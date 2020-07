L'oroscopo di lunedì 13 luglio presenterà molte novità per i diversi segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, tra i transiti principali, sarà possibile ammirare la congiunzione tra Giove, Plutone e Saturno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo di domani 13 luglio dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di lunedì: Toro concentrato sul lavoro, Cancro timido

Ariete: sarete pronti a dare il massimo in questo lunedì, ma dei piccoli imprevisti potrebbero danneggiare il vostro umore. Dovrete riuscire ad adattarvi e ad elaborare cambi di programma improvvisi.

La vostra pazienza verrà messa sotto pressione, ma alla fine ne uscirete vincitori. Dal punto di vista sentimentale, la relazione con il partner filerà liscia come l'olio: vi sentirete apprezzati e capiti. Ricambierete con gioia i suoi sentimenti e inizierete a organizzare un viaggio da fare insieme.

Toro: avrete poco tempo per pensare all'amore e alla relazione con il partner. Il vostro obiettivo principale, in questo nuovo lunedì, sarà quello di lavorare sodo e di applicare tutte le idee avute durante il weekend. Non sarete molto inclini alla socialità e tenderete a trascurare gli amici. Forse, una persona a voi molto vicina potrebbe interpretare male questo atteggiamento e allontanarsi. Starà a voi cercare di recuperare il rapporto e di mettere in chiaro il perché dei vostri comportamenti.

Gemelli: non avrete alcuna voglia di tornare al lavoro: per voi, l'estate è sinonimo di pace e tranquillità. Per questo motivo potreste avere degli atteggiamenti poco carini nei confronti dei colleghi. Sarà importante, però, evitare di dare vita a un clima lavorativo teso e fatto di incomprensioni. Potreste provare a praticare dello sport per lasciarvi indietro lo stress e la frustrazione.

Dal punto di vista sentimentale, non ci saranno importanti novità.

Cancro: avrete un sogno nel cuore da voler realizzare, ma avrete paura di dirlo ad alta voce perché temerete il giudizio altrui. Tenderete a chiudervi a riccio e ad esporvi poco con gli altri. Solo i vostri affetti più cari avranno modo di incidere la corazza dietro a cui vi nascondete.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non privarvi di esperienze interessanti a causa della timidezza. Potreste scoprire dei lati di voi da sempre ignorati e messi da parte.

Previsioni zodiacali di lunedì 13 luglio: fantasia per Leone, piccole avventure per Bilancia

Leone: non riuscirete a prendere le distanze dalla vostra fantasia. Adorerete immergervi in mondi incantati tramite la visione di film e la lettura dei vostri libri preferiti. Questo distacco dalla realtà sarà dovuto alla pesantezza delle sfide quotidiane. Avrete bisogno di qualche ora per ricaricare le batterie e per riprendere il controllo della situazione. Sarà importante non trascurare le relazione sociali e sentimentali perché vi saranno di grande aiuto.

Vergine: dovrete affrontare la paura per il futuro. Non sopporterete l'idea di essere davanti all'incertezza. Cercherete di controllare tutto ciò su cui avrete potere, ma non sarà mai abbastanza per voi. Proverete fastidio davanti ad alcuni comportamenti dei vostri cari perché non potrete fare nulla per imporgli il vostro punto di vista. Dedicarvi alle arti e alla musica vi aiuterà a rilassarvi e a pensare meno alle difficoltà quotidiane. Forse, avrete modo di approfondire il rapporto con una persona a voi molto cara.

Bilancia: per tenere a bada la noia di questo lunedì, vi lancerete in piccole avventure quotidiane. Accoglierete con gioia le proposte provenienti dai vostri amici e vi lascerete alle spalle inutili timori.

Potreste conoscere persone molto interessanti e desiderare di fare buona impressione. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non forzare il vostro carattere. Se sarete spontanei e sereni, riuscirete a farvi notare. Gli amici saranno molto fieri di voi e adoreranno la vostra compagnia.

Scorpione: sarete colti dal desiderio di fare tutto di fretta. Vi renderete conto che avrete molte cose da recuperare e questo vi metterà in una situazione d'ansia e di stress. Una persona speciale, però, correrà in vostro aiuto. L'oroscopo consiglia di non respingerla e di accettare con gratitudine il suo contributo. La situazione con il partner continuerà a essere tesa a causa dei differenti punti di vista.

Non riuscirete ad accettare determinati compromessi e rimarrete sul piede di guerra.

Previsioni astrologiche 13 luglio: Sagittario socievole, crescita personale per Pesci

Sagittario: avrete voglia di trascorrere tempo con gli altri e di approfondire le vostre conoscenze. Cercherete di mostrarvi allegri e disponibili, ma dovrete affrontare delle preoccupazioni che getteranno un'ombra sul vostro umore. Saranno legate soprattutto alla condizione lavorativa. Vi renderete conto di pretendere di più da voi stessi, ma di dovervi scontrare con una realtà che, al momento, non consente di apportare molte migliorie all'aspetto economico.

Capricorno: chiederete opinione agli altri, ma poi non riuscirete ad accettare chi la penserà diversamente da voi.

Riterrete di avere ragione in tutto e questo vi metterà in cattiva luce agli occhi degli affetti più cari. Sarete molto esigenti nei confronti del partner e gli farete notare ogni sua più piccola mancanza. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di provare a essere più tolleranti e di non sfogare lo stress sugli altri, ma in attività che possano aiutarvi a rilassarvi.

Acquario: una persona vi metterà davanti a una verità che mai vi sareste aspettati. Rimarrete spiazzati, ma cercherete di fare appello a tutte le vostre energie per fare il punto della situazione. Il partner, in questa circostanza, sarà fondamentale perché rappresenterà un appiglio insostituibile. Vi concentrerete sul vostro rapporto e trarrete forza dall'amore che vi lega.

Forse, dovrete combattere contro gelosie sul posto di lavoro: ignorare sarà la migliore soluzione!

Pesci: lavorerete molto sulla vostra crescita personale. Vi porrete degli obiettivi e lavorerete per realizzarli. L'introspezione sarà la vostra arma vincente perché vi consentirà di analizzare il vostro carattere e di fortificare le vostre vulnerabilità. Vorrete provare a migliorarvi anche dal punto di vista sociale. Cercherete di essere più espansivi e di prestare più attenzione alle parole degli altri. Non sarà un buon momento per lasciarvi coinvolgere da nuove relazioni sentimentali.