L'Oroscopo di martedì 25 agosto è pronto a snocciolare senza indugi cosa serbano gli astri per ciascun segno zodiacale. Innanzitutto saremo al centro di una transazione lunare importante con il primo quarto. La Luna, verso l'ora di pranzo, lascerà il domicilio dello Scorpione e si sposterà nel Sagittario.

Andiamo subito a leggere le predizioni zodiacali delle stelle per questa particolarissima giornata e scopriamo la classifica predisposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche del 25 agosto: classifica degli ultimi quattro segni

Capricorno - 12° posto - Vi sentirete un pochino soli e potreste scivolare nei ricordi delle giornate estive.

Sarete molto presi dal vostro dispositivo mobile, ma sarà bene non lasciarsi inghiottire completamente dal web! Avrete da fare le pulizie domestiche e/o cucinare: chiedete aiuto e non tiratevi indietro per nessuna ragione. Di tanto in tanto, nel corso della giornata, fareste bene a ritagliarvi del tempo per ricaricare le pile mentali. Premiatevi per l'impegno profuso e concedetevi un bel bagno rinfrancante oppure fatevi fare un massaggio dal partner. Lasciatevi trascinare dalla corrente del destino: non potete avere il controllo di tutto e tutti.

Scorpione - 11° in classifica - In questo periodo non vi sentite né carne né pesce. Tutto è molto confuso e state anche poco bene fisicamente. Forse un recente accadimento vi ha scombussolato le carte in tavola procurandovi dolore o disagio.

In giornata dovrete tenere sotto controllo la pressione, perché ultimamente fa le capriole! Considerate l'idea di intraprendere una dieta o di alimentarvi in maniera completamente genuina: questa sarà una giornata favorevole. Meglio soli che indesiderati, per cui se la relazione non sembra funzionare, rompete i rapporti prima che sia troppo tardi.

"Il mare è pieno di pesci", l'amore arriva a qualunque età, ma dovete uscire e mettervi in gioco perché la persona giusta non arriva per posta.

Gemelli - 10° posto - Avrete a che fare con una giornata abbastanza ambigua dato che ci saranno lati positivi e lati negativi. Innanzitutto, l'oroscopo parla di notizie finanziarie interessanti che stanno per bussare alla vostra porta, per cui non dovrete abbattervi davanti all'ennesima bolletta salata o ad un guasto da riparare.

Se desiderate un aumento della busta paga, questa potrebbe essere la giornata giusta per fare richiesta o per ricercare un secondo impiego (anche a part-time). In casa, il caos regnerà sovrano, per cui avrete molto da fare. Fatevi dare una mano, il tempo è prezioso! In serata le cose si aggiusteranno, riuscirete a mettere ogni problema da parte e a divertirvi con la famiglia o gli amici più sinceri.

Bilancia - 9° in classifica - Le previsioni astrologiche del 25 agosto annunciano una serie di novità interessanti. Dovrete tenere sotto controllo la situazione generale e non dare nulla per scontato. I problemi si ingigantiscono quando li si sottovalutano. Coloro che hanno una questione legale o burocratica in sospeso, presto potranno chiuderla.

La suddetta giornata regalerà sorrisi ed emozioni per i cuori solitari che hanno una cotta segreta per un collega, o per una persona che vedono abbastanza spesso, o che magari hanno conosciuto tramite i social network. L'amore va cucinato a fuoco lento, altrimenti si brucia. Prendetevi tutto il tempo che vi occorre per approfondire una conoscenza o per scoprire nuovi aspetti del partner. La vostra vita sta cominciando a ruotare come desiderato.

L'oroscopo di domani 25 agosto: segni nella media

Acquario - 8° posto - Forse state seguendo una dieta o magari siete in attesa di una risposta in merito ad un colloquio di lavoro. Insomma, queste 24 ore profumano di aspettative e voglia di azione. Faticherete a starvene tranquilli nel vostro angolino: avrete un gran bisogno di farvi valere.

La vostra primavera/estate è stata a dir poco turbolenta, il vostro umore ha fatto le capriole o forse siete stati poco bene. Comunque sia, a partire da questo martedì comincerà una netta ripresa psicofisica, quindi dovrete cercare di preservare le vostre energie e mantenervi costantemente stimolati. Cercate di tenervi pronti per ogni evenienza: si intravedono nubi all'orizzonte.

Leone - 7° in classifica - Abbiamo un oroscopo così così. Sarete alle prese con alcune urgenze. Dovrete correre avanti e indietro, destreggiandovi in mille attività. Dovrete evitare di strafare e di assumere più caffeina del consueto, altrimenti rischierete di peggiorare la situazione. Tutto questo caos si trascinerà fino al tardo pomeriggio, dopodiché potrete staccare la spina e riposare.

Prima di andare a dormire, una buona camomilla vi sarà di grande aiuto poiché vi distenderà i nervi tesi spegnendo anche le preoccupazioni più recondite.

Tutto è possibile, solamente cercate di non accollarvi troppe responsabilità. In famiglia, forse c'è stata un po' di maretta, ma non prendetevela più di tanto. Non è facile convivere con altre persone, poiché ognuno ha il suo pensiero e i suoi spazi.

Vergine - 6° posto - Buon martedì, anche se qualche imprevisto non sarà da prendere sottogamba. Giorno dopo giorno, vi rendete sempre più conto che urge prepararsi ad un'eventualità. Non siete un segno sprovveduto, per cui fareste bene a farvi trovare preparati in casi di emergenza. La suddetta giornata vi sarà di grande supporto sul fronte sentimentale, lavorativo e/o familiare.

Possibili transazioni economiche: qualcuno concluderà un acquisto speciale mentre altri si dedicheranno ad una bella sessione di shopping. Vi sentirete freschi e riposati, la notte vi gioverà. Il tempo scorre senza attendere nessuno, per tale motivo dovete imparare a tenere il passo senza affannarvi dietro alle futilità. Preparatevi a ricevere una certa notizia!

Pesci - 5° in classifica - L’oroscopo di domani 25 agosto parla di occasioni da cogliere al volo. Se siete in cerca di un lavoro o se state riflettendo su un corso di studi da effettuare, queste 24 ore porteranno chiarezza grazie a Venere nel settore professionale. Coloro che lavorano da remoto (cioè da casa), si sono dovuti adattare a grandi cambiamenti e non è stato facile.

Tuttavia, questa è stata un'esperienza di grande utilità: chiedetevi come fare per incrementare gli incassi. Settembre sta per arrivare, tutti i nodi verranno finalmente sciolti. Preparatevi ad affrontare un ulteriore cambiamento.

Oroscopo e classifica dei primi quattro segni dello zodiaco

Toro - 4° posto - In queste 24 ore vi sentirete più che generosi e avrete voglia di sorprendere la persona del cuore o un familiare: una parola dolce o un piccolo pensierino basteranno a rallegrare la loro giornata. Di recente potrebbero esserci stati dei disguidi o dei ritardi: in questo martedì potrebbe giungere una risposta.

Le stelle, prossimamente, vi vedranno cogliere delle opportunità lavorative preziose.

Forse state chiudendo un accordo proficuo o state valutando un certo cambiamento. Comunque sia, se siete interessati alla crescita professionale e finanziaria, allora dovrete tenervi costantemente aggiornati tra corsi, ricerche online e riviste di settore. In questo modo, quando l'occasione giusta busserà alla vostra porta, sarete preparati e pronti.

Cancro - 3° in classifica - L’Oroscopo del giorno 25 agosto dice che sarà un martedì lodevole. Vi sentirete appagati e soddisfatti, guarderete la vostra casa e la famiglia con intenso amore. Anche chi è solo proverà delle sensazioni piacevoli e questo per via della Luna in ultimo quarto. Avrete modo di rimettervi in pari o di recuperare un certo ritardo.

Forse ultimamente avete avuto delle difficoltà a dormire, magari vi svegliate nel cuore della notte in preda all'ansia e alla preoccupazione. Per fortuna da questa giornata tutti i problemi dovrebbero risolversi.

Cercate di non accumulare il lavoro e di non perdere di vista i vostri obiettivi professionali, sentimentali e esistenziali. Cercate di bilanciare tutti gli aspetti della vostra vita e di fare una cosa alla volta, altrimenti, a lungo andare, rischierete un esaurimento nervoso: "Il viaggio di mille miglia comincia con il primo passo".

Ariete - 2° posto - L'oroscopo rivela che questa di martedì sarà una giornata molto allegra e rassicurante. Dopo degli improvvisi rovesciamenti, che vi hanno sconquassato mente e corpo, finalmente riceverete delle notizie confortanti e il sorriso tornerà a stamparsi sulle vostre labbra.

C'è qualche nativo dell'Ariete che si colpevolizza per una scelta sbagliata che lo ha condotto su una strada priva di sbocco o forse ha commesso un errore irreparabile di cui si pente amaramente. Tuttavia, qualunque sia la difficoltà che avete affrontato, imparate a lasciarla andare. Un detto zen dice "Lascia andare o sarai trascinato". Solamente voltando pagina e perdonandovi, potrete concentrarvi su un percorso alternativo che potrebbe rivelarsi roseo e ricco di splendide opportunità. Dunque, non piangete troppo a lungo sul latte versato.

Sagittario - 1° in classifica - Le previsioni delle stelle dicono che la Dea della Fortuna vi bacerà. Le vostre capacità seduttive risulteranno irresistibili.

Avrete tutto sotto controllo e ogni cosa sarà più limpida. Non avrete dubbi e finalmente saprete prendere quelle decisioni che rinviate da tempo. Nella vostra casa calerà un velo di pace e felicità, i familiari saranno più tranquilli che mai. Potrete concentrarvi al meglio sul lavoro e sulle vostre passioni. Forse riprenderete in mano una dieta o magari quelle attività ginniche che avete sospeso alcune settimane fa. Novità per i pendolari: potranno fare delle nuove conoscenze e non sarà da escludersi un bel colpo di fulmine. Fare attività sociale vi tornerà utile anche sul piano professionale. Per cui, se aspirate ad una carriera in grande spolvero, allora dovete essere più alla mano possibile.