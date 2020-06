Sabato 4 e domenica 5 luglio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna, Giove, Plutone e Saturno transitare nel segno del Capricorno, mentre Nettuno sosterà sui gradi dei Pesci. Urano proseguirà il moto in Toro, così come il Sole assieme a Mercurio che rimarranno stabili nel Cancro. Infine, Marte continuerà il domicilio in Ariete come Venere e il Nodo Lunare che permarranno in Gemelli.

Oroscopo del weekend favorevole per Scorpione e Cancro, meno roseo per Capricorno ed Acquario.

Sul podio

1° posto Scorpione: poliedrici. Versatilità sarà probabilmente la parola d'ordine del weekend nativo, in quanto riusciranno con estrema naturalezza a cimentarsi in diverse faccende di tipo pratico e professionale, con ottimi risultati al seguito.

2° posto Cancro: volenterosi. La voglia di mettersi in gioco, durante questo fine settimana, non dovrebbe mancare in casa Cancro, soprattutto nel focolare domestico dove potrebbero dedicarsi alle incombenze procrastinate più volte, come sistemare il lavabo che perde acqua.

3° posto Toro: ostinati. La Luna di Terra guarderà di traverso il duetto Sole-Mercurio e ciò, con tutta probabilità, farà si che i nati del segno mettano in campo un'invidiabile determinazione nel raggiungere i traguardi lavorativi più celermente possibile.

I mezzani

4° posto Leone: shopping. Malgrado il terzetto Giove-Plutone-Saturno cammini all'indietro, suggerendo ai nativi di porre maggiore attenzione alle spese, sarà probabile che una sessione di shopping se la concedano uguale in queste due giornate, puntando principalmente su acquisti per l'arredamento dell'abitazione.

5° posto Pesci: mondani. Dal pomeriggio di sabato i nati Pesci, vogliosi di relegare le problematiche del periodo in secondo piano, decideranno probabilmente di concedersi due serate mondane, dove le amiche storiche li aiuteranno a svagare la mente.

6° posto Ariete: famiglia d'origine. Per i nati del segno si prospettano, c'è da scommetterci, due giornate dove il focus sarà orientato sulla famiglia originaria.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Chiarire un eventuale malinteso e mettere da parte l'orgoglio si riveleranno due mosse sagge.

7° posto Sagittario: pettegolezzi. La lotta accesa del parterre planetario tra i valori Terra-Acqua potrebbe far emergere alcuni pettegolezzi sul conto dei nativi che, malgrado spesso non badino alle maldicenze, stavolta, con la posizione poco conciliante di Mercurio, resteranno di stucco.

8° posto Vergine: finanze flop. Il bottino economico nativo, specialmente nella giornata di domenica, dovrà essere posto sotto accurata revisione, evitando qualsiasi colpo di testa finanziario, in modo da scongiurare sgradite sorprese nel bilancio.

9° posto Gemelli: umore flop. Quel sorriso capovolto stampato nel viso non sarà il miglior biglietto da visita per le persone che, in questo weekend, si appresteranno a fare la loro conoscenza. Probabile passionalità top nel pomeriggio di sabato.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: diverbi professionali. Nell'ambiente lavorativo i nativi potrebbero risentire delle molteplici avversità planetarie del fine settimane, capitanate dalla quadratura Mercurio-Marte, che favoriranno la nascita di controproducenti diverbi professionali.

11° posto Acquario: fuori giri. Saturno è tornato in Capricorno in posizione retrogrado e ciò avrà buone chance di tradursi in 48 ore avare di risultati sul versante lavorativo, dove sarà bene non perdersi d'animo continuando ugualmente a perseguire le proprie mete.

12° posto Bilancia: stress. Tra il lavoro e la famiglia le incombenze del weekend nativo potrebbero risultare più del solito, ed ultimarle tutte in questo lasso di tempo darà, come spiacevole conseguenza, il lasciapassare al tanto temuto stress.