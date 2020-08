L'ultima settimana di agosto è da poco iniziata, vediamo quali sono i progetti degli astri e delle stelle per i dodici segni per la giornata di domani. È un momento di recupero per la Vergine, tuttavia le stelle consigliano cautela, meglio evitare i passi affrettati. Al contrario l'Ariete farebbe bene a seguire il proprio istinto, che si rivela infallibile durante le prossime ore. Cancro romantico e passionale, anche gli incontri sono favoriti. Bilancia pratica. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di mercoledì 26 agosto per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del 26 agosto per tutti i segni

Ariete: il consiglio delle stelle per questa giornata è quello di seguire il proprio istinto. In ambito lavorativo, in modo particolare, potrebbero nascere progetti vincenti. Amore sottotono.

Toro: durante le prossime 24 ore potrebbero sbloccarsi interessanti situazioni economiche per il segno, come una vincita o un’eredità da dividere. L’amore è sereno e romantico, ma il lavoro occupa la maggior parte del vostro tempo.

Gemelli: l’oroscopo del 26 agosto lascia presagire una giornata impegnativa per il segno, impegnato da alcune questioni burocratiche ed economiche, come una vendita o un acquisto da concludere. Bene l’amore.

Cancro: resistere al richiamo dell’amore non è facile, soprattutto con un cielo così positivo e romantico.

Per i single è arrivato il momento di guardarsi attorno, di uscire e frequentate luoghi che favoriscano i nuovi incontri. Chi vive in coppia dovrebbe ritagliarsi del tempo da trascorrere con il partner, magari organizzando una cena per due sotto il cielo stellato.

Leone: l’oroscopo vi protegge e vi da una marcia in più durante queste ultime giornate di agosto.

È arrivato il momento di osare, di tornare in pista e lottare per raggiungere i propri obiettivi. Contrasti in amore, il Leone è un po’ distratto e il partner rischia di fraintendere.

Vergine: il consiglio delle stelle per la giornata di mercoledì 26 agosto è quello di essere più clementi con voi stessi, non dimenticando che errare è umano e che non esistono donne o uomini perfetti.

Non colpevolizzatevi, ma accogliere le vostre debolezze.

Bilancia: sono 24 ore interessanti per gli affari e le questioni pratiche. Secondo l’oroscopo questa giornata è ideale per concludere un affare o lanciarsi in nuovi progetti. Amore sereno per le coppie, notti in bianco per i single.

Scorpione: è un buon momento per la sfera lavorativa e gli affari. Queste giornate conclusive di agosto si rivelano ideali per concludere delle trattative o formare un nuovo contratto. In amore inizia un buon recupero e anche i nuovi incontri sono favoriti.

Sagittario: è il momento di puntare in alto. Non gettate la spugna, non abbandonate i vostri obiettivi perché considerati troppo lontani o per i giudizi altrui.

Concentratevi su voi stessi e le vostre capacità, le gratificazioni arrivano per chi non smette di crederci. Amore trasgressivo.

Capricorno: un quadro astrale positivo protegge il segno durante la giornata di mercoledì 26 agosto 2020. È un momento di recupero per il fisico, le energie vengono ricaricate e si possono ritrovare l’ottimismo e la voglia di fare perduti. Bene l’amore, le stelle favoriscono gli incontri e proteggono le relazioni che nascono in questo periodo. Alti e bassi nel lavoro, attenzione ai contrasti tra colleghi.

Acquario: l’oroscopo di domani lascia presagire una giornata faticosa per il segno dal punto di vista lavorativo. Ma lavorando con un buon team, costanza e determinazione si può tornare a casa con una grande soddisfazione.

Torna il sereno nei rapporti di coppia, è il momento di chiarire i contrasti dei giorni precedenti.

Pesci: le prossime 24 ore si rivelano leggermente sottotono per il segno che si trova a far fronte a critiche e polemiche, soprattutto per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali. Le stelle consigliano di prendersi una pausa e ritagliarci qualche momento per sé. Qualcuno potrebbe inoltre decidere di mettere il punto a relazioni o amicizie “false”.