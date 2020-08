L'oroscopo di mercoledì 26 agosto è pronto ad analizzare la giornata interessante la parte centrale di questa settimana. Posti sotto osservazione, quest'oggi, i simboli appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco. Ovviamente, l'attenzione sarà tutta puntata su Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: ansiosi di conoscere il segno più fortunato di mercoledì 26 agosto? Bene, diciamo subito che, vista la relativa carta astrale, a poter contare sul massimo supporto da parte delle stelle saranno meritatamente Scorpione, Sagittario e Capricorno. Di diversa opinione, invece, le previsioni zodiacali di mercoledì riguardo il segno considerato sotto stress nel periodo.

In questo caso si preannuncia una giornata abbastanza difficoltosa per i nativi della Bilancia, nel frangente costretti a fare i conti con la speculare negatività generata da Luna e Mercurio in reciproca quadratura.

Vediamo allora di appurare qualcosa in più iniziando a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo del giorno 26 agosto su amore e lavoro segno per segno.

La classifica stelline del 26 agosto

Pronta da consultare, la nuova classifica stelline interessante la giornata di domani, mercoledì 26 agosto, è arrivata puntuale all'appuntamento quotidiano con voi lettori. In questo contesto, degni di indossare la corona relativa alla prima posizione, tra i sei segni sotto analisi, Scorpione, Sagittario e Capricorno.

Come anticipato in apertura, ai tre sopracitati segni saranno di buon supporto le effemeridi del giorno: curiosi di scoprire qualcosa di più? Bene, andiamo pure a svelare il grado di positività attribuito dall'Astrologia ai restanti simboli zodiacali.

Il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Scorpione, Sagittario, Capricorno;

★★★★: Acquario, Pesci;

★★★: NESSUNO

★★: Bilancia.

Previsioni zodiacali del 26 agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★. L'oroscopo del giorno di mercoledì 26 agosto prevede un periodo orfano di qualcosa di importante: forse mancherà la volontà "di fare" oppure sarà assente la voglia di "combattere per ottenere", chi lo sa...

In amore, in merito a quanto specificato, non riuscirete a stare in sintonia con alcuni desideri espressi (o velati) del vostro partner. Diciamo che la quadratura tra Luna e Mercurio favorirà discussioni accese per piccolezze senza senso che, alla fine, risolverete con pazienza e giusto dialogo. Diciamo che la possibilità di ritrovarsi stretti in un unico respiro sarà difficile, questo si ma se fosse, allora per voi sarà bellissimo! Single, ancora poco dialogo tra voi e chi sapete: sarà il caso che facciate attenzione, potrebbero esserci delle incomprensioni non volute, pronte a mettere in crisi il rapporto ancora prima che possa nascere. Nel lavoro, farete appello alla vostra forza di volontà ma soprattutto alla pazienza.

Per non cedere al nervosismo cercate di fare buon viso a colleghi e situazioni. Voto 6-.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì indicano una giornata quasi perfetta in tutto. Diciamolo pure, il giro di boa di metà settimana inizierà benissimo per tantissimi di voi nativi. In amore soprattutto, il pomeriggio e poi la serata vi catapulteranno in una atmosfera molto romantica, quasi da fiaba, con il partner pronto a dare soddisfazione condividendo con voi gioia e serenità. Approfittatene per catturare ancora di più il cuore della persona amata e magari ottenere da questa confidenze essenziali per dare una marcia in più al menage. Sarete molto soddisfatti dei risultati che senz'altro otterrete.

Single, l'oroscopo di lunedì indica questa giornata come ottima, forse destinata a rimanere una pietra miliare tra i vostri ricordi. Sarà il momento di dichiarare i vostri sinceri sentimenti e quindi cercare di avvicinarsi alla persona che interessa. Nel lavoro, grazie al vostro provvidenziale intervento riuscirete a rimettere in sesto una situazione non troppo brillante riguardante un collega o qualcuno legato alla vostra attività. Voto 9.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★. L'oroscopo del giorno 26 agosto al Sagittario predice un mercoledì dalle grandi potenzialità, specialmente in campo sentimentale e/o interpersonale. Questa parte della settimana e stata valutata nelle predizioni di mercoledì con le cinque stelline della buona sorte, quindi sfruttatele a dovere.

In amore, finalmente, dopo tanto tempo potrete dire di aver raggiunto il vostro equilibrio affettivo. Il vostro standard di vita migliorerà e si risveglieranno in voi emozioni e passioni che credevate assopite. Tutto questo gioverà tantissimo al vostro rapporto. Single, questa sarà una giornata interessante se state cercando di ritrovare la strada della felicità. Non è una novità che, ogni tanto, per non sentirvi smarriti abbiate bisogno di trovare le giuste complicità sentimentali. Nonostante le continue "prove" che la vita vi ha costretto ad affrontare (lo sapete bene solo voi...), da adesso in poi andrete avanti come un treno. Un consiglio per il vostro bene: non giratevi a guardate indietro, potreste fare un grosso sbaglio!

Nel lavoro, giornata molto piacevole. Intuito e fantasia guideranno le vostre azioni: fidatevi del vostro sesto senso per valutare persone e situazioni e per risolvere una controversia con i collaboratori. Voto 9+.

Oroscopo del 26 agosto: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di domani, mercoledì 26 agosto, prevede che questo pezzo di settimana a voi nativi porterà "una vagonata" di belle notizie e tanta fortuna. Ovviamente non a tutti, come facile intuire, però se appartenete al gruppo con il Sagittario come ascendente, allora le probabilità di spaccare le avrete tutte... In campo sentimentale specialmente, ritroverete l'armonia perduta e sarà proprio quest'ultima a dare colore e brio alla giornata.

Grazie ad un ottimo Mercurio in trigono al vostro Giove, riuscirete a stabilire un dialogo chiarificatore con la persona del cuore se eventualmente con quest'ultima vi trovate in conflitto. Alcune situazioni rientreranno, consentendo di placare le tensioni che sono venute o verranno a galla nel periodo. Single, sarà una giornata molto utile per coloro che volessero tentare un approccio amoroso. Dunque fatevi belli, armatevi di perspicacia unendo il tutto in un pizzico di faccia tosta: risultato garantito. Nel lavoro infine, giornata discreta quanto basta per la maggior parte di voi. Si realizzerà una situazione astrale ideale per la vostra attività/professione. Voto 9.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★.

Le previsioni astrali di mercoledì presumono possa essere allineato alla normalissima routine questo giro di boa di metà settimana. In amore, il rapporto sarà un po' meno duro da gestire e in certi casi anche più piacevole da portare avanti. Sarà tempo di avere totalmente fiducia nel vostro partner. Non abbiate paura di lasciarvi andare godendo appieno l'attimo laddove dovesse presentarsi, ovviamente insieme a chi amate. Il consiglio: approfittate delle giornate positive perché "ogni lasciata è persa!". Single, l'oroscopo di domani indica che cercherete attivamente di mettere in atto una sorta di cambiamento: target, la vostra vita amorosa. Sarà attraverso la simpatia e il sorriso che sarete in grado di porre le basi per trasformare un semplice rapporto in qualcosa di più.

Nel lavoro invece, le stelle indicano che una nuova interessante "missione" vi attende a breve. Il vostro fisico sarà carico di energia per affrontare e concludere al meglio qualsiasi impegno. Voto 8+.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo del giorno 26 agosto valuta la giornata in questione con le solite quattro stelle relative ai frangenti di routine. In amore pertanto troverete ad attendervi "la solita minestra": calma, meglio questo che altro non trovate? Sappiate che in giro c'è tanta negatività da far paura, quindi il sapersi accontentare di ciò che si ha è una gran virtù. In amore, rinnoverete la fiducia nella persona amata e, anche se ci fossero delle piccole interferenze a rallentare il cammino, non vi fermerete di certo.

Tranquilli, le situazioni negative non saranno comunque così gravi da turbare l’attuale equilibrio sentimentale. Single, il momento astrale è previsto sufficientemente positivo. I programmi speciali saranno quelli più favoriti e l’amore sarà fermamente in cima ai vostri pensieri: cosa volete di più dalla vita? Lo sappiamo già: una persona da amare che contraccambi con ugual misura il vostro affetto! La troverete molto presto... Nel lavoro, per chiudere, le idee e l'originalità in questa giornata di routine non mancheranno. Forse vi sveglierete pensando di essere in giornata "top" e per voi potrebbe essere molto vantaggioso. Sarete più che mai carichi di energia, quindi indirizzatela verso le cose che dovete realizzare con urgenza.

Voto 8.