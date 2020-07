L'Oroscopo di lunedì 27 luglio riserverà entusiasmanti sorprese per tutti i segni zodiacali. I transiti planetari avranno un peso non indifferente sullo svolgersi delle situazioni amorose, lavorative e sociali di ciascuno di noi. Nella volta celeste di domani, tra i movimenti principali sarà possibile notare la congiunzione tra Giove e Plutone e tra Saturno e Plutone. Inoltre, troveremo la Luna in quadratura a Saturno, Mercurio in quadratura a Marte e Mercurio in opposizione a Giove.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo di domani 27 luglio dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 27 luglio: Toro pigro e Cancro fortunato

Ariete: sarà un lunedì di fuoco per voi, e non solo per le alte temperature. Vi concentrerete sui vostri sentimenti e non riuscirete a distogliere il pensiero dalla persona amata. Il lavoro interferirà un po' con i vostri piani perché sarete intenti a concentrarvi su qualcosa di poco piacevole. Nonostante tutto, cercherete di dare il massimo in ogni situazione e di rimanere con i piedi per terra. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di valutare con attenzione i comportamenti dei vostri amici.

Toro: dovrete combattere contro una forte pigrizia. Ciò non sarà dovuto all'incapacità di portare a termine gli obiettivi prefissati, ma al bisogno di spostare i pensieri su qualcosa di piacevole e allegro.

Una persona speciale vi spronerà a uscire dal vostro guscio e a rimettervi in gioco. All'inizio, potreste non apprezzare i suoi consiglia, ma alla fine gliene sarete grati. Dal punto di vista amoroso, la situazione subirà una piccola battuta d'arresto. Non disperate: creando la giusta atmosfera, tutto si risolverà!

Gemelli: non sarà il momento giusto per pensare alle questioni amorose. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di lasciare da parte le questioni in sospeso con la persona amata e di dedicarvi alla vostra crescita personale. Individuerete diversi campi in cui voler migliorare: vi impegnerete per farlo, anche se alcune cose vi sembreranno difficili da modificare.

Sarà importante non essere troppo invadenti nei confronti degli altri e analizzare le reazioni delle persone che vi circonderanno.

Cancro: non sopporterete l'idea che qualcuno possa ignorare quanto teniate al vostro lavoro e ai vostri obiettivi. L'essere sottovalutati vi metterà in una posizione difficile perché lascerà fuoriuscire un lato del vostro carattere che non apprezzerete. Per fortuna, ci penserà l'aspetto sentimentale a compensare il tutto. Gli eventi vi spingeranno tra le braccia della persona amata. Anche se rimarrete sorprese, non vi lascerete trovare impreparati e sarete ben lieti di assecondare la fortuna.

Previsioni zodiacali di lunedì 27 luglio: Leone orgoglioso e indecisione per Bilancia

Leone: il vostro orgoglio vi spingerà a puntualizzare su qualunque cosa. Non accetterete di avere torno e vi impegnerete al massimo per dimostrare le vostre ragioni. Questo atteggiamento potrebbe disturbare gli amici e metterli in una posizione difficile. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di vivere questa domenica con maggiore rilassatezza e di concentrarvi soprattutto sulle emozioni che il contatto con gli altri vi darà.

Vergine: verrete travolti dal desiderio di controllare tutto ciò che avrete intorno. Sul lavoro, sarete eccessivamente maniacali e non accetterete il normale scorrere degli eventi.

Se le cose prenderanno una direzione imprevista, potreste avvertire una spiacevole sensazione all'altezza dello stomaco. Sarà importante trovare il giusto equilibrio e lasciare alla giornata quel pizzico di sorpresa. In amore, al contrario, preferirete che sia il partner a prendere l'iniziativa. Vi abbandonerete al suo affetto e alle sue tenerezze.

Bilancia: all'inizio, vi farete trascinare dai sentimenti, però, dopo, deciderete di tornare sui vostri passi. Preferirete avere chiara la situazione prima di compiere azione affrettate. La persona amata, davanti a questo cambio repentino, potrebbe innervosirsi e chiedervi spiegazioni. Starà a voi scegliere le parole adatte per placare il suo animo e per seguire i vostri desideri.

In famiglia, verrete supportati e capiti. I consigli di una persona in particolare si riveleranno molto preziosi.

Scorpione: vorrete avere chiare tutte le questioni che riguarderanno il vostro cuore. Non sopporterete di vivere nel dubbio e non conoscere, esattamente, i sentimenti dell'altro. Cercherete di indagare con attenzione e di giungere a una conclusione che vi soddisfi. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non esagerare. Avrete tempo per scoprire tutti i dettagli riguardanti la persona amata. Sarà fondamentale osservare le sue reazioni e il suo rapporto con gli altri.

Previsioni astrologiche di domani 27 luglio: novità per Capricorno e Pesci fantasioso

Sagittario: tenderete a concentrarvi poco sul presente perché avrete molti piani per l'avvenire.

Non riuscirete a tenere a freno la vostra ambizione, ma un evento vi spingerà a rivalutare la vostra scala di valori. Il partner avrà qualcosa di importante da confidarvi. Si aspetterà supporto e affetto da parte vostra e voi non tarderete ad offrirglieli. Vi dimostrerete ottimi consiglieri e compagni di vita. Ciò non farà altro che rafforzare la vostra relazione amorosa.

Capricorno: desidererete dare un tocco di novità all'ambiente domestico. Opterete per uno stile che vi trasmetta serenità e spensieratezza. Cercherete di trovare questi due elementi anche nell'amicizia. Avrete voglia di trascorrere del tempo di qualità con le persone care. Sfuggirete da litigi e incomprensioni perché non vorrete rovinarvi l'umore.

Dal punto di vista lavorativo, dovrete impegnarvi molto, ma alla fine sarete soddisfatti dei risultati ottenuti.

Acquario: sarete inclini alla tolleranza e al rispetto per gli altri. Amerete entrare in contatto con caratteri diversi dai vostri e scoprire tutte le loro sfaccettature. Questo potrebbe portarvi ad ampliare di molto la vostra cerchia di amici, ma attenzione ad analizzare bene la persona prima di riporre in lei la vostra fiducia. Per i segreti più scottanti, invece, sarà preferibile parlare solo con gli amici storici. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di compiere una selezione accurata.

Pesci: darete tanto spazio all'immaginazione e alla fantasia. Adorerete vestire i panni dell'eroe in azione.

Lotterete per portare a termine tutti i vostri incarichi e storcerete il naso davanti a qualunque tipo di ingiustizia. Sceglierete con cura le battaglie da affrontare, ma sarete molto testardi. Gli amici non potranno fare a meno di ammirare la vostra coerenza e il vostro senso morale. Forse, a fine giornata, vi sentirete stanchi e poco energici, ma sarà sufficiente un sonno restauratore per ricaricarvi.