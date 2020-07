L'oroscopo di venerdì 3 luglio riserverà entusiasmanti sorprese per i diversi segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, tra i transiti principali, sarà possibile osservare la congiunzione fra Sole e Mercurio, Giove e Saturno, Giove e Plutone e Saturno e Plutone.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo del 3 luglio dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 3 luglio: romanticismo per Ariete e desiderio di indipendenza per Gemelli

Ariete: sarà una giornata molto romantica. Apprezzerete le attenzioni del partner e cercherete di ricambiare con dolcezza e parole di affetto.

Vi sentirete orgogliosi della relazione che state costruendo, ma non vi basterà questo per essere felici. Un traguardo che vorrete ottenere sarà il successo lavorativo. Lotterete con le unghie e con i denti per non arrendervi davanti alle difficoltà. Alcune persone, che credevate amiche, vi saranno d'ostacolo in questa lotta. Non scoraggiatevi: l'importante sarà individuarle subito.

Toro: inizierete a fremere per l'arrivo del weekend. Vi caricherete di positività e darete il meglio sul lavoro. Vi concentrerete sulle mansioni che dovrete portare a termine ed eviterete di delegare i compiti ad altri colleghi. Dal punto di vista sociale, interagirete vivacemente con gli amici. Forse, ci saranno delle discussioni con il partner.

I problemi nasceranno da vecchie questioni irrisolte che torneranno a galla. Proverete a chiarire, ma non vorrete rovinarvi la giornata.

Gemelli: deciderete di voler raggiungere l'indipendenza economica ed emotiva. La vostra famiglia non capirà il motivo della vostra scelta, ma voi sarete determinati nel realizzare il vostro sogno.

Non sarà un percorso facile, dovrete sacrificare tempo ed energie, ma se lavorerete duro, alla fine ce la farete! Il partner, forse, non vi prenderà molto sul serio. Tenderà a minimizzare le parole che gli direte e sarà più concentrato su se stesso. Questo atteggiamento vi indispettirà.

Cancro: il caldo vi demoralizzerà molto e vi impedirà di fare tutto ciò che vorrete.

Vi sentirete apatici e svogliati e cercherete riparo tra le mura domestiche. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non esagerare con l'aria condizionata perché potreste cadere vittime di una brutta influenza. Gli amici saranno ben lieti di rimanere al vostro fianco. Vi sproneranno a reagire e a non buttarvi troppo giù. Avrete la sensazione di allontanare la fortuna, ma con l'atteggiamento giusto tutto tornerà alla normalità.

Previsioni zodiacali di venerdì 3 luglio: avventura per Leone e solitudine per Scorpione

Leone: avrete voglia di un po' d'avventura. Vi annoierete a dividere la giornata tra lavoro e casa e per questo cercherete una scappatoia alla monotonia. La solitudine non vi spaventerà e riuscirete a divertirvi anche se non condividerete le esperienze con gli altri.

Dal punto di vista sentimentale, non avrete voglia di qualcosa di serio. Per ora, vi accontenterete di stringere un rapporto con qualcuno che vi regali emozioni e divertimento. Sarete intenzionati a godervi l'estate in tutto il suo splendore.

Vergine: vi metterete alla ricerca di un lavoro stabile. Non vi accontenterete di svolgere mansioni d'ufficio, ma vi indirizzerete verso attività che permettano di far emergere la vostra creatività. Alcuni amici, forse, vi sproneranno a rimanere con i piedi per terra, ma voi non avrete alcuna paura di rimanere delusi. Avrete molta fiducia nelle vostre capacità e non vi arrenderete davanti ai primi rifiuti. Il partner vi supporterà nelle vostre scelte e cercherà di darvi sostegno emotivo.

Bilancia: in cima alla scala delle priorità ci saranno i vostri amici. Cercherete di trascorrere tutto il tempo libero insieme e vi divertirete a progettare attività da fare insieme. Il partner, sentendosi messo da parte, potrebbe cercare di attirare la vostra attenzione con atteggiamenti poco consoni alla sua personalità. L'oroscopo di domani consiglia di analizzare bene il suo comportamento e di non lasciarvi limitare nella vostra libertà. Forse, dovrete affrontare discussioni poco piacevoli.

Scorpione: avrete voglia di sfruttare al massimo il caldo estivo. Adorerete prendere il sole sul balcone e pensare a cosa farete durante i primi giorni di mare. Vi sentirete allegri e pronti a sfruttare tutte le vostre risorse.

Avrete qualche difficoltà nel portare avanti i rapporti sociali. Preferirete rimanere soli e non dare troppe spiegazioni. I famigliari cercheranno di spronarvi a essere maggiormente espansivi e a parlare di più della vostra vita personale. Attenzione alle possibile scottature da sole.

Previsioni astrologiche di domani 3 luglio: Sagittario innamorato e poco tempo per Capricorno

Sagittario: sentirete il bisogno di accelerare le cose nel vostro rapporto con il partner. Riterrete di aver trovato la persona giusta per voi e non avrete alcuna intenzione di farvela scappare. Inizierete a fare progetti per il futuro e a immaginare una vita insieme. L'oroscopo, però, suggerisce di mantenere i piedi per terra perché il partner potrebbe non condividere il vostro punto di vista.

Forse, preferirà fare le cose con più calma e prendersi il tempo per godere di ogni singolo momento. Non rimaneteci male: ci sarà tempo per approfondire la relazione.

Capricorno: vi sembrerà di non avere un attimo da poter dedicare a voi stessi. Avrete molti impegni da portare a termine e poco tempo da trascorrere con gli amici. Durante le ore serali, accuserete il colpo e tutta la stanchezza si riverserà su di voi. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di riposare e di cedere al sonno. Forse, penserete di sprecare ore preziose in questo modo, ma sarà l'unica soluzione per ricaricare le energie. Attenzione a non trascurare il partner.

Acquario: non ci sarà spazio per persone gelose nella vostra vita.

Tenderete ad allontanare tutti coloro che mostreranno un atteggiamento arrogante verso di voi. Vorrete circondarvi di positività e di allegria. Sarete propositivi e produttivi, soprattutto sul lavoro. I colleghi apprezzeranno la vostra voglia di fare e, forse, ne approfitteranno per delegare le loro mansioni. L'oroscopo di domani suggerisce di non mostrarvi troppo disponibili in modo da non doverci rimettere.

Pesci: i vostri sogni verranno infranti da una notizia non troppo positiva. Avrete la sensazione di non poter più ricostruire un futuro adatto a voi, ma non sarà così. Riuscirete a ritrovare le forze e a tornare a lottare. Il rapporto con il partner diventerà molto più profondo e appassionato.

Sentirete un forte feeling nei suoi confronti, ma vi prenderete tutto il tempo per decidere cosa fare. Non amerete bruciare le tappe perché preferirete conoscere ogni sfaccettatura della persona amata.