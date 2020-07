L'oroscopo di domenica 12 giugno avrà in serbo entusiasmanti novità per i diversi segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, tra i transiti principali, sarà possibile osservare la congiunzione tra Luna e Marte, Giove e Saturno, Giove e Plutone e Saturno e Plutone.

Scopriamo, nel dettaglio quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo del 12 luglio dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 12 luglio: Ariete determinato e nostalgia per Toro

Ariete: emergerà il lato più determinato del vostro carattere. Sarete inarrestabili e questo metterà a dura prova le persone che vi saranno attorno.

Non accetterete alcuna critica e anche i consigli saranno poco richiesti. In famiglia, cercheranno di ammorbidire il vostro carattere, però, avranno pochi risultati. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di provare a rilassarvi davanti al vostro cibo preferito.

Toro: vi sentirete molto nostalgici nei confronti del passato. Avrete voglia di tornare al periodo dell'infanzia quando tutto era più semplice e divertente. Uno tra i vostri amici potrebbe voltarvi le spalle a causa di alcune incomprensioni. Dopo la delusione iniziale, starà solo a voi decidere cosa fare: varrà la pena di recuperare un simile rapporto? Per quanto riguarda l'amore, qualcosa inizierà a muoversi dell'aria e avrete modo di cogliere sorprendenti opportunità.

Gemelli: sarà una domenica di calma e di relax, ma anche di grande riflessione. Analizzerete la vostra sfera sentimentale ed emotiva e cercherete di cogliere tutti i punti di forza e tutte le debolezze. Sarà un percorso doloroso, ma che si rivelerà di grande aiuto quando vi relazionerete con la persona amata.

Avrete modo di arginare tutto ciò che in passato ha rovinato le vostre precedenti relazioni. Sarà importante circondarvi di persone leali e sincere.

Cancro: userete l'ironia come arma per affrontare le vostre debolezze. Non vorrete mostrare agli altri di essere in difficoltà e proverete a mascherarlo in tutti i modi.

Il partner vi spronerà a fare qualcosa di bello insieme. Potreste sfruttare la domenica per fare una rilassante passeggiata al mare o nei parchi. La compagnia di un animale domestico sarà un vero toccasana perché vi consentirà di ritrovare il contatto con voi stessi e con gli altri.

Previsioni zodiacali di domenica 12 luglio: frustrazione per Bilancia e Scorpione in vena di confidenze

Leone: sarà importante tenere a freno il vostro ego. La fiducia in voi stessi vi farà sentire di poter controllare tutto e tutti, ma la realtà sarà diversa dalle aspettative. L'oroscopo suggerisce di concentrarvi solo su voi stessi, di non provare a cambiare le idee altrui e di non esercitare un'eccessiva pressione sull'ambiente circostante.

Non sarà il momento giusto per concentrarvi sulla vostra vita sentimentale, mentre darete più spazio al divertimento e alla spensieratezza.

Vergine: farete fatica a dare una seconda possibilità a chi, in passato, ha ferito i vostri sentimenti. Avrete voglia di andare avanti e di ampliare la vostra fetta di conoscenze. L'oroscopo consiglia di trascorrere molto tempo con gli amici e di non aver paura di mostrarvi per quello che siete. L'iscrizione a un corso d'arte o in palestra potrebbe aiutarvi a mettervi in contatto con nuove persone: potrebbe nascerne qualcosa di buono! Dal punto di vista sentimentale, non ci saranno grandi novità.

Bilancia: avrete voglia di una sorpresa da parte del partner.

Cercherete di inviargli dei segnali chiari e inequivocabili, ma forse non sarà molto attento nel coglierli. La frustrazione provata vi spingerà a parlare chiaramente, ma farete fatica a controllare la rabbia. L'oroscopo consiglia di non rinfacciare vecchie questioni ormai risolte: concentratevi solo sui vostri desideri attuali e su quello che vorreste dalla persona amata. Attenzione a non cadere nella superficialità.

Scorpione: vi sentirete stanchi e poco desiderosi di lanciarvi in nuove sfide. Sarà importante provare a combattere il caldo con una fuga in montagna o al mare. Il partner costituirà un punto di riferimento essenziale per voi perché si trasformerà nel vostro confidente più caro.

Gli aprirete il vostro cuore senza alcun timore e verrete ricompensati dalla sua gentilezza. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di fare attenzione alla meschinità altrui: non dategli alcun peso!

Previsioni astrologiche di domani 12 luglio: lealtà per Sagittario e Capricorno desideroso di viaggiare

Sagittario: in un rapporto di coppia la lealtà, per voi, sarà qualcosa di irrinunciabile. Tenderete a mostrare tutta la vostra fedeltà al partner, ma pretenderete che lui faccia lo stesso. Forse, a causa di eccessive pressioni, la situazione diventerà un po' tesa, soprattutto durante il pomeriggio. L'oroscopo consiglia di provare a rilassarvi e di dissipare i vostri dubbi tramite il dialogo.

Il confronto con amici e parenti potrebbe esservi di grande aiuto.

Capricorno: non riuscirete a tenere a freno il vostro desiderio di viaggiare. Avrete voglia di visitare moltissimi luoghi, soprattutto quelli legati alla natura. Forse, al momento, non potrete permettervi una vacanza, ma nessuno vi impedirà di iniziare a progettare i vostri spostamenti futuro. Sarà divertente parlarne con il partner e pianificare qualcosa da fare insieme. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non perdere la fiducia e di continuare a fantasticare.

Acquario: non sarà una domenica di relax per voi perché deciderete di sfruttare queste ore di libertà per lavorare su alcune delle vostre idee. L'obiettivo sarà quello di farvi notare sul posto di lavoro e di ottenere una posizione di maggior rilievo.

Forse, ci vorrà del tempo per raggiungere questo scopo, però, la vostra costanza vi farà sentire soddisfatti. Inoltre, guadagnerete l'approvazione e la stima delle persone che vi saranno accanto.

Pesci: il vostro animo romantico dovrà scontrarsi con una realtà superficiale e strafottente. Avrete a che fare con persone che daranno poco peso alla loro spiritualità e al loro io. Preferiranno basarsi su canoni estetici e questo rovinerà i vostri sogni d'amore. L'oroscopo consiglia di continuare a cercare. Se non vi arrenderete e persevererete nei vostri obiettivi, riuscirete a realizzare tutto ciò che vorrete. In famiglia potrebbero esserci alcuni incomprensioni riguardanti alcune delle vostre idee.