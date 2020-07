L'Oroscopo di martedì 28 luglio riserverà molte sorprese e novità per tutti i segni zodiacali. I transiti planetari avranno una grande influenza sugli aspetti della vita quotidiana, soprattutto su amore, lavoro e vita famigliare.

Nella volta celeste di domani, tra i movimenti principali, sarà possibile osservare la congiunzione tra Giove e Plutone e tra Saturno e Plutone. Inoltre, la Luna sarà in opposizione a Urano, Mercurio in quadratura a Marte e Mercurio in opposizione a Giove.

Approfondiamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo del 28 luglio per i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 28 luglio: Gemelli in cerca di perdono, sincerità per Cancro

Ariete: il lavoro vi riserverà delle sfide molto interessanti. Verrete messi alla prova e, anche se all'inizio non comprenderete il loro valore, durante lo svolgimento, tenderete a cambiare idea. Riuscirete a ritrovare la fiducia in voi stessi e a far emergere le vostre qualità. Dal punto di vista relazionale, forse, sentirete il bisogno di chiudervi a riccio. Preferirete rimanere da soli con i vostri pensieri, però il partner potrebbe farvi cambiare idea.

Toro: vi sembrerà di vivere all'interno di un sogno. Tutto sarà pervaso da una deliziosa atmosfera onirica e vi sentirete in grado di affrontare qualunque cosa. L'energia che sprigionerete attirerà persone positive e in grado di farvi sorridere.

Tenderete ad allontanare chiunque non rispetti le caratteristiche ricercate. Sarete molto severi anche con il partner perché non avrete voglia di stare a sentire le sue lamentele. Divertimento e passione saranno i due elementi chiave di questa giornata.

Gemelli: sarà il momento giusto per stabilire le vostre priorità.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

tenderete a tornare sui vostri passi e a pentirvi di alcune azioni compiute. Vi renderete conto di esservi espressi duramente nei confronti di alcune persone e cercherete di rimediare. Il perdono potrebbe non essere istantaneo. Forse, ci vorrà del tempo per ottenerlo e dovrete lottare per riconquistare la fiducia delle persone ferite.

Per fortuna, potrete contare sull'affetto delle persone più care.

Cancro: cercherete di improntare i vostri rapporti sulla sincerità e sulla lealtà reciproca. Non sopporterete le bugie di nessun tipo e tenderete a evitare chi farà il doppio gioco. La gentilezza vi infonderà un senso di pace e serenità, che sarete ben lieti di ricambiare. Dal punto di vista lavorativo, forse, non darete il massimo. Porterete a termine i vostri compiti, ma avrete fretta di tornare a casa. Tutto ciò sarà dovuto al desiderio di praticare i vostri hobby preferiti.

Previsioni zodiacali di martedì 28 luglio: Leone riflessivo, creatività per Bilancia

Leone: delle parole inaspettate potrebbero sconvolgere la vostra giornata.

Vi metteranno in crisi e vi spingeranno a riflettere. Avrete bisogno di prendervi un po' di spazio per capire se c'è della verità oppure no. Nel frattempo, occuperete le ore dedicandovi alle piccole faccende quotidiane e al lavoro. Vi porrete degli obiettivi facili da realizzare perché vorrete delle gratificazioni immediate. Trascorrere dei bei momenti con gli amici vi consentirà di distrarvi e di tornare a sorridere.

Vergine: crederete molto nel fato e nella fortuna. Cercherete di rendere la sorte propizia con piccoli gesti quotidiani. L'obiettivo sarà quello di realizzare un desiderio che vi starà molto a cuore. In alcuni momenti, vacillerete e tenderete a tornare sui vostri passi. Fortunatamente, una persona speciale vi spronerà ad andare avanti.

L'aiuto potrebbe arrivare da un famigliare, ma anche da una persona con cui non avevate troppa confidenza. A fine giornata potreste godere di una piccola sorpresa.

Bilancia: sarà una giornata all'insegna della creatività. Nonostante il caldo, vi divertirete a sperimentare nuove ricette e a usare ingredienti sconosciuti. Un vostro tocco personale vi consentirà di preparare dei gustosi manicaretti. Dal punto di vista sociale, sarete propensi al confronto e alla condivisione. Ascolterete le parole altrui, ma vi innervosirete davanti a critiche eccessive, soprattutto se non veritiere. Potrebbe esserci un po' di tensione tra voi e il partner.

Scorpione: tenderete a prendere il controllo del vostro gruppo di amici.

Amerete prendere l'iniziativa ed essere seguiti. Non amerete le contestazioni, ma cercherete di ascoltare le parole di tutti. Il partner potrebbe giudicarvi un po' troppo esagerati e provare ad ammorbidire il vostro carattere. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di tentare di scendere a compromessi. Sarà importante mantenere la vostra personalità, ma anche permettere agli altri di spiccare.

Previsioni astrologiche di domani 28 luglio: Sagittario ligio al dovere, Capricorno distratto

Sagittario: non ci sarà niente che vi spingerà a sottrarvi ai vostri doveri. Rispetterete le regole che vi siete imposti e darete poco adito a inutili distrazioni. Gli amici, forse, cercheranno di modificare i vostri piani per la giornata.

Vi inviteranno a uscire e a trascorrere del tempo con loro. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di concedervi qualche momento per voi stessi. Un po' di divertimento vi permetterà di portare a termine le vostre mansioni con più energia.

Capricorno: non riuscirete a tenere a freno la vostra immaginazione. La mente vi porterà lontano dalla vostra quotidianità e vi spingerà a fantasticare su scenari inediti. Ciò potrebbe crearvi qualche difficoltà sul posto di lavoro, con qualche distrazione di troppo, ma arriverete a fine giornata senza drammi. Il partner potrebbe chiedervi di concentrarvi di più sulla vostra vita di coppia perché vi vedrà distratti e poco inclini al dialogo.

Acquario: lo svago e il divertimento lasceranno il posto alla necessità di avere entrate economiche stabili.

Non vorrete più dipendere da altri per le vostre faccende personali e vi impegnerete nel migliorare la situazione lavorativa. La vostra pigrizia, forse, potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote, ma se sarete determinati e costanti, raggiungerete, in poco tempo, il vostro obiettivo. In famiglia, ci saranno delle cose da chiarire. Non sarà una conversazione piacevole, ma andrà affrontata.

Pesci: avvertirete il bisogno di sentirvi meglio con il vostro fisico. Ci saranno delle cose che vorrete migliorare e per questo vi dedicherete allo sport. Sceglierete qualcosa che possa aiutarvi, ma anche divertirvi. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di coinvolgere alcuni dei vostri amici in modo da trascorrere anche del tempo in compagnia.

Se tutto andrà in porto, sarete molto soddisfatti.