L'Oroscopo della settimana dal 20 al 26 luglio si apre con la Luna nuova che si forma lunedì nel segno del Cancro. Inizia un periodo di grande attività per il Capricorno e la Bilancia, che dovranno rischiare di prendere decisioni difficili per quanto riguarda la vita privata. I segni d'Aria sono favoriti ancora da Venere in Gemelli e da Marte in Ariete. Bisogna approfittare di questo periodo se si vuole concretizzare qualcosa, in particolare per quanto riguarda i single. Di seguito l'oroscopo dal 20 al 26 luglio per tutti i segni.

Oroscopo in salita per il Toro

Ariete: siete sempre in prima linea e le difficoltà non vi spaventano.

Il vostro oroscopo consiglia di fare attenzione durante la giornata del novilunio. Potrebbero esserci problemi di comunicazione sul lavoro oppure in famiglia, ma non preoccupatevi: sono solo piccole scocciature. In amore continuerete a mietere successi grazie a Marte, ma sarebbe il caso di frenare un po' l'entusiasmo e fare un'accurata selezione tra le persone che vi interessano.

Toro: mercoledì 22 il Sole passa nel Leone e si mette in aspetto critico. Per quelli di voi in coppia potrebbe iniziare un periodo non facilissimo: all'orizzonte ci sono alcune situazioni che potrebbero farvi innervosire. Il partner potrebbe sembrarvi un po' lontano e quasi distratto. Dovete iniziare a valutare bene la situazione, il vostro oroscopo per il lungo periodo parla di cambiamenti in arrivo.

Gemelli: la Luna nuova influenzerà le vostre finanze e dato che Venere e Marte vi invitano al relax e al divertimento, forse qualcuno di voi si organizzerà per fare un periodo di vacanza. I Gemelli in coppia vivono il loro rapporto in modo molto creativo, mentre i single stanno apprezzando una nuova compagnia.

In tutti i casi, la settimana continua a confermare il vostro trend positivo.

Cancro: il vostro oroscopo è dominato dalla Luna nuova nel vostro segno. Il 20 sarà una giornata di grande intensità e per qualcuno di voi molto importante per un progetto lavorativo. La vita di coppia continua a proporvi qualche sfida: sta a voi capire come affrontare le varie situazioni.

I Cancro in cerca dell'anima gemella possono guardarsi intorno, ma attenzione: qualcuno rischia di farsi affascinare da una persona già legata.

Il Leone si mette in moto

Leone: il momento più importante della settimana per voi arriverà mercoledì 22 luglio, il giorno in cui il Sole passa nel vostro segno. Questo vuol dire che tutti i riflettori saranno puntati su di voi e che qualche Leone in coppia, che sta passando un momento di crisi, dovrà affrontare in modo drastico i problemi con il partner. Avrete, però, anche un'ottima Venere dalla vostra parte e questo alleggerirà moltissimo le varie situazioni.

Vergine: il 23 e il 24 la Luna transiterà nel vostro segno e vi proporrà due giornate critiche per quanto riguarda gli affetti.

Non è il periodo giusto per esprimere quello che sentite, dovrete fare ancora qualche sacrificio e stare in silenzio. In compenso avete ancora Mercurio in posizione positiva e con la Luna nuova di lunedì vi potrebbe far venire un'idea per un progetto di lavoro.

Bilancia: per voi sarà una settimana importantissima. Il novilunio sarà molto stimolante e avverrà in un segno per voi non troppo positivo. Se avete voglia di effettuare cambiamenti drastici all'interno della vostra relazione, inizia il periodo giusto per riflettere su cosa fare. In caso contrario, se resterete immobili continuerete a lamentarvi con tutti e nulla cambierà. I single del segno, invece, sono super favoriti.

Scorpione: la situazione in amore per voi si fa molto movimentata con l'ingresso del Sole in Leone.

Dal 22 luglio potreste davvero fare scintille. Per single e accoppiati, però, continua anche l'ottima influenza di Mercurio: sarete più dinamici che mai! Non bruciate, però, tutte le vostre energie: sappiatevi regolare, perché l'estate è ancora lunga!

Oroscopo a cinque stelle per il Sagittario

Sagittario: il vostro oroscopo continua a favorirvi. Venere vi stimola a esprimervi al meglio con il partner e le nuove conoscenze. Dal 22 anche il Sole vi bacerà e questo vuol dire che il vostro entusiasmo sarà davvero contagioso. Molti di voi ancora non sono partiti per le vacanze: per organizzarvi al meglio dovrete attendere ancora un po', ma ce la farete.

Capricorno: la Luna nuova e tutto il vostro oroscopo della settimana mettono in crisi quelli di voi che sono in coppia.

Il partner potrebbe contestare qualche vostro comportamento. Non siate egoisti e soprattutto non siate aggressivi nel dire le vostre ragioni. Per quelli di voi single, ci sarà da prendere una decisione, perché qualcuno si dichiarerà.

Acquario: non sarete molto influenzati dalla Luna nuova in Cancro. Diciamo che continuerete a camminare per la vostra strada, disinvolti come sempre, aiutati da una bellissima Venere e da un Marte che vi sta rendendo molto più socievoli. Il Sole che entra in Leone va in opposizione al vostro segno e vi costringerà a essere più morbidi e forse anche un po' più romantici.

Pesci: il novilunio muoverà il vostro lato passionale. Se siete single potreste prendere l'iniziativa nei confronti di qualcuno che vi piace.

Se siete in coppia la passione sarà al centro della vostra attenzione, ma sempre con quel sottofondo di grande romanticismo che è tipico vostro e che nessuno vi toglierà mai. La settimana è ok per l'amore, sia per i Pesci in coppia che per quelli ancora liberi.