Questa giornata di lunedì 6 luglio 2020 comincerà sicuramente con il piede giusto per i segni di fuoco, in particolare per l'Ariete e per il Leone i quali non mancheranno di favorire il loro lavoro con qualche piccola 'personalizzazione' in più.

Dello steso avviso sarà anche il segno dei Pesci, che avranno una spinta creativa che stupirà tutti coloro che circondano i nativi di questo segno.

Ottimo lo shopping per il segno della Vergine, in risalto le qualità di “adattamento” per il segno del Toro.

In basso, le previsioni segno per segno della giornata.

Gemelli nervosi

Ariete: tanta grinta e tanta voglia di fare sicuramente vi farà essere al centro dell'attenzione sul posto di lavoro, e non mancherete nemmeno di prestare attenzione alla vostra situazione amorosa che merita qualche sorpresa in più.

Toro: avrete molta voglia di mettervi in gioco con situazioni lavorative nuove e del tutto originali. La fortuna giocherà un ruolo chiave nella ricerca di un lavoro, ma anche in alcune faccende burocratiche che hanno bisogno di essere sistemate al più presto.

Gemelli: sarete nervosi, e non mancherete di essere anche irritanti con il risultato di esserlo anche per voi stessi. Dovrete fermarvi un po' a riposare e a calmarvi, nel mentre potreste svolgere qualche progetto in solitaria che sarà una lunga giornata di lavoro.

Cancro: sarete arrabbiati per qualche dettaglio nella vostra relazione che non vi va a genio, o semplicemente per una gelosia covata nel tempo nei confronti del partner e mai effettivamente chiarita.

Avrete di che riflettere.

Leone: le opportunità sul posto di lavoro vi saranno tendenzialmente moltiplicate, ma almeno riuscirete a raggiungere quei traguardi per cui avete lavorato così tanto durante le ultime settimane. Scoprirete un nuovo hobby inaspettatamente.

Vergine: avrete voglia di shopping, ma avrete davanti una intensa giornata di lavoro per cui sarà necessario rimandare le vostre spese.

Sicuramente però, le vostre aspettative sui vostri acquisti saranno ottimali per le vostre risorse di stampo pecuniario.

Scorpione triste

Bilancia: ottima l'affinità con il partner, ma avrete ancora qualche piccolo intoppo di stampo burocratico che vi metterà un po' in difficoltà. Avrete un valido supporto anche sul lavoro, con una squadra vincente che vi darà qualche “dritta”.

Scorpione: sarete molto tristi per qualche condizione di malessere mentale. I pensieri in questi giorni infatti non vi permetteranno di ragionare lucidamente e spesso il lavoro sarà compromesso proprio a causa di qualche cavillo familiare.

Sagittario: il passato tornerà nella vostra mente, ma in un modo alquanto negativo e che vi darà qualche rimpianto in più. Dovrete fare attenzione a che questo genere di cose non vi distraggano troppo dai vostri obiettivi lavorativi e personali.

Capricorno: questo lunedì inizierà nel peggiore dei modi, con molta stanchezza fisica che non vi permetterà di eseguire al meglio anche la mansione più semplice. Anche se la giornata scorrerà comunque all'insegna del lavoro, dovrete fare una sosta.

Acquario: ci sarà un atteggiamento ambiguo da parte vostra, ma purtroppo per il momento faticherete a comprenderne il significato. Dovrete essere più disponibili e non mancare di essere anche piuttosto socievole anche con gli altri, non soltanto con gli affetti.

Pesci: avrete un notevole spinta creativa ma anche molta capacità di convertire le idee in concretezze da sfruttare anche per guadagnare. Organizzate qualche piccolo viaggio per agevolare questa originalità inedita.