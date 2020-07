L'oroscopo di domenica 19 luglio avrà in serbo sorprendenti novità per i diversi segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, tra i transiti principali, sarà possibile individuare la congiunzione tra Giove e Saturno, Luna e Mercurio, Giove e Plutone, Saturno e Plutone.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo di domani 19 luglio dei dodici segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 19 luglio: Ariete responsabile e libertà per Cancro

Ariete: sarà una giornata ricca di sorprese, ma anche di responsabilità. Dovrete occuparvi di situazioni complesse da gestire e che potrebbero influenzare le azioni altrui.

Forse, all'inizio, non vi sentirete all'altezza del vostro compito, ma vi renderete conto, dopo un po', di essere in grado di portarlo a termine. Il partner potrebbe avere in serbo qualcosa di speciale. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non indagare troppo per non rovinarvi la sorpresa.

Toro: dovrete confrontarvi con le vostre emozioni più profonde. Avrete timore di guardare dentro di voi perché avrete paura di essere travolti dall'intensità dei sentimenti. Sarà importante cercare di non manipolare le sensazioni che proverete. Se vi lascerete andare, senza trattenervi, vi renderete conto di poter vivere un'esperienza bellissima e gratificante. L'amore vi travolgerà, ma ricordate che esistono diverse forme di questo sentimento.

Gemelli: sarà difficile per voi lasciarvi andare. Vi renderete conto di essere bloccati da qualcosa. Tenderete a chiudervi a riccio e a non voler interagire con le persone che vi vogliono bene. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di compiere un lavoro di introspezione in modo da comprendere, fino in fondo, le vostre emozioni.

Una persona speciale cercherà di scalfire la vostra corazza. Starà solo a voi decidere se darle il permesso o meno.

Cancro: sarete alla ricerca di libertà. Farete fatica a rispecchiarvi nelle regole della società e per questo vi abbandonerete al lato più ribelle di voi. Tenderete a essere molto puntigliosi e non permetterete a nessuno di dirvi cosa fare.

Sarete fieri di voi stessi, ma qualcuno potrebbe rimproverarvi per il vostro atteggiamento. Sarà fondamentale trovare un punto di equilibrio per evitare di essere esclusi da tutto.

Previsioni astrologiche di domenica 19 luglio: creatività per Vergine e ricerca del benessere per Scorpione

Leone: avrete la sensazione di dover lottare per entrare in contatto con le persone che amate. Sentirete un muro tra voi e loro, ma potrebbe essere solo frutto di un'alterata percezione. Sarà importante scendere a patti con voi stessi e cercare di ritrovare il vostro io più profondo. La spontaneità dei sentimenti verrà premiata, mentre atteggiamenti calcolati e manipolati causeranno una diminuzione del vostro successo sociale.

La situazione con il partner rimarrà stabile.

Vergine: darete sfogo a tutta la vostra creatività. Non vi accontenterete più di lavorare a casa, da soli, nel vostro piccolo studio, ma vorrete trasformare questa passione in un lavoro. Non sarà un percorso facile perché vi troverete a dover affrontare numerosi ostacoli, ma grazie alla perseveranza potreste avere delle opportunità interessanti. Gli amici saranno un supporto prezioso, ma attenzione a circondarvi di persone cariche di gioia e di positività.

Bilancia: verrete rapiti dagli occhi della persona amata. Vi concentrerete solo su di lei e non vedrete l'ora di approfondire la vostra relazione. Userete questa domenica per rilassarvi e per organizzare la settimana.

Il vostro animo romantico vi spingerà a preparare qualcosa di carino per il partner. Forse, non sarete del tutto contenti del risultato, ma la vostra dolce metà non potrà fare a meno di apprezzare gli sforzi compiuti. Attenzione a non esagerare con la gelosia.

Scorpione: avvertirete il bisogno di iniziare a praticare dell'esercizio fisico. Vorrete raggiungere determinati risultati, ma attenzione a non imporvi obiettivi troppo ambiziosi. Sarà importante muoversi nel rispetto del vostro corpo e della vostra mente. Una sana alimentazione vi aiuterà a portare a termine la missione. Non per questo, però, dovrete rinunciare alla buona tavola e a qualche gelato da mangiare insieme agli amici. L'aspetto sociale avrà un ruolo rilevante in questa domenica.

Previsioni zodiacali di domani 19 luglio: Sagittario coraggioso e progetti per Acquario

Sagittario: vi renderete conto di essere persone molto coraggiose perché riuscirete ad affrontare le sfide quotidiane senza darvi per vinti. Amerete confrontarvi con gli altri, ma farete fatica ad accettare opinioni completamente diverse dalla vostra. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di lavorare su questo aspetto del vostro carattere. Maggiore tolleranza ed empatia, infatti, vi permetteranno di stabilire delle connessioni più profonde con il prossimo.

Capricorno: farete fatica a tenere tutto sotto controllo. Ci saranno dei piccoli imprevisti che sconvolgeranno la vostra routine quotidiana. Da una parte ne sarete contrariati, ma dall'altra vi renderete conto dell'utilità di piccoli cambiamenti.

Il partner, forse, apparirà distaccato e poco partecipativo. Cercherete di indagare sul perché di questi comportamenti, ma attenzione a non diventare troppo invadenti. Sarà importante lasciargli i suoi spazi.

Acquario: sarà difficile per voi accontentarvi. Vi porrete degli obiettivi complessi da realizzare, soprattutto dal punto di vista emotivo. Famigliari e amici potrebbero non condividere i vostri progetti, ma voi andrete dritti per la vostra strada. In questo percorso, però, non potrete rimanere da soli. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di condividere ogni più piccolo passo con una persona degna di fiducia. Mettetevi nelle mani di chi c'è sempre stato per voi.

Pesci: sentirete il bisogno di approfondire il vostro rapporto con la natura.

Non sopporterete di stare a casa, tra le mura domestiche, perché preferirete fare delle lunghe passeggiate nei parchi. Avrete bisogno di silenzio e tranquillità, ma non disdegnerete un po' di sana compagnia. Potreste riuscire a scoprire degli aspetti importanti sul vostro carattere ed essere in grado di trovare un modo per entrare maggiormente in empatia con voi stessi.