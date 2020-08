L'oroscopo di mercoledì 26 agosto prevede un Sole splendente per i nativi Vergine, che assieme a Giove e Saturno in posizione favorevole vivranno un periodo piuttosto equilibrato sia in amore che al lavoro, mentre Ariete saprà cosa fare per conquistare la propria anima gemella, e far riaccendere la passione, grazie alla Luna in trigono dal segno del Sagittario. Per Capricorno potrebbero nascere nuove amicizie, e forse nuove collaborazioni, mentre per i Pesci la voglia di fare in ambito lavorativo non mancherà di certo. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di mercoledì 26 agosto per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 26 agosto segno per segno

Ariete: una giornata promettente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di mercoledì, con la Luna in trigono dal segno del Sagittario che promette un po' di stabilità in più nella vostra relazione di coppia.

Riuscirete infatti a capire meglio cosa desidera il partner da voi, e saprete agire con maggior destrezza. Se siete single potreste avere ancora qualche possibilità di conquistare il cuore di qualcuno che amate. Per quanto riguarda il lavoro è inutile che volete assumere un ruolo da leader se poi non siete in grado di gestire il gruppo. Meglio lasciare fare agli altri. Voto - 7,5

Toro: la vostra configurazione astrale sarà abbastanza soddisfacente per quanto riguarda il settore professionale secondo l'oroscopo di mercoledì 26 agosto. Giove e Saturno saranno adatti per ottenere buone prestazioni, ciò nonostante avrete bisogno di un po’ di sangue freddo. In amore fate attenzione perché potrebbe esserci un po’ di scompiglio nella vostra relazione di coppia, ed essere aggressivi, pretendendo la ragione non farà sicuramente bene.

Se siete single le parole dolci quando avete offeso qualcuno non vi saranno d'aiuto. Voto - 7-

Gemelli: relazione di coppia più semplice da gestire in questa giornata di mercoledì. Ci sarà una grande vivacità e voglia di vivere tra voi e il partner, e raggiungere un buon affiatamento di coppia sarà più facile.

Se siete single fatevi coraggio e vedrete che anche voi potreste entrare nel tunnel dell'amore. Per quanto riguarda il lavoro a volte prendete alcune decisioni con troppa foga, e fareste meglio a riflettere un momento in più prima di agire. Voto - 7,5

Cancro: oroscopo di mercoledì non semplicissimo per quanto riguarda il settore professionale, a causa di Giove e Saturno in opposizione dal segno del Capricorno.

Entrare in confidenza con le vostre mansioni potrebbe sembrarvi più difficile del solito, ma forse vi basterà vedere le cose da un altro punto di vista. Bene invece la sfera sentimentale, con una relazione di coppia stabile e che promette incontri da batticuore per i single, soprattutto se nati nella seconda decade. Voto - 7,5

Leone: ottima giornata per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. La Luna si troverà in trigono dal segno amico del Sagittario, e vi regalerà una relazione di coppia decisamente ottimale in questa giornata. I cuori solitari cercheranno di essere più affettuosi e sensibili per attirare l'attenzione verso nuove persone. Per quanto riguarda il lavoro essere puntigliosi in questo periodo non porta grandi risultati, dunque dovreste provare a cambiare strategia e atteggiamento.

Voto - 7,5

Vergine: giornata piuttosto equilibrata per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, con il Sole che splende alto in congiunzione al vostro cielo, assieme a Giove e Saturno in trigono dal segno amico del Capricorno. Per quanto riguarda i sentimenti dunque vi sentirete maggiormente coinvolti con la vostra anima gemella, e ricomincerete a nutrire ottimismo, fiducia e stima nei confronti del partner. I cuori solitari si tufferanno verso un mondo tutto da scoprire. Sul posto di lavoro avete accumulato tanta esperienza e vi sentirete pronti ad iniziare nuovi incarichi. Voto - 8+

Bilancia: oroscopo di mercoledì migliore rispetto alle giornate precedenti, anche se ancora non così splendente.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale la Luna in sestile al momento porterà maggiore stabilità in coppia, ma servirà ancora tanto impegno da parte vostra per far felice il partner. Se siete single tenete a freno le emozioni in questo momento e studiate la situazione. Sul fronte lavorativo i segnali d'allarme sono un po’ dappertutto, e dovrete mettervi sulla difensiva per non commettere errori. Voto - 7+

Scorpione: la giornata si rivelerà molto buona per quanto riguarda il settore professionale secondo l'oroscopo. Giove e Saturno in sestile dal segno del Capricorno vi aiuteranno a lavorare con maggiore efficacia e non vi farete scoraggiare dinanzi ad alcuni ostacoli. Sfera sentimentale abbastanza soddisfacente con Venere in trigono dal segno del Cancro.

Sarete infatti protagonisti di diverse emozioni tutte da vivere insieme alla persona che amate. Se siete single puntate di più sul carattere, e non sull'aspetto fisico. Quest'ultimo prima o poi se ne andrà. Voto - 7-

Sagittario: Mercurio in quadratura dal segno della Vergine potrebbe rivelarsi un problema per quanto riguarda il lavoro secondo l'oroscopo di mercoledì 26 agosto. Dovrete prestare maggiore attenzione ad alcune mansioni che stanno prendendo la direzione sbagliata. Per quanto riguarda la sfera sentimentale potreste essere un po’ criticati in questa giornata voi single, ma con un po’ di diplomazia potreste aggirare il problema. Se avete una relazione fissa la Luna in congiunzione porterà una sana dose di romanticismo tra voi e il partner.

Voto - 7,5

Capricorno: periodo più che discreto per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di mercoledì. Nel lavoro Giove e Saturno in congiunzione vi doneranno uno dei periodi più propizi per quanto riguarda gli affari, con risultati che saranno molto soddisfacenti. Bene anche la sfera sentimentale, soprattutto per voi single che potreste dare vita a nuove ed interessanti amicizie. Se avete una relazione fissa avrete una grande voglia di mettervi in gioco e mettersi sempre a disposizione della vostra anima gemella. Voto - 8

Acquario: relazione di coppia ancora sottotono in questa giornata di mercoledì. Fareste meglio a non darvi a cambiamenti drastici perché in questo modo non farete felici il partner.

Se siete single potreste essere un po’ criptici e con poca voglia di stare in mezzo alla gente. Sul fronte lavorativo state andando bene, ma fareste meglio a non assumervi parecchi rischi per non avere problemi in un secondo momento. Voto - 6

Pesci: in amore la vostra voglia di stare con il partner aumenterà l'affiatamento di coppia, e sarà più facile per voi gestire al meglio la vostra storia d'amore. Per quanto riguarda i cuori solitari non smettete di credere a qualcosa a cui tenete, anche se si tratta di qualcosa di estremamente ambizioso. Sul fronte lavorativo la voglia di impegnarvi e la creatività non vi mancheranno, dunque approfittatene per raggiungere il successo che desiderate e che meritate.

Voto - 8