L'Oroscopo di mercoledì 26 agosto, è pronto a svelare cosa hanno in serbo gli astri per ciascun segno zodiacale. Entra nel vivo la settimana. Questa giornata si prospetta particolarmente interessante e ricca di iniziative che renderanno alcuni segni molto coinvolti. Dopo il primo quarto del giorno precedente, avremo la Luna in Sagittario nella sua fase da gibbosa crescente. Andiamo subito a leggere le predizioni zodiacali delle stelle per questa particolarissima giornata e scopriamo la classifica predisposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche del 26 agosto: classifica degli ultimi quattro segni

Vergine - 12° posto - Mercoledì che potrebbe portarvi dei problemi, ma per fortuna vi sentirete battaglieri. Forse avete molta carne a cuocere, in tal caso sarà meglio impegnarsi per sistemare il più possibile questo caos. Affidatevi al vostro spirito guerriero e partite all'attacco senza indugiare troppo.

Impegnatevi in alcune attività ricreative e anti-stress. Non esiste solo il lavoro/studio, inoltre, pensare a se stessi aiuta a mantenersi in buona salute psicofisica. In giornata avrete modo di gustarvi un caffè o un aperitivo al bar e potreste notare qualcuno di interessante tra la folla. Cercate di tenere le orecchie bene aperte: riceverete un super-consiglio!

Scorpione - 11° in classifica - Occhio alle spese e al cibo, questa sarà una giornata giù di tono. Forse ultimamente vi siete lasciati prendere troppo la mano ed ora navigate in cattive acque finanziarie. Ci sono dei consumi da tagliare o perlomeno da ridurre. Il mese sta per volgere a conclusione ed avete delle bollette, mutui o delle rate da saldare.

Comunque sia, non lasciatevi prendere dal panico! Anziché sprecare del tempo prezioso a pensare ai problemi, riflettete sul come risolverli. A volte basta cambiare prospettiva per vedere tutto sotto un'altra ottima migliore. Non trascurate la vostra salute, specie se soffrite di dolori articolari o all'apparato digerente.

Serata appagante, godrete dell'amore del partner o della famiglia riunita.

Capricorno - 10° posto - Forse state combattendo una sorta di battaglia interiore, le stelle lo vedono. C'è qualcosa che vi affligge e che non vi fa vivere in maniera serena. Avete bisogno di uno stimolo, ossia di qualcosa che vi invogli ad agire ogni mattina. Lasciate che agosto si concluda, perché da settembre le vostre idee si schiariranno e qualcosa di positivo comincerà ad intravedersi in fondo al vostro tunnel. Dentro di voi possedete la forza di sbocciare, dovete solamente fidarvi del vostro istinto. In giornata, cercate di non consolarvi con i dolci, poiché non farà altro che aggravare la circostanza.

Acquario - 9° in classifica - Avvaletevi dell'aiuto di un professionista, evitate di improvvisare.

Prima di fare il passo successivo, sinceratevi di avere la situazione sotto controllo e di aver sistemato ogni questione. Attenzione ai mezzi di trasporto pubblici, rischierete ritardi, scioperi o imprevisti spiacevoli. Ciononostante, cercate di vedere sempre il lato positivo delle cose, esattamente come faceva la piccola Pollyanna nel romanzo di Eleanor Hodgman Porter. Anche se questa giornata non sarà delle migliori, la settimana si concluderà con un evento sensazionale ed anche emozionante. Prendete appuntamento dal parrucchiere prima del fatidico rientro, avete bisogno di una bella sistemata.

Oroscopo di domani 26 agosto: segni nella media

Leone - 8° posto - A quanto sembra, questa sarà una giornata un po' strana e un po' vivace.

Qualcosa di interessante vi accadrà, forse uscirete oppure avrete degli ospiti. Sarete impegnati, soprattutto se lavorate in proprio o presso un'azienda privata. Cercheranno di catturare la vostra attenzione, le stelle parlano anche di partner gelosi o di spasimanti misteriosi. Durante l'estate è accaduto un fatto particolare che non dimenticherete abbastanza facilmente. Comunque sia, cercate di non distrarvi troppo o rischierete di dover ripetere un certo lavoro o di fare degli errori improduttivi. Vi ritroverete a scattare delle belle foto, ma cercate di non raccontare troppo di voi sui social: il mistero è molto più affascinante.

Cancro - 7° in classifica - L’Oroscopo del giorno 26 agosto si presenta più che positivo per le coppie fresche e per quelle sposate/conviventi.

Avrete delle stelle che stuzzicheranno l'eros e la voglia di riscoprirsi ancora più a fondo. In queste 24 ore profumate di amore e sentimenti sfavillanti. potreste decidere di fare un gesto estremamente romantico. Sarà bene sfruttare questo mercoledì per organizzare qualcosa di memorabile da fare durante il prossimo weekend: magari una fuga romantica alle terme oppure prenotare una cenetta speciale un ristorante chic. La suddetta giornata, inoltre, vi renderà anche più produttivi all'interno della vostra professione. Risulteranno favoriti i contratti e gli acquisti immobiliari.

"Ricordati di osare sempre, anche con i venti contrari", questa frase di Gabriele D'Annunzio sarà il vostro mantra-guida quotidiano.

Pesci - 6° posto - L’oroscopo di domani 26 agosto vi vedrà ben posizionati all'interno della classifica quotidiana. Se avete incominciato una dieta e/o incrementato l'attività fisica, resterete stupiti dalle energie strepitose di cui state disponendo ultimamente: continuate così! Nei prossimi 2-3 anni arriverà l'amore vero, quindi cercate di essere più attivi e mettetevi in gioco. La situazione generale vi preoccupa un po', ma per fortuna avete seguito i suggerimenti delle stelle ed avete tenuto alta la guardia. Sfruttate appieno questa giornata dato che sarete pieni di sprint. Arriverete dove volete arrivate: tempo al tempo!

Gemelli - 5° in classifica - Eccoci giunti nel cuore della settimana.

Gli astri vi vedranno indaffarati, forse sarete dediti al lavoro, alle spese o alle pulizie casalinghe, insomma, sarete impegnati ma anche produttivi. Otterrete dei buoni risultati e riuscirete anche a ritagliare del tempo per stare con la famiglia. Ultimamente vi siete sentiti scoraggiati e apatici. Avete trascorso delle giornate senza fare nulla e il nervosismo ha dilagato all'interno delle mura domestiche. Da questo 26 agosto, la musica cambierà! Finalmente ritroverete l'ispirazione che stavate cercando e tornerete ad essere attivi come una trottola. Cercate di non perdere il focus sulle attività che contano. Un familiare ha bisogno di aiuto o di cure, dunque, occorrerà riprogrammare la quotidianità adattandola alle ultime novità sopraggiunte.

Oroscopo e classifica dei primi quattro segni zodiacali

Ariete - 4° posto - Sarete di buonumore ed anche molto altruisti. Aiuterete qualcuno che avrà bisogno di una mano, forse un collega o un famigliare. Ultimamente siete distratti, magari mentre leggete o siete impegnati in un'attività, la vostra mente fugge altrove e impiegate del tempo per tornare a focalizzarvi su ciò che state facendo. La vostra relazione d'amore risulterà in via di miglioramento, quindi se ci sono stati dei litigi o delle incomprensioni, in queste 24 ore potranno essere ripianati. Gli eventi non accadono mai per puro caso, infatti, un detto zen dice che: "Nessun fiocco di neve cade nel posto sbagliato". I tempi corrono inarrestabili, per cui non statevene con le mani in mano.

Agite.

Sagittario - 3° in classifica - In queste 24 ore batterete cassa, specialmente se lavorate in proprio o nel marketing. Occorrerà reinventarsi, cioè rivedere una situazione che non ingrana come dovrebbe e sistemarla una volta per tutte. Sarete dotati di molta empatia e di energia, dunque, non dovrete fare altro che sfruttare questi due 'superpoteri'. Non saranno da escludersi delle uscite di gruppo o di famiglia, cercate di prestare attenzione alla strada o ai figli piccoli. Aspettatevi un mercoledì piacevole!

Bilancia - 2° posto - Le previsioni astrologiche del 26 agosto spalancano le porte delle migliori opportunità. Un membro della famiglia o un collega, vi offrirà una chance spettacolare.

Tutto vi sembrerà più positivo e roseo, anche l'amore tornerà a sorridere dopo un periodo privo di stimoli. Avrete ben chiari quelli che sono i vostri obiettivi professionali e personali. Qualcosa comincerà a bollire in pentola, avrete un progetto in cantiere. Il supporto astrale non vi mancherà e il prossimo autunno si rivelerà propizio. Siate sempre equilibrati in tutte le cose, non strafate e non poltrite. Facendo un passo alla volta arriverete in cima alla vetta e da qui potrete stupirvi davanti al meraviglioso panorama che vi ritroverete di fronte.

Toro - 1° in classifica - Le stelle dicono che avrete una giornata florida di inventiva. Sarete molto disinvolti ed anche passionali. Le opportunità fioccheranno come la neve in inverno.

A proposito d'inverno, sotto sotto non vedete l'ora che arrivino i mesi freschi e tranquilli. Forse siete stanchi di sentire il casino dei turisti o magari il caldo eccessivo vi sta 'schiacciando' rendendovi abbastanza pigri. Comunque sia, presto riprenderete ad ingranare al 100% e tornerete a focalizzarvi sui vostri sogni nel cassetto. Per quanto riguarda questa giornata, coloro che sono senza un impiego dovranno riflettere attentamente sul da farsi e rimboccarsi le maniche per costruirsi un futuro roseo. "La felicità non è avere quello che si desidera, ma desiderare quello che si ha" diceva Oscar Wilde.