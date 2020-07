Giovedì 16 luglio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna, Venere e il Nodo Lunare sostare nel segno dei Gemelli, mentre Giove, Saturno e Plutone stazioneranno sui gradi del Capricorno. Urano proseguirà il suo moto in Toro, così come il Sole assieme a Mercurio che continueranno il domicilio nel segno del Cancro. In ultimo, Nettuno rimarrà stabile in Pesci come Marte che permarrà nell'orbita dell'Ariete.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Gemelli, meno roseo per Toro e Capricorno.

Sul podio

1° posto Acquario: shopping. Il trigono tra il Luminare femminile e Saturno farà optare, con ogni probabilità, i nativi per concedersi una sessione di shopping assieme a partner e figli.

Tali acquisti avranno molte possibilità di riguardare l'arredamento dell'abitazione, come una nuova lampada o quel televisore di ultima generazione per il salotto.

2° posto Gemelli: focus sulla famiglia. Luna e Venere si congiungeranno quest'oggi nella quarta casa astrologica, e ciò potrebbe porre l'accento sul modo di rapportarsi nativo verso la famiglia originaria. Sarà così che, in maniera costruttiva, analizzeranno manchevolezze e prese di posizione che avrebbero potuto e dovuto evitare.

3° posto Ariete: energici. Il sestile che Marte nella loro orbita formerà col duetto Luna-Venere avrà buone chance di aumentare il bottino energetico dei nati Ariete. Questa imponente mole di forze gli permetterà di cimentarsi in diversi ambiti, traendone svariate gratifiche morali.

I mezzani

4° posto Leone: riflessivi. Malgrado la congiunzione Venere-Luna in Gemelli sia un aspetto che, solitamente, stimoli favorevolmente il tono umorale nativo, stavolta la solfa potrebbe essere leggermente diversa. Nulla di preoccupante, ma il trigono tra Sole e Nettuno in seconda casa li renderà presumibilmente più riflessivi verso le prossime mosse da attuare.

5° posto Bilancia: finanze top. Giovedì in cui il bottino finanziario dei nativi andrà a gonfie vele. Il duetto retrogrado Giove-Saturno di Terra, però, suggerirà di entrare in modalità formica, in modo da cautelarsi per eventuali periodi di magra finanziaria.

6° posto Cancro: a testa bassa. Qualcosa sul versante professionale potrebbe continuare a non girare per il verso giusto, come un collega apatico o un capo dall'ostico carattere con cui rapportarsi.

Il terzetto Giove-Plutone-Saturno che cammina all'indietro proseguirà nella sua pesante opposizione al Sole nel loro domicilio, intimando ai nativi di proseguire ugualmente a testa bassa.

7° posto Scorpione: piaceri inespressi. 24 ore dove i nati Scorpione saranno probabilmente alle prese con dei desideri, materiali o relazionali, che non riusciranno a soddisfare. Tale latente insoddisfazione, figlia del sestile che Plutone ingaggerà con Nettuno nel loro Elemento in seconda casa, li esorterà a cambiare rotta, e ciò si rivelerà una saggia mossa.

8° posto Vergine: fiacchi. Da un lato ci sarà, con ogni probabilità, il capo aziendale che gli chiederà qualche straordinario ma, dall'altro i nativi avranno meno energie su cui fare affidamento.

Ogni tanto, come in questo caso, dire di no potrebbe preservarli dal subentrare dello stress. Probabili perplessità amorose dalla tarda mattinata.

9° posto Pesci: in disparte. Sia che si tratti di amore che di lavoro, i nati Pesci questo giovedì preferiranno starsene in disparte immersi tra mille pensieri e, purtroppo, preoccupazioni. Queste ultime, come spesso gli accade in questo periodo, non avranno reali motivazioni di base ma, perlopiù, saranno la conseguenza di un parterre planetario particolarmente ostico.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: lavoro flop. I nativi, che sono a capo di un team professionale, potrebbero trovarsi alle prese con qualche grattacapo relativo ai suddetti. Una risposta fuori posto e/o dei giorni di ferie richiesti nei momenti meno opportuni, li faranno probabilmente uscire fuori di senno.

11° posto Toro: pigri. Dopo le fatiche, sia mentali che fisiche, che i nati Toro hanno speso durante la sosta del Luminare femminile sui loro gradi, ecco che oggi si accorgeranno probabilmente di aver esagerato. Le energie, quindi, verranno presumibilmente meno e, come spiacevole conseguenza, anche la voglia di mettersi in gioco e progredire nei loro progetti in essere latiterà.

12° posto Capricorno: pettegolezzi. Il terzo segno di Terra, sempre molto attento all'opinione altrui, avrà buone chance di scontrarsi proprio col fantasma tanto temuto del pettegolezzo. Una maldicenza nata sul luogo di lavoro potrebbe urtare la loro sensibilità, rendendoli indisponenti coi parigrado.