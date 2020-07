L'Oroscopo di sabato 18 luglio riserverà tante emozioni per i diversi segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, tra i transiti principali, sarà possibile annoverare: il Sole in opposizione a Giove, il Sole in opposizione a Saturno, la Luna in quadratura a Nettuno e Giove in congiunzione a Plutone.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo del 18 luglio di tutti i segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 18 luglio: chiarimenti per Toro e amore per Gemelli

Ariete: avrete dei piani entusiasmanti per il weekend. Sarete emozionati all'idea di mettere in pratica ciò che avete organizzato, ma qualcosa potrebbe causare una piccola battuta d'arresto.

Forse, vi passerà per la mente la possibilità di rinunciare, ma le previsioni zodiacali di domani consigliano di non farvi scoraggiare. Coinvolgere i vostri amici vi permetterà di aumentare il divertimento e di avere un grande supporto emotivo. Attenzione alle alte temperature.

Toro: avrete bisogno di trascorrere del tempo con la vostra famiglia. Delle piccole incomprensioni potrebbero rovinare il vostro umore, ma starà solo a voi cercare di risolvere le vecchie questioni irrisolte. Le vostre reazioni avranno in peso importante in questa situazione. Sarà importante parlare con sincerità, ma senza usare un dialogo impostato sulla rabbia o sulla presunzione. Potreste rimanere molto sorpresi dal modo di approcciarsi dei vostri famigliari.

Gemelli: sentirete un vuoto allo stomaco quando vi troverete a fissare gli occhi della persona amata. Lavorerete molto di fantasia e vi immaginerete un futuro insieme, che vi darà la carica per farvi avanti. Audacia e determinazione verranno ricompensate, ma attenzione a non gettarvi a capofitto in dichiarazioni romantiche ed esagerate.

Sarà fondamentale sondare il terreno e capire cosa pensa l'altra persona. Il consiglio da parte di un amico potrebbe cambiare le carte in tavola.

Cancro: l'approccio al lavoro risentirà del vostro umore altalenante. Non avrete voglia di impegnarvi eccessivamente, ma il senso del dovere vi spingerà a portare a termine le vostre mansioni.

Sentirete il bisogno di trascorrere più tempo possibile con la persona amata e di condividere con lei tutti i punti fondamentali della giornata. Cercherete di attirare la sua attenzione, ma vi sembrerà distratta e poco incline all'ascolto. Prima di innervosirvi provate a chiederle il motivo del suo comportamento.

Previsioni astrologiche di sabato 18 luglio: Leone turbato e fortuna per Vergine

Leone: accadrà qualcosa che potrebbe turbare il vostro umore. Cercherete conforto negli amici e nel partner, ma starà solo a voi cercare di scendere a patti con la situazione. Vi sarà richiesto un forte sforzo emotivo, ma se riuscirete a mantenere la positività, tutto andrà per il meglio. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non affliggervi eccessivamente.

Potreste trovare una valvola di sfogo efficace nello sport. Attenzione, però, a non usare gli eccessi culinari per provare a combattere la tristezza.

Vergine: la fortuna sarà dalla vostra parte. Vi sentirete pronti ad affrontare cose a cui prima non avreste mai osato pensare. Avrete modo di lavorare sulla vostra autostima e dei complimenti sinceri da parte di una persona speciale vi sproneranno a migliorarvi sempre di più. Sarà una giornata dedicata alla crescita personale e al cambiamento introspettivo. Non avrete molta voglia di relazionarvi con gli altri perché sarete troppo occupati ad ascoltare voi stessi.

Bilancia: il vostro equilibrio emotivo potrebbe vacillare davanti al comportamento del partner.

Vi sembrerà distaccato e troppo concentrato su se stesso. In un primo momento, potreste decidere di chiudervi in voi stessi e di attendere che il brutto momento passi, ma le previsioni zodiacali consigliano di indagare subito. Il vostro aiuto, infatti, potrebbe riuscire a mitigare la sua sofferenza. Questo aumenterà il feeling di coppia e le possibilità di creare una relazione duratura nel tempo.

Scorpione: sentirete il bisogno di staccare la spina e di partire per una bella vacanza. Forse, non sarà qualcosa che potrete fare subito, ma vi divertirete nel fantasticare sulle mete che visiterete. In famiglia, la situazione potrebbe diventare tesa e difficile da affrontare. Dovrete essere calmi e pazienti, ma anche risoluti.

Qualcuno potrebbe cercare di manipolarvi per i suoi scopi. Ne uscirete fuori facilmente: vi basterà rimanere estranei alle sue richieste.

Previsioni zodiacali di domani 18 luglio: romanticismo per Sagittario e Acquario dinamico

Sagittario: vi sembrerà di vivere sotto un incantesimo d'amore. Darete ascolto ai vostri sentimenti e cercherete di organizzare qualcosa di romantico per il partner. Vi sentirete pronti ad aprirgli totalmente il vostro cuore. Forse, dovrete affrontare delle difficoltà sul posto di lavoro. Per voi, non sarà facile approcciarvi con i colleghi e mantenere la calma. Le amicizie costituiranno un punto di riferimento essenziale perché vi forniranno un supporto emotivo insostituibile.

Capricorno: sentirete il bisogno di apportare dei cambiamenti nella vostra quotidianità. Non accetterete di vivere secondo le regole degli altri e farete di tutto per far emergere la vostra personalità. Ignorerete qualsiasi influenza proveniente dall'esterno perché preferirete concentrarvi solo sulle vostre qualità. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono, però, di non trascurare i vostri amici. Anche se in maniera limitata, sarà importante continuare ad avere dei contatti con loro.

Acquario: sarete alla ricerca di qualcosa che potrebbe introdurre delle novità nella vostra vita. Vi sentirete iperattivi e desiderosi di affrontare qualsiasi avventura. Non vi tirerete indietro davanti ad esperienze particolari e conquisterete tutti con la vostra vivacità.

Forse, il partner vi chiederà di vivere con più tranquillità gli eventi. Non concorderà totalmente con il nuovo stile di vita intrapreso. Starà a voi mostrargli quanto sarà importante mantenersi propositivi e dinamici.

Pesci: vivrete in simbiosi con i vostri amici. Non riuscirete a fare a meno della loro presenza e tenderete a non voler trascorrere del tempo da soli. Ciò vi porterà ad analizzare poco il significato delle vostre azioni e a concentrarvi più sul lato sociale della quotidianità. Le previsioni di domani consigliano di non esagerare e di non scappare dai vostri sentimenti. Approfondire questioni irrisolte vi consentirà di comprendere molte cose di voi stessi.