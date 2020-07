L'oroscopo di martedì 14 luglio avrà in serbo entusiasmanti novità per i diversi segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, tra i transiti principali, sarà possibile notare la congiunzione tra Giove e Saturno, Giove e Plutone e Saturno e Plutone.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo di domani 14 luglio dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 14 luglio: Toro alla ricercà di tranquillità e istinto per Gemelli

Ariete: avrete bisogno di trascorrere un po' di tempo all'aria aperta. Staccare la spina da tutto e da tutti vi permetterà di tornare più carichi che mai.

La luminosità dell'estate vi farà sentire in pace con il mondo esterno, ma attenzione a non sottovalutare possibili scottature solari. Il partner vorrà starvi accanto e condividere con voi le esperienze che vivrete. Sarete un po' restii a coinvolgerlo perché preferirete passare qualche ora in solitudine.

Toro: avvertirete la necessità di svolgere le vostre mansioni con tranquillità. Odierete chi vi farà pressione o vi metterà eccessivamente fretta. Vorrete gestire da soli il vostro tempo e seguire il ritmo che riterrete più giusto per voi. Forse, i colleghi di lavoro vi rimprovereranno per questo. Avvertiranno questo comportamento come una mancanza nei loro confronti. Dal punto di vista sentimentale, la situazione con il partner potrebbe subire una piccola e momentanea battuta d'arresto.

Gemelli: per capire che direzione prendere, dovrete affidarvi completamente al vostro cuore. Avrete un po' paura di mettere da parte la razionalità, ma ci saranno delle situazioni che vi chiederanno di fare proprio questo. Non potrete comandare o manipolare i vostri sentimenti, dovrete ascoltarli e comprenderli.

Se riuscirete in questo intento, i vostri rapporti sociali e sentimentali miglioreranno notevolmente e potreste trovare una persona molto speciale con cui condividere le giornate.

Cancro: vorreste avere una bacchetta magica per poter cancellare tutte le esperienze negative vissute fino a questo momento.

Tenderete a guardare al passato con occhio critico e a essere molto severi con voi stessi. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di provare a perdonarvi e di accettare le vostre imperfezioni. Solo in questo modo riuscirete a ritrovare l'equilibrio e a vivere in pace con voi stessi. Gli amici vi saranno di grande aiuto in questo obiettivo.

Previsioni zodiacali di martedì 14 luglio: novità per Vergine e chiarimenti per Scorpione

Leone: dopo tanto lavoro e giornate di fatica, deciderete di volervi togliere qualche sfizio. Avrete in mente degli acquisti da fare che renderanno molto soddisfatti. Non esagererete con lo shopping, ma vi divertirete a fare una passeggiata, tra i negozi, con i vostri amici.

Dal punto di vista sentimentale, ci potrebbero essere delle incomprensioni con il partner. Avrete bisogno di un chiarimento basato su un dialogo pacifico e costruttivo. Sarà importante cercare di mantenere la calma.

Vergine: avrete voglia di introdurre degli elementi di novità nella vostra quotidianità. Cercherete di basarvi sulle cose che più amate fare. Inoltre, sentirete il bisogno di trascorrere più tempo con i vostri amici. Potrebbe essere il momento giusto per recupare un rapporto che da molto credevate perduto. Rimarrete molto sorpresi dalla reazione del vostro interlocutore e vi pentirete di aver perso l'opportunità di vivere tante esperienze insieme.

Bilancia: dovrete scendere a patti con i vostri sentimenti più profondi e cercare di capire cosa volete davvero dal vostro futuro.

Darete grande importanza all'aspetto sociale e non vi tirerete indietro davanti a possibili appuntamenti. Sarete alla ricerca di una persona che sappia comprendervi e che non vi giudichi prima di conoscervi. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di mettere da parte la vostra insicurezza e di lasciarvi trascinare dallo scorrere degli eventi.

Scorpione: dovrete mettere da parte il vostro orgoglio perché avrete bisogno di un confronto con la vostra famiglia. Ci saranno delle cose, infatti, che vorrete modificare del vostro rapporto, ma dovrete essere pronti ad ascoltare anche il punto di vista degli altri. Sarà importante non imporre pretese eccessive e cercare di rimanere razionali. Il partner, se avrete la premura di coinvolgerlo, si dimostrerà un punto di riferimento emotivo insostituibile.

Previsioni astrologiche di domani 14 luglio: Sagittario concentrato sul lavoro e Pesci romantico

Sagittario: cercherete di mettere i vostri sentimenti in secondo piano perché vorrete concentrarvi solo sul lavoro. Avrete moltissimi impegni da portare avanti e il caldo non vi sarà certo d'aiuto. Forse, farete fatica ad organizzare la giornata e questo potrebbe mettervi in difficoltà. Sarà importante chiedere aiuto ai colleghi e cercare di delegare ciò che ha meno importanza. Confidarvi con un amico vi consentirà di allontanare lo stress accumulato e di ricevere consigli preziosi.

Capricorno: sarete alla ricerca della felicità. Non sarà un obiettivo facile perché sentirete di dover modificare ancora tante cose.

Sarà importante scegliere con cura le persone da avere attorno, infatti, questo sarà il primo tassello per condurre una vita rilassata e allegra. Il vostro ottimismo vi farà apparire simpatici e travolgenti agli occhi degli altri. Una persona speciale potrebbe notarvi e cercare di avvicinarvi. Starà solo a voi decidere se lasciarvi andare o meno.

Acquario: sentirete il bisogno di allontanarvi dallo stress quotidiano e di dare vita al vostro piccolo paradiso. Relax, serenità e convivialità saranno i tre elementi principali di questa giornata. Organizzerete qualcosa di divertente da fare con gli amici e cercherete di coinvolgere anche il vostro partner. Potrebbero esserci delle situazioni che vi faranno storcere il naso, ma tenderete a passarci sopra perché non avrete alcuna voglia di perdere tempo con inutili discussioni.

Pesci: avrete voglia di romanticismo e di una relazione sentimentale simile a quella delle favole. Le discussioni vi metteranno a disagio e desidererete solo godere dei momenti con il partner. Forse, tenderete a non voler vedere la realtà e a immaginare una storia d'amore diversa da quella che avete in realtà. Sarà importante cercare di mantenere i piedi a terra e affrontare le difficoltà di coppia senza scappare. Valutate con attenzione le reazioni del partner.