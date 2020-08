L'oroscopo di domani 25 agosto annuncia una giornata molto favorevole ai nati nel segno dell'Ariete e dei Gemelli. Molto bene il periodo anche per altri due "prescelti", in questo caso rappresentati dal Cancro e dalla Vergine entrambi fortunati, valutati con quattro stelle in amore e sul lavoro. Invece, andranno incontro ad un martedì abbastanza ostico da digerire, soprattutto per quanto concerne la parte centrale della giornata, tutti coloro appartenenti al segno del Toro e del Leone. Purtroppo, non sarà un periodo buono per i due simboli astrali appena citati: le previsioni zodiacali di martedì, considerano il primo "sottotono" e l'altro in giornata da "ko".

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di martedì 25 agosto su sentimenti e attività lavorative, segno per segno.

Classifica stelline 25 agosto

Un pimpante (si spera!) martedì è già alle porte, pronto a regalare emozioni ma anche a dare motivo di stress o arrabbiature varie nel caso il segno venga considerato in negativo. Vediamo allora di dare una valutazione oggettiva alla giornata andando a sfogliare virtualmente la nuova classifica stelline quotidiana, quest'oggi interessante martedì 25 agosto 2020. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine.

Abbiamo già svelato i segni top e flop del giorno, adesso non rimane altro da fare se non andare direttamente al riassunto conclusivo.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

★★★★★: Ariete, Gemelli;

★★★★: Cancro, Vergine;

★★★: Toro;

★★: Leone.

Previsioni zodiacali di domani, 25 agosto: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★.

L'oroscopo di domani 25 agosto al segno dell'Ariete indica una giornata al limite della meraviglia, sicuramente perfetta in ogni comparto. Valutata nelle predizioni di martedì come piacevole, gran parte della stessa potrebbe risultare favolosa e ben oltre le aspettative. In amore, l'intesa affettiva e quella fisica promettono di viaggiare ad ottimi livelli.

La gioia già si riflette sul vostro viso: sarete molto affettuosi, complici e disponibili con il partner. La felicità vi renderà belli dentro e fuori: approfittate di questa giornata positiva. Single, grazie al Sole in trigono a Marte, vi attende una bella giornata. Sarete molto affascinanti in questo periodo di importanti cambiamenti astrali, davvero positivo per voi nativi. Sarete altresì vitali, ottimisti e appassionati quanto basta: sarete di ottimo umore e riuscirete anche a mediare qualche momento di tensione in ambito familiare. Nel lavoro, Marte sarà complice alle vostre iniziative e vi darà volentieri una mano per realizzare i vostri programmi. Fate tesoro dei suggerimenti forniti da chi è più esperto di voi, perché come sapete, nella vita non si finisce mai di imparare.

Voto 9.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★. Le previsioni astrologiche di martedì indicano che partirà sottotono questo nuovo giorno in arrivo. Non sarà dunque una bella giornata? Sulla carta è così: sarete alle prese con una serie di ostacoli oppure torneranno a galla questioni difficili mai definitivamente risolte. Ok, fate un bel respiro e affrontate tutto di petto cercando soluzioni definitive. In amore, avrete delle incomprensioni con il vostro lui/lei: non nascondetevi ma cercate invece di trovare un modo per recuperare il rapporto. Intanto, esprimete sempre la vostra opinione senza offendere o risultare impertinente. In coppia, le vostre faccende di cuore risentiranno l'effetto di opposte correnti e vivrete in un' altalena emotiva.

Non siate troppo prevedibile: così rischierete di rendere il rapporto insignificante agli occhi de vostro partner. Single, ci potrebbero essere un po' di scombussolamenti nei rapporti affettivi, forse dovuti ad un clima generale di inquietudine. Moderate l'orgoglio e forse un incontro inatteso vi riempirà, molto presto, di sogni e di speranze. Nel lavoro, sarete un po' tesi perché questa giornata vi porterà frenesia e voglia di risultati immediati, togliendovi pazienza ed organizzazione. Ma tranquilli, perché grazie all'intraprendenza, più smagliante del solito, si concretizzerà presto la possibilità di mettersi in luce ed ottenere buoni risultati. Voto 7-.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★.

L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo, indica un ottimo periodo in arrivo. Anche se nella coppia ci sono divergenze di opinione in atto, mantenete l’autocontrollo ed evitate lo scontro. Per quanto riguarda l'amore, la giornata sarà sostenuta a gran voce da situazioni astrali perfettamente in linea al vostro segno. In amore quindi si annuncia una giornata di grande vivacità, pervasa da una spensierata gioia di vivere. Le stelle illumineranno la vostra vita di coppia e potreste anche ricevere una proposta di matrimonio o di convivenza (per coloro che la stavano aspettando). Single, sentirete un bisogno irrefrenabile di qualcuno da amare. Niente paura, qualcosa di molto bello potrebbe capitarvi a stretto giro.

Intanto, le stelle prevedono che incontrerete a breve una persona che sarà in grado di accontentarvi in tutto. Nel lavoro, il giorno promette e manterrà quasi tutto: una buona energia vi consentirà di imporvi in campo sociale e professionale. Se avete un'attività autonoma, tenete alta la guardia, perché potrebbe presentarsi finalmente l'occasione tanto attesa. Voto 9.

L'oroscopo del giorno 25 agosto: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di martedì preannuncia un periodo discreto, utilissimo per mettere a frutto le vostre ottime qualità pratiche. Vi saranno discreti riscontri su alcuni fronti di interesse generale. Potrebbe essere una giornata ideale per il giardinaggio specialmente per chi ha il cosiddetto "pollice verde".

Occupatevi però anche delle questioni economiche, seguendo con più oculatezza le vostre finanze. In amore, avrete una giornata all'insegna del buonumore e le stelle vi daranno un'altra possibilità per rafforzare l'intesa con il partner. Nettuno in trigono a Venere sembreranno splendere in maniera particolarmente intensa per voi, rendendo ottima la sintonia con a persona amata. Single, non vi mancherà di certo la forza e la determinazione. Sapete ciò che volete e sapete come ottenerlo. Quello di cui avete bisogno ora è di una persona che sia abbastanza forte da starvi accanto e rendervi felice. Nel lavoro, si prevedono appoggi importanti e successi vistosi in campo sociale. Proponete con sicurezza perché riscuoterete un brillante successo che riuscirete a conservare nel tempo.

Voto 8.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★. L'oroscopo di domani prevede che la giornata sotto analisi quest'oggi possa presentarsi ai più come abbastanza insofferente. Comunque, non abbiate timore di affrontare eventuali situazioni che, per certi versi, potrebbero apparire complesse o di difficile soluzione. In amore, non ve la state affatto passando bene. Con il vostro partner c’è poca o niente comunicazione, ogni incomprensione pertanto rischierà di trasformarsi inevitabilmente in litigio. Non potete andare avanti così, quindi affrontate ogni cosa con delicatezza cercando di risolvere insieme ogni problema. Single, qualcosa non quadra ancora. Voi sapete le ragioni di questo vostro scontento (ce ne sono veramente tante) ma possedete anche i mezzi per sistemare le cose.

Uscite con gli amici evitando di cercare qualcosa che per adesso non c'è. Per ora rimandate sforzandovi di tenere stretto quello che già (eventualmente) avete e fate passare Nel lavoro, la Luna vi regalerà una giornata un po' spenta, dal ritmo un po' sonnacchioso. Ma, memori delle difficoltà e delle tensioni da poco superate, di certo avrete pazienza. Le idee infatti sono ancora un po' confuse e non sapete bene qual è la strada migliore da intraprendere. Voto 6.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 25 agosto, preannuncia una giornata all'insegna della felicità. In arrivo abbastanza buona energia dalle stelle, il che vi aiuterà a superare con scioltezza il prossimo giorno in calendario.

In pratica ci saranno dei momenti molti piacevoli soprattutto con chi amate: godeteveli senza pensare a niente. In campo sentimentale, sarete carichi di energia positiva e saprete trasmettere una grande vitalità al vostro rapporto di coppia ed incoraggiare la partecipazione del partner in tutto ciò che farete. Single, avrete voglia di conoscere nuove persone. Vorrete uscire dalla solita routine e fare qualcosa di diverso ed originale. Sarà forse la volta buona per trovare la vostra anima gemella e riempire il cuore d'amore. Nel lavoro, sarà una buona giornata per eventuali interscambi commerciali o collaborativi. Fissate appuntamenti, prendete contatti e tutto quello che verrà detto e fatto avrà uno sviluppo positivo per il futuro.

Voto 8.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.