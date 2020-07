Il fine settimana del 4 e del 5 luglio 2020 trascorrerà con uno splendido Mercurio ancora molto favorevole al segno del Cancro. I nati di questo segno infatti godranno di molte iniziative 'partorite' dalla sua stessa mente.

A causa di Nettuno il segno dei Pesci avvertirà qualche elemento disturbante durante lo svolgimento del proprio lavoro, mentre la Bilancia cercherà di rissollevare il proprio umore.

Di seguito le previsioni del weekend per tutti i 12 segni dello zodiaco.

Leone distratto, Gemelli impegnato

Ariete: questo Marte un po' burrascoso infine sarà molto più quieto, ma ciò non toglie che avrete qualche piccola scaramuccia che vi indurrà a preferire un weekend in solitaria piuttosto che stare a stretto contatto con persone che potrebbero seriamente irritarvi e lasciarvi disturbati.

Toro: avrete ripreso le energie di cui necessitate per portare avanti un fine settimana fitto di impegni e magari anche di qualche piccolo strappo alla regola. Avrete voglia di rivedere qualcuno per poter fare qualche piccola 'toccata e fuga' o semplicemente per poter scambiare due chiacchiere.

Gemelli: per molti di voi per questo weekend sarà obbligatorio rimanere sul posto di lavoro o alla scrivania a studiare, ma vedere questa prospettiva vi aiuterà ad essere più sereni perché saranno opportunità per distrarvi da qualche problematica personale o familiare che vi affligge.

Cancro: sarete illuminati da tante piccole idee che faranno felici non soltanto voi, ma anche chi vi circonda. Rinnoverete anche la vostra casa o il vostro stesso look, magari per potervi valorizzare e dimenticare per un po' di tempo qualche evento che vi ha turbato parecchio e che ancora tormenta la vostra mente.

Leone: anche se sarete piuttosto distratti in amore, ci saranno molteplici novità che sicuramente non sfuggiranno alla vostra attenzione. Meditate a lungo su qualche sorpresa da fare al partner senza scendere nel banale. Le energie saranno preponderanti per una notte di sabato alle prese con l'eros.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Vergine: fortunatamente le cose in amore verteranno sull'intesa, anche se non necessariamente questa deve tradursi in serate di fuoco. Piuttosto, respirerete un romanticismo che vi spronerà ad essere leggermente più audaci nella comunicazione senza arrivare ad un diverbio, anzi. Sarete d'accordo su ogni cosa.

Capricorno stanco, Pesci irritato

Bilancia: forzandovi ad uscire per cercare di risollevare il morale a terra di questi giorni, purtroppo potrebbe sortire l'effetto contrario. Qualche vecchio rancore potrebbe portarvi a litigare, o comunque ad avere un dissidio molto forte con qualcuno che, a conti fatti, vi sta seriamente antipatico.

Scorpione: fate una passeggiata e respirate aria pulita. La casa al momento potrebbe essere un vero e proprio 'covo di serpi', e starci troppo a lungo potrebbe compromettere la vostra tranquillità del fine settimana. Ci saranno momenti in cui riuscirete a fare pace con qualcuno o a calmarvi, ma non sarà molto presto.

Sagittario: potreste sentirvi piuttosto smarriti davanti all'atteggiamento alquanto scostante del partner, ma sicuramente avrete di che pensare al lavoro e ci penserete soltanto nella domenica.

Il sabato il lavoro potrebbe portarvi qualche piccola soddisfazione in più rispetto ai giorni precedenti.

Capricorno: un po' di stanchezza vi costringerà a ridimensionare qualche progetto personale e a optare per un sabato 'pantofolaio' davanti ad una serie televisiva, magari con il partner o con la famiglia di origine. Staccate la spina dal lavoro anche dal punto di vista mentale.

Acquario: un invito da parte di qualcuno sarà un ottimo espediente per rasserenarvi e concedervi qualche divertimento. Sul lavoro sarete molto più inclini a lavorare in squadra, ad accettare consigli e anche a rendervi utili per qualche collega in difficoltà. Dovrete solamente fare attenzione allo stress.

Pesci: qualche affare andrà male a causa di una polemica che scoppierà sul posto di lavoro.

Nonostante questo 'pericolo' sia da evidenziare nella giornata di sabato, anche quella di domenica potrebbe essere deleteria se non cercate di svolgere il vostro impiego in disparte, lontano da qualche persona 'disturbante'.