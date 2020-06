L'Oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì 1 luglio va a indagare sul significato dei transiti planetari fortunati, a caccia di novità preziose per rafforzare i sentimenti che uniscono le coppie. Luna in Scorpione potenzia la passionalità e il magnetismo, elargendo amore anche alla Vergine, Capricorno, Cancro e Pesci. Di seguito le previsioni astrologiche fortunate.

Astri e oroscopo dell'amore di mercoledì

Ariete: Marte nel segno garantisce tanta voglia di fare in amore e regala coraggio nel portare avanti i progetti con determinazione. L'affettività diventa potente e in coppia siete più passionali, vivendo le sensazioni con un'immediatezza dirompente.

Anche Luna dallo Scorpione regala tanto sexappeal.

Toro: alcuni avvenimenti giungono in maniera imprevedibile e ne siete un po' spiazzati. Luna in opposizione può sprigionare turbamento, ma non chiudetevi a un'evoluzione della relazione a due che anche se difficile da affrontare, garantisce i suoi frutti in maniera graduale e costruttiva.

Gemelli: finalmente Marte risulta in posizione favorevole e risveglia nuovi istinti sensuali poiché in sinergia con Venere nel segno. Abbandonate i ricordi passati e filtrateli in modo consapevole per evolvere in coppia e approfondire le emozioni con maggiore appagamento emotivo.

Cancro: Mercurio e Luna risultano in aspetto astrale favorevole e c'è grande empatia in coppia.

Siete più ricettivi agli stimoli sprigionati dal partner e una spiccata razionalità pratica e concreta fa risolvere eventuali attriti con l'intelligenza. Siete loquaci ma anche molto aperti all'ascolto delle esigenze della persona amata.

Leone: alcune situazioni in coppia hanno lasciato perplessi, ma ci sono nuove possibilità per riconquistare la fiducia persa.

La pazienza e la perseveranza in coppia fanno superare eventuali attriti impartiti da Saturno in opposizione che produce inerzia in amore.

Vergine: l'influenza del satellite notturno dall'ottava casa astrologica rigenera gli affetti e potenzia la sensualità in coppia. Magari siete legati a ricordi passati che hanno fatto soffrire, quindi l'astro d'argento fa sì che abbandoniate questo serbatoio di "scorie emotive", rigenerandovi e aprendovi al presente in maniera più serena e armoniosa.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la vicinanza di Luna risulta benefica per la relazione a due. Aprite il cuore all'ascolto di queste intuizioni fortunate e potenziate il dialogo, evitando di chiudervi in un silenzio penalizzante per la relazione a due. Forse siete alquanto apatici, ma cercate di illuminare la storia con nuovi stimoli.

Scorpione: Luna transita nel segno e diventate passionali in coppia, anche se molto gelosi. L'astro d'argento riesce a illuminare gli angoli e le sensazioni più nascoste del cuore, facendo salire a galla emozioni dirompenti e magnetiche. Siete molto intuitivi in campo sentimentale e analizzate il partner, come captando ogni minima sfumatura dell'anima.

Sagittario: un po' irritati dall'opposizione venusiana, attenzione a non pronunciare frasi taglienti nei confronti del partner che possono ferire gli animi. Siete molto suscettibili ma cercate di sfruttare la posizione favorevole di Marte che garantisce una marcia in più in amore.

Capricorno: Luna gioca a vostro favore dallo Scorpione e approfondisce le emozioni in maniera molto introspettiva. Come una rigenerazione karmica, pulisce l'inconscio dalle scorie depositate in fondo al cuore e rigenera gli affetti. Cercate però di non forzare le vostre opinioni, prevaricando sul partner.

Acquario: siete chiamati ad abbandonare un po' un passato che ha procurato noie e tristezza, poiché solo così le novità giungono a illuminare la coppia.

Vecchi condizionamenti emotivi appesantiscono la relazione a due, ma aprendo il cuore e orientandovi nella strada giusta ottenete belle soddisfazioni.

Pesci: siete più creativi in coppia e pronti a concretizzare le idee con un atteggiamento più costruttivo. Date campo libero alle ragioni del cuore e amate in maniera più razionale, come a bandire i "colpi di testa" elargiti da Marte che finalmente ha lasciato il vostro domicilio astrologico.