L'Oroscopo del giorno 4 luglio, mette in risalto l'arrivo della Luna nel settore del Capricorno. Vogliosi di sapere se il vostro simbolo astrale di nascita rientri tra quelli più fortunati del momento? Intanto, vi diciamo subito che, come da prassi, andremo a valutare l'astrologia interessante i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci relazionandoli uno ad uno con i settori della vita legati all'amore, al lavoro e alla salute. Intanto si preannuncia un buon inizio weekend per gli amici del Capricorno, supportati da una super-Luna pronta a sbarcare nel segno. Ottime prospettive in campo sentimentale come anche nelle attività quotidiane in generale anche per coloro dello Scorpione, segno favorito da Venere e Urano entrambi speculari positivi al 80%.

Invece, parlando di periodo sotto le attese, l'oroscopo del 4 luglio, anticipa l'arrivo di non poche difficoltà a cui dover fare fronte questo sabato per i nati in Bilancia e in Acquario.

Vediamo di togliere dubbi e curiosità iniziando a mettere in rilievo la classifica quotidiana e poi, come da prassi, svelare le previsioni zodiacali di sabato per i segni della seconda sestina.

Classifica stelline 4 luglio

Nuovo incontro con la classifica stelline quotidiana, in questo contesto impostata sulla giornata di sabato 4 luglio. Dunque in risalto il primo giorno di weekend, analizzato e soppesato in relazione ai simboli astrali relativi alla seconda metà dello zodiaco. Abbiamo già visto in anteprima la prossima entrata della Luna in Capricorno, passaggio favorevole al predetto segno di fuoco in quanto portatore della prima posizione in classifica.

A tenere il passo senz'altro lo Scorpione, posizionato al secondo posto, una spanna sopra a Sagittario e Pesci occupanti entrambi il terzo posto. A chiudere il gruppetto, Bilancia e Acquario, in questo caso considerati rispettivamente al quarto e quinto posto.

Di seguito il riepilogo completo generato sulle effemeridi del periodo, interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

1° posto Capricorno - Top del giorno ;

- ; 2° posto Scorpione - cinque stelle;

3° posto Sagittario e Pesci - quattro stelle;

4° posto Bilancia - tre stelle;

5° posto Acquario - due stelle.

Previsioni zodiacali del giorno 4 luglio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★.

L'oroscopo del giorno, di sabato 4 luglio, indica che partirà sotto i poco amati auspici del "sottotono" questa parte finale della settimana. Aspettatevi situazioni abbastanza complicate, comunque non troppo difficili da portare a buon fine. In amore, non tutto filerà liscio come l’olio in questo giorno: in coppia, il nervosismo sarà ai livelli di guardia e la capacità di sopportazione ridotta ai minimi termini. Ricordate, ferisce meno una verità scomoda che una scusa imbastita malamente. Single, fareste meglio a darvi una piccola regolata: inutile fare amicizia con tutti quelli che incontrate se poi, alla fin fine, non vi accontentate mai. Nel lavoro, rimandate a tempi più consoli eventuali impegni che avete in agenda, onde evitare ulteriori problemi con un vostro superiore.

Parlando di stato salutare, i peccati di gola possono costarvi cari. Limitate gli eccessi alimentari e nutritevi in modo sano, prediligendo frutta, verdura e pesce.

Frase del giorno : "Cambia la tua vita oggi. Non scommettere sul futuro, agisci subito, senza indugio." (Simone de Beauvoir).

: "Cambia la tua vita oggi. Non scommettere sul futuro, agisci subito, senza indugio." (Simone de Beauvoir). Voto: 7.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★. Le previsioni zodiacali di sabato indicano il probabile arrivo di una giornata davvero straordinaria su molti fronti, in primis in quello sentimentale. Infatti, in amore le stelle consigliano di organizzare questa giornata a vostro piacimento, cercando di dedicare maggiori attenzioni alle persone amate. Una piacevole situazione/notizia porterà aria nuova nei rapporti affettivi (famiglia, amici...).

Avrete tra le mani un’occasione unica in grado di porre fine ad uno spiacevole malinteso. Bellissima serata per uscire a cena fuori, ovviamente con partner. Single, in amore ascoltate i saggi consigli di un amico o dei vostri familiari. I più fortunati tra voi si metteranno in viaggio già da questo sabato: meta, le agognate vacanze! Nel lavoro, la vostra naturale competitività funzionerà in modo efficace: sarete tentati, con successo, di superare i vostri stessi traguardi. Ottime le energie fisiche. Concentratevi sul look facendo un giro per negozi, però prima di acquistare chiedete consiglio.

Frase del giorno : "Se non ricordi che amore t’abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai amato." (William Shakespeare).

: "Se non ricordi che amore t’abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai amato." (William Shakespeare). Voto: 9.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★.

L'oroscopo del giorno 4 luglio al Sagittario indica l'arrivo di un giorno poco euforico, anche se a tratti potrebbe restituire qualche splendida soddisfazione, sia chiaro. Diciamo la verità, se preso con il dovuto impegno tutto dovrebbe "girare" sulla linea della buona positività. In amore, questa parte della settimana vi vedrà abbastanza impegnati soprattutto in coppia: dominare gli eventi per qualcuno di voi sarà molto impegnativo ma assolutamente non impossibile. Non gettate la spugna alla prima difficoltà: pensate e agite da positivi! Vi attende una bella sorpresa... Single, con l'aiuto di Cupido potreste vivere una nuova storia d'amore, senza neanche capire come ci sarete arrivati. Programmate pure un’uscita serale con quegli amici che sapete: oltre a farvi sentire appagati, magari incontrerete nuova gente con le quali condividere interessi e passioni.

Nel lavoro, tanti i problemini rimasti in sospeso: non potete pretendere di sistemare tutto, occupatevi in primis delle priorità. Troverete delle soluzioni che vi aiuteranno a risparmiare tempo. Mantenetevi attivi, lasciandovi coinvolgere in nuovi hobby o interessi che vi saranno utili per distrarvi e scaricare le tensioni.

Frase del giorno : "Voglio continuare a essere folle, vivendo la vita nel modo in cui la sogno e non come desiderano gli altri." (Paulo Coelho).

: "Voglio continuare a essere folle, vivendo la vita nel modo in cui la sogno e non come desiderano gli altri." (Paulo Coelho). Voto: 8.

L'oroscopo di sabato 4 luglio: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): 'top del giorno'. L'oroscopo sulla giornata di sabato 4 luglio preannuncia un inizio weekend molto positivo per la maggior parte di voi nativi.

Per quanto riguarda l'amore, l'arrivo della Luna nel segno vi renderà allegri, spensierati e vogliosi di inventarvi qualcosa da condividere con chi amate. In testa, lo sapete già, avete un pallino: un viaggetto con la persona amata, progetto che coltivate da tempo. Ebbene, molto presto avrete ciò che sognate da sempre. Single, starete bene e farete scintille in campo sentimentale. In serata forse incontrerete gente nuova, certamente di vostro gradimento. Nel lavoro poi, dalla prossima settimana inizierete a vedere la luce alla fine del tunnel soprattutto, grazie al vostro impegno messo in campo ultimamente. In merito alla salute, seguire un corso di ballo vi sarà utile a mantenere il tono muscolare e magari servirà anche a fare nuove ed interessanti conoscenze.

Frase del giorno : "È meglio tenere la bocca chiusa e lasciare che le persone pensino che sei uno sciocco piuttosto che aprirla e togliere ogni dubbio." (Mark Twain).

: "È meglio tenere la bocca chiusa e lasciare che le persone pensino che sei uno sciocco piuttosto che aprirla e togliere ogni dubbio." (Mark Twain). Voto: 10+.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★. Le previsioni astrali del giorno indicano a voi nativi un periodo negativo, su questo non ci piove! Purtroppo, gli astri hanno messo in luce un frangente poco positivo e questo è quanto. In campo sentimentale, il partner chiederà il vostro aiuto, ma non sarete pronti per dare consigli o supporto necessario. Potrebbero nascere discussioni o ripicche difficili da terminare. Single, sarete parecchio agitati e non riuscirete a stare calmi. Forse la colpa è di chi vi ha rubato il cuore?

Se così fosse, prendete provvedimenti. Nel lavoro, lasciatevi alle spalle impegni e routine cercando di superare le ansie di questo giorno, davvero da prendere con le pinze. Non fatevi coinvolgere in nessuna discussione. Per mantenere alto l'umore e l'autostima utilizzate un deodorante in sintonia con la stagione. A voi nativi del segno dell'Acquario stanno bene addosso quasi tutte le essenze esotiche, purché fragranti e ricercate.

Frase del giorno : "La vita è nostra per essere vissuta, non per essere risparmiata." (D. H. Lawrence).

: "La vita è nostra per essere vissuta, non per essere risparmiata." (D. H. Lawrence). Voto: 5.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo del giorno 4 luglio, annuncia un sabato da considerare come abbastanza agevole, dunque buono da sfruttare per la maggioranza di voi nativi.

In amore, recupererete il dialogo con il partner e, se scaltri, passerete una serata travolti da un'insolita voglia di stare insieme. In tanti potrete osare e chiedere più del solito. Diciamo pure che, senz'altro, chi vi vuole bene farà di tutto pur di vedervi sorridere. Single, nel microcosmo dell’amore tutto scorre vorticosamente, per questo vi esortiamo ad agire in fretta: sono parecchi gli incontri e le conquiste che vi aspettano. Nel lavoro, sarete pieni di inventiva e saprete come fare per risollevare delle situazioni che, specialmente negli ultimi tempi, non stavano andando tanto bene. Per la parte inerente la salute, gli astri invitano a dedicare più tempo alla cura del corpo. Cominciate con qualche massaggio e una dieta ricca di liquidi, che donerà bellezza alla pelle e (orse) qualche bella soddisfazione da condividere.