abbandonerete del tutto la vostra voglia di fare già dimostrata nelle settimane precedenti. Continuate così, state andando alla grande.